Пекин возмутился санкциями США против китайских компаний

Спикер МИД Китая Мао Нин: Китай примет ответные меры в связи с санкциями США против его компаний из-за России

Пекин крайне недоволен санкциями США в отношении китайских компаний, введенных из-за их связей с Россией, и выражает в этой связи решительный протест, заявила официальный представитель МИД республики Мао Нин.

Мао Нин добавила, что Китай продолжит предпринимать необходимые ответные меры, чтобы защитить законные права китайских предприятий, передает ТАСС.

По ее словам, китайские власти не приемлют угроз и давления США на китайско-российские отношения по обвинению в «оказании Китаем военной помощи России». Она подчеркнула, что у Соединенных Штатов нет ни малейшего права выступать с нападками на китайско-российские отношения.

«Мы не намерены терпеть угрозы и давление со стороны Соединенных Штатов», – добавила спикер китайского внешнеполитического ведомства.

24 февраля министерство торговли США расширило санкции против России и Белоруссии, в том числе ввело экспортные ограничения. Сообщалось, что 90 компаний из России, Китая и третьих стран будут внесены в черный список «за участие в деятельности по уклонению от санкций и поддержке российского оборонного сектора».