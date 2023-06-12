Глава МО Украины назвал приоритетом «самолетную коалицию» в обсуждении на «Рамштайне»

Глава Минобороны Украины Резников: На встрече формата Рамштайн будут обсуждаться вопросы «самолетной коалиции»

Контактная группа формата Рамштайн по Украине обсудит вопросы подготовки летчиков ВСУ, а также вопросы «самолетной коалиции», сообщил глава украинского Министерства обороны Алексей Резников.

Он отметил, что вопросы «самолетной коалиции» будут обсуждаться с Нидерландами, Данией, США и другими странами. Резников уточнил, что речь идет о подготовке украинских пилотов, техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием западных самолетов, передает ФАН.

По его словам, также будут рассмотрены вопросы по ПВО, боеприпасам, артиллерии и амуниции для ВСУ. Кроме того, на Украине хотят открыть совместные с западными странами заводы по ремонту поставленной Киеву технике.

Напомним, премьер-министры Великобритании и Нидерландов Риши Сунак и Марк Рютте сообщили о создании «международной коалиции» для предоставления истребителей Киеву.

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