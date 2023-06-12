Американский публицист Херш: Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает спецоперацию России на Украине

Подавляющее большинство жителей Земли поддерживает специальную военную операцию России на Украине, выразил мнение американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

В интервью, вышедшем на YouTube-канале британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя, Херш отметил, что доля африканских, центральноазиатских и южноазиатских стран, которые перестали быть проамериканскими и стали пророссийскими, достаточно велика, передает ТАСС.

Херш выразил уверенность, что гораздо больше половины населения мира поддерживают проводимую Россией специальную военную спецоперацию на Украине.

Он также отметил, что Соединенные Штаты утратили к себе доверие в различных частях мира, хотя раньше подобное было трудно себе представить.

Ранее Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России полностью поддержал российский народ в деле защиты суверенитета.