Пекин возмутился санкциями США против китайских компаний

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27 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:39  |  vz.ru
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Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

Санкции Запада все чаще стараются навредить рядовым россиянам АГН Москва/Global Look Press
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Их называют «самыми сильными и долгосрочными». Помимо индивидуальных ограничений, ужесточается экспорт продукции двойного назначения и технологий. Накануне о своих санкциях объявили США, Канада и Британия. Попавшие под эти меры российские банки уже посоветовали клиентам за рубежом успеть снять деньги с карт UnionPay. Насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них? Подробности...
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Запад вынуждает Россию освободить Новороссию

Президент России Владимир Путин в своих выступлениях все чаще употребляет термин «Новороссия» в контексте исторических территорий России Андрей Стенин/РИА Новости
Президент Владимир Путин заявил, что планы Запада по ликвидации РФ неизменны и ставят под угрозу существование русского народа. Вместе с тем он вновь употребил историко-политический термин «Новороссия». Эксперты считают, что формируется идеологический задел для «собирания земель русских» и защиты русских людей. Запущены процессы, обратные «распаду России», которого добиваются США.  Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Как возник всемирный луковый кризис

Лук стал одним из самых дефицитных товаров текущей зимы EPA/ТАСС
Тысяча рублей за килограмм! Это цена не красной икры, не какого-то фантастического деликатеса – нет, именно столько теперь стоит обыкновенный репчатый лук. Правда, не в России, а на Филиппинах. Впрочем, лук внезапно стал дефицитом и резко подорожал не только в этой далекой стране, но и во многих других. Что происходит и при чем здесь Украина? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Россия – это другая и последняя Европа

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В том ли сегодняшняя роль России, чтобы бросить на растерзание сил хаоса умирающую Европу и под лозунгом «Россия – не Европа» уйти в нехристианскую Азию? Подробности...

Экономические проблемы приведут к сепаратизму в Европе

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Все те конфликты, которые долгое время удавалось держать под контролем и в исключительно политическом и правовом поле, на фоне изменения внешних условий снова вылезут на поверхность. Подробности...

США устали от Украины

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Украине придется переходить в наступление, причем до того, как будет получена большая часть предоставленной Западом новой военной техники. Это будет означать огромные потери украинской армии, а территория Украины может еще больше сократиться. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Пекин возмутился санкциями США против китайских компаний

    Спикер МИД Китая Мао Нин: Китай примет ответные меры в связи с санкциями США против его компаний из-за России

    27 февраля 2023, 11:58

    Текст: Антон Никитин

    Пекин крайне недоволен санкциями США в отношении китайских компаний, введенных из-за их связей с Россией, и выражает в этой связи решительный протест, заявила официальный представитель МИД республики Мао Нин.

    Мао Нин добавила, что Китай продолжит предпринимать необходимые ответные меры, чтобы защитить законные права китайских предприятий, передает ТАСС.

    По ее словам, китайские власти не приемлют угроз и давления США на китайско-российские отношения по обвинению в «оказании Китаем военной помощи России». Она подчеркнула, что у Соединенных Штатов нет ни малейшего права выступать с нападками на китайско-российские отношения.

    «Мы не намерены терпеть угрозы и давление со стороны Соединенных Штатов», – добавила спикер китайского внешнеполитического ведомства.

    24 февраля министерство торговли США расширило санкции против России и Белоруссии, в том числе ввело экспортные ограничения. Сообщалось, что 90 компаний из России, Китая и третьих стран будут внесены в черный список «за участие в деятельности по уклонению от санкций и поддержке российского оборонного сектора».

    В Китае ответили на критику плана по урегулированию конфликта на Украине
    МИД Китая назвал необоснованными мнения о плане Пекина по урегулированию на Украине
    		    24 февраля 2023, 15:34
    Фото: WU HONG/EPA/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Мнения ряда политиков о китайском плане урегулирования конфликта на Украине являются необоснованными, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

    Он ответил на упреки того, что в плане Китая отсутствует «что-либо новое». Ван Вэньбинь считает, что соответствующие лица распространяют необоснованные мнения, чтобы очернить КНР, передает РИА «Новости».

    Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.

    Коментарии (19)
    На Западе отреагировали на план Китая по урегулированию на Украине
    НАТО и ЕС отреагировали на представленный Китаем план из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса
    		    24 февраля 2023, 13:10
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елизавета Шишкова

    Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Таллине, комментируя план КНР по урегулированию кризиса.

    «Прежде всего к Китаю нет большого доверия, так как они не смогли осудить вторжение России. И они подписали соглашение о безлимитной дружбе с Россией перед вторжением», – передает его слова ТАСС.

    В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что смотреть на этот план нужно на фоне подписания соглашения Китая о безлимитной дружбе с Россией.

    При этом Еврокомиссия изучит предложенный план.

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что глава канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И «чуть ли не упрекнул» его из-за поставок вооружений Украине. Об этом дипломат рассказал радиостанции «Кадена СЕР».

    Боррель добавил, что Ван И категорически заверил его, что Китай не поставляет оружие России и не планирует этого делать.

    Напомним, МИД Китая опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов, он предусматривает прекращение боевых действий и мирные переговоры.

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    США испугались передачи китайских БПЛА России для спецоперации
    WSJ: США опасаются, что Китай передаст свои БПЛА России для спецоперации
    		    25 февраля 2023, 12:35
    Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Китай может рассматривать возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в зоне СВО, сообщает The Wall Street Journal.

    Издание подчеркивает, что такие шаги Китая не исключают американские чиновники, знакомые с выводами разведки, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Как пишут американские СМИ, власти Китая еще не приняли окончательного решения по поставкам, они продолжают переговоры с Москвой.

    Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину. 

    Тем временем Москва согласилась с позицией Пекина по урегулированию кризиса на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.

    Коментарии (22)
    Антонов исключил отказ России от независимой политики из-за санкций США
    Посол РФ в США Антонов: Американские санкции не приведут к отказу России от независимой политики
    		    25 февраля 2023, 04:57
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Введенные против России американские санкции являются бездумными и не приведут к отказу Москвы от проведения независимой политики, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства, отметил, что 24 февраля мир стал свидетелем очередной порции бездумных экономических и персональных санкций в отношении России и ее граждан. Российский дипломат выразил удивление, что кто-то считает, что таким образом можно добиться отказа России от проведения независимой политики или столкнуть с избранного пути на построение многополярного мира, основанного на принципе неделимой безопасности, на международном праве и Уставе ООН, передает ТАСС.

    По его словам, вашингтонская администрация никак не может понять, что новые поставки продукции военного назначения, как и все предыдущие, лишь затягивают ход конфликта, ведут к продолжению кровопролития, никак не помогая приблизить установление мира.

    Как отметил Антонов, российская армия продолжает уверенно выполнять стоящие перед ней задачи, защищая Отечество, ВС России поддерживает вся страна.

    Глава российской дипмиссии констатировал, что у Вашингтона ничего не получается с союзниками и с санкционным «удушением» России, которая научилась жить в условиях экономического и политического давления. Антонов указал, что российская экономика перестраивается, растут мощности по импортозамещению, сельское хозяйство показывает завидные для многих государств результаты. Он отметил, что даже бреттон-вудские институты прогнозируют России рост уже в 2023 году.

    Между тем, отметил глава российской дипмиссии, в большинстве стран, которые ввели рестрикции против России, бушует кризис, растет дефицит товаров и галопирует инфляция. По словам Антонова, опыт прежних санкций показал, что в большей степени они наносят ущерб мировому рынку, ухудшают положение простых граждан в государствах, которые инициируют или поддерживают безрассудные санкции.

    Глава российской дипмиссии назвал абсолютно лживыми утверждения Штатов об изоляции России, подчеркнув, что Москва сотрудничает с мировым сообществом даже активнее, чем раньше, при этом акцент делается не на утративших доверие бывших партнерах, а на тех государствах, которые готовы работать на взаимовыгодной и равноправной основе.

    Антонов обвинил Вашингтон в целенаправленном разрушении двустороннего диалога с Россией и международных отношений в целом, назвав такую политику пике, о способах выхода их которого из которого, никто, включая саму администрацию США, по словам дипломата, задумываться не хочет.

    Накануне США решили запретить покупать товары российским и китайским компаниям, а также ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.

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    Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России
    Председательство Швеции в Совете ЕС: Постпреды стран Евросоюза согласовали десятый пакет санкций против России
    		    25 февраля 2023, 00:42
    Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Постоянные представители входящих в Евросоюз стран согласовали десятый по счету пакет санкций против России в связи с проведением специальной военной операции РФ на Украине, сообщило председательство Швеции в Совете ЕС.

    Председательство Швеции в Совете ЕС сообщило, что ЕС одобрил десятый пакет антироссийских санкций. Как утверждается, новый пакет ограничительных мер против РФ включает, в частности, более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, ограничительные меры против лиц и организаций, поддерживающих спецоперацию РФ на Украине, распространяющих «пропаганду» или поставляющих России беспилотники, а также санкции против «российской дезинформации», передает ТАСС.

    Согласованные постпредами входящих в Евросоюз стран санкции должны быть формально утверждены Советом ЕС письменной процедурой, после чего будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу.

    Ранее постпреды стран ЕС в течение двух дней безуспешно пытались договориться о новых санкциях против России. В середине февраля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что в рамках десятого пакета санкций Евросоюза против России планируется ввести рестрикции против ста новых фигурантов, новых банков и компаний, а также расширить торговые ограничения.

    Коментарии (7)
    ЕС опубликовал десятый пакет санкций против России
    Евросоюз внес в десятый санкционный пакет против России Минобороны и Службу внешней разведки.

    25 февраля 2023, 20:57

    Текст: Вера Басилая

    Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России, в него попали 1473 физлица и 205 организаций, в том числе в списке значатся глава СПЧ Валерий Фадеев и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, а также Минобороны и Служба внешней разведки.

    Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении более 120 физлиц и организаций, всего под ограничения попали 1473 физлица и 205 организаций, передает РИА «Новости». Также в список попали Минобороны и Служба внешней разведки.

    В заявлении ЕС указано, что попавшим под санкции фигурантов заморозят активы, компаниям и гражданам Евросоюза запрещено им предоставлять финподдердку, кроме того, дополнительно наложен запрет на поездки в ЕС и передвигаться через Евросоюз транзитом.

    Сообщается, что Евросоюз внес в санкционный список руководителя Россотрудничества Евгения Примакова и главу СПЧ Валерия Фадеева. Согласно документу ЕС, Примаков поддерживал и реализовывал политику по подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Фадеева в список внесли из-за «распространения российской дезинформации и пропаганды о войне», передает ТАСС.

    Также в списке значится хирург Леонид Рошаль, зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и еще 82 физических лица bp России за «подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины».

    Новый пакет из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза был согласован после дополнительных заседаний постпредов.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них.

    Коментарии (9)
    Российские банки отреагировали на введенные санкции ЕС
    Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф банк» заявили, что санкции не повлияют на их работу

    25 февраля 2023, 21:30

    Текст: Вера Басилая

    Санкции ЕС в отношении Росбанка, Альфа-банка и «Тинькофф банка» не окажут существенного влияния на работу, заявили в кредитных организациях.

    Росбанк продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются, передает ТАСС со ссылкой на финансовую организацию.

    В Тинькофф банк заявили, что банк подготовился к санкциям ЕС, они не влияют на обслуживание 26 млн клиентов, банк анализирует решение Еврокомиссии, передает РИА «Новости».

    В Тинькофф отметили, что команда банка работала над тем, чтобы сервисами компании можно было пользоваться несмотря на внешние обстоятельства. В банке отметили, что передают слова поддержки международным инвесторам, которых более 60%.

    В свою очередь, в Альфа-банке заявили, что санкции не повлияют на привычную работу, а переводы в евро были отключены еще в прошлом году, подчеркнув, что картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений.

    Ранее российские банки Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк попали в десятый пакет санкций ЕС против России.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них.

    Коментарии (0)
    Москва согласилась с позицией Пекина по урегулированию кризиса на Украине
    МИД России сообщил, что Москва согласна с позицией Пекина по урегулированию кризиса на Украине

    24 февраля 2023, 20:41

    В МИД отреагировали на мирный план Китая по Украине. «Мы ценим стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

    «Разделяем соображения Пекина, – говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД. – Привержены принципам соблюдения норм международного права, в том числе гуманитарного». В МИД подчеркнули, что согласны с позицией Пекина в том, что безопасность одной страны не может укрепляться за счет другой. «Как и китайские коллеги, считаем нелегитимными несанкционированные Совбезом ООН ограничительные меры». Нынешние санкции в Москве назвали «грубым инструментом недобросовестной конкуренции и экономической войны».

    В МИД подчеркнули, что как раз этими соображениями и были продиктованы предложения, выдвинутые в конце 2021 года о договоре между Россией и США о гарантиях безопасности. Российские дипломаты с сожалением констатировали, что предложения на Западе были отвергнуты.

    Что же касается украинского кризиса, «Россия открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем», подчеркнули в МИД. Этот пункт включает в себя прекращение поставок Киеву западных вооружений и отправления наемников, а также в целом «завершение боевых действий, возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, признание новых территориальных реалий», и кроме того устранение угроз, исходящих с территории Украины.

    «Гражданам Украины, включая русскоязычное население ... должны быть гарантированы неотъемлемые права, в том числе право говорить и учиться на родном языке», – заявили российские дипломаты, выразив уверенность в том, что именно продвижение по этому пути должно привести к справедливому и устойчивому миру.

    Напомним, Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.

    Коментарии (2)
    Оттава ввела санкции против Терешковой и Третьяка
    Канада ввела санкции против первой в мире женщины-космонавта Терешковой и президента Федерации хоккея России Третьяка

    24 февраля 2023, 23:53

    Текст: Антон Никитин

    Власти Канады ввели санкции против ряда депутатов Госдумы, включая первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову и президента Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, говорится в документе канадского внешнеполитического ведомства.

    Оттава также ввела рестрикции в отношении второй в мире женщины-космонавта, депутата Госдумы Светланы Савицкой и актрисы, депутата Госдумы Елены Драпеко. Кроме того, в новом санкционном списке значатся депутаты Госдумы Ирина Яровая, Олег Леонов, Константин Затулин, Елена Ямпольская, Виктор Заварзин, передает ТАСС.

    Напомним, в начале февраля Канада расширила санкции против РФ, включив в список рестрикций российских журналистов, артистов, СМИ. В МИД сравнили санкции Канады против РФ с методами Третьего рейха.

    Коментарии (3)
    Китай призвал Россию и Украину к переговорам без предварительных условий
    Китай призвал Россию и Украину к возобновлению переговоров без предварительных условий

    24 февраля 2023, 21:47

    Текст: Вера Басилая

    Китай призывает Москву и Киев возобновить переговоры без предварительных условий при помощи международного сообщества, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин на заседании СБ ООН по украинской теме.

    Бин заявил, что единственный путь для решения кризиса, это дипломатия, а международному сообществу следует создать благоприятные площадки и условия для мирного решения конфликта. По его словам, решение о возобновлении переговоров станут первым шагом на пути к политическому решению, передает ТАСС.

    Дипломат заявил, что Китай призывает Россию и Украину возобновить переговоры без предварительных условий, поскольку никто не должен стремиться извлечь выгоду из этого конфликта.

    Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей специальной военной операции (СВО), другие схемы не рассматриваются.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Китаю мирный план по Украине.

    Коментарии (13)
    Санкции Оттавы коснулись семьи Мордашова
    МИД Канады: Оттава ввела санкции против основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова и членов его семьи

    25 февраля 2023, 02:58

    Текст: Антон Никитин

    Канада ввела санкции в отношении основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова и членов его семьи, говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства.

    В санкционный список по России внесен сам Мордашов, являющийся председателем совета директоров «Северстали», его супруга Марина, а также трое детей, передает ТАСС.

    Ранее Канада ввела санкции против 129 физических и 63 юридических лиц, в том числе членов правительства России, сотрудников администрации президента, госструктур.

    Напомним, в июле 2022 года санкции против Мордашова ввела Япония, а месяцем ранее основного акционера «Северстали» включил в санкционные списки Минфин США.

    Коментарии (2)
    Байден счел план Китая по Украине выгодным России
    Президент США Байден: Китайский план по Украине не содержит ничего, что было бы выгодно кому-либо еще, кроме России

    25 февраля 2023, 04:33

    Текст: Антон Никитин

    Президент США Джо Байден выразил мнение, что предложенный Китаем мирный план по Украине не содержит ничего, что было бы выгодно кому-либо еще, кроме России.

    Отвечая на вопрос о том, как он оценивает план Китая, Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что президент России Владимир Путин якобы приветствует инициативу Пекина. «Как он может быть хорошим?» – добавил глава Белого дома, слова которого приводит ТАСС.

    Байден также выступил с утверждением, что не видел в этом плане ничего, что свидетельствовало бы о том, что в нем содержится что-то, что было бы выгодно кому-либо другому, за исключением России.

    Президент США выразил мнение, что сама идея того, что Китай будет договариваться за Украину об итогах конфликта, просто-напросто нерациональна

    Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковали мирный план Китая по Украине. Тем временем Москва согласилась с позицией Пекина по урегулированию кризиса на Украине.

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    Канада запретила экспорт в Россию химии для производства электроники
    Премьер-министр Канады Трюдо: Оттава запрещает экспорт в РФ ряда используемых в производстве электроники химикатов

    24 февраля 2023, 23:21

    Текст: Антон Никитин

    Канада вводит запрет на экспорт в Россию некоторых используемых в производстве электроники химикатов, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

    Трюдо объявил, что Канада вводит запрет на экспорт в Россию определенных химикатов, используемых в производстве электроники, передает ТАСС.

    Напомним, в начале февраля официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила санкции Канады с методами Третьего рейха.

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    ЕС ввел санкции против журналистов
    ЕС включил в санкционный список главреда Regnum Ахмедову и военкора Коца

    25 февраля 2023, 21:16

    Текст: Вера Басилая

    В новый список санкций ЕС включены главный редактор агентства Regnum Марина Ахмедова, журналист медиагруппы «Комсомольская правда» Александр Коц, а также медиагруппа «Россия сегодня», замгендиректора Первого канала Кирилл Клейменов и замгендиректора АО «Национальная медиа группа» Александр Акопов.

    В документе ЕС отмечается, что Ахмедова и Коц попали под санкции за поддержку и осуществление действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, передает РИА «Новости».

    Также под санкции попала медиагруппа «Россия сегодня», в которую входит Sputnik, которая, согласно документу ЕС, «связана с правительством  и распространяет пропаганду и проправительственную дезинформацию по агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины». Кроме того, «Россия сегодня» «распространяла информацию об ответственности западных стран, наложивших санкции на РФ за продовольственный кризис в Африке». В списке ЕС также значатся RT и Sputnik на арабском языке, которые до недавнего времени оставались доступными на территории ЕС.

    Кроме того, Евросоюз включил в санкционный список главреда телеканала «Россия-24» Евгения Бекасова, замгендиректора Первого канала Кирилла Клейменова и замгендиректора АО «Национальная медиа группа» Александра Акопова. В ЕС считают, что СМИ, которыми руководят эти медиаменеджеры, распространяют «дезинформацию и пропаганду» о конфликте на Украине, передает ТАСС

    Ранее Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России, в него попали 1473 физлица и 205 организаций.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них.

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    В Китае заявили о создании США ложных историй о России и СВО
    Global Times: США год с начала СВО создает ложные истории о России и украинском конфликте

    25 февраля 2023, 15:53

    Текст: Вера Басилая

    В течение года США определяли конфликт между Россией и Украиной как «войну между демократией и деспотией», создавали ложные истории, которые доминировали в западном обществе, сообщает китайская газета Global Times.

    Автор пишет, что многие на Западе не знают, что именно НАТО под руководством США втянуло Россию в конфликт на Украине, и продолжалось это несколько лет. После начала СВО США называли конфликт на Украине, войной демократии и деспотии, и создавали ложные истории о России и украинском кризисе, передает ТАСС.

    По мнению автора статьи, ложный нарратив используется США для поставок оружия Киеву, и сохранения гегемонии Запада. Он также указывает, что Запад придумал несколько провокаций, чтобы очернить Россию.

    Журналист  привел пример фейка: видео российских военных учений в апреле 2021 года было выдано за обстрел украинских городов. При этом в статье уточняется, что такие фейки использовались США в иракском и сирийском конфликтах.

    Ранее Путин заявил, что россиян не так просто оболванить украинскими фейками.

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