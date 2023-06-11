|
|
Хуснуллин посетил Новую Каховку и Корсунку в Херсонской области
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина посетил Новую Каховку и Корсунку в Херсонской области.
В своем Telegram-канале он сообщил, что осмотрел текущую ситуацию в целом и организацию работ по ликвидации наводнения. В частности, вице-премьер посетил пункт выдачи гражданам товаров первой необходимости.
Напомним, украинские обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям на гидроэлектростанции и затоплению населенных районов. При этом Киев отрицает свою вину и пытается переложить на Россию ответственность за свои действия.
У Галкина возникли проблемы с организацией концерта в Казахстане
Представитель Галкина Пучков сообщил о проблемах с организацией концерта в Алма-Ате
|
|
У шоумена Максима Галкина* (включен в реестр физлиц-иностранных агентов) возникли проблемы с организацией концерта в Алма-Ате в октябре 2023 года, сообщил его представитель Алексей Пучков.
Пучков сообщил, что обратился к городским властям и во Дворец Республики (здание в Алма-Ате, предназначенное для проведения концертов) с «уведомлением о бронировании даты», также были запрошены договоры на проведение концерта, после чего началась продажа билетов, передает РИА «Новости».
Однако местные СМИ сообщили, что продажа билетов «без договора с концертной площадкой» является незаконной и «может расцениваться как мошенничество и настоящий обман зрителей». В СМИ подчеркивалось, что сообщения о продаже билетов опубликовали на платформе, которая «не имеет никакого отношения к Дворцу Республики». Стало известно, что «руководство площадки обратилось в прокуратуру для дальнейших разбирательств».
Пучков сообщил, что договор так и не заключен, а «представители площадки ссылаются на то, что даты забронированы для другого артиста». Между тем, по сведениям продюсера, власти Астаны согласовали проведение концерта юмориста на 8 октября.
Напомним, признанный в России иноагентом Галкин через суд пытается оспорить этот статус. Галкин был включен в реестр иностранных агентов в середине сентября 2022 года. В документе указывалось, что страна финансирования – Украина, а также упоминалось об «осуществлении политической деятельности».
В Минобороны назвали число уничтоженных танков Leopard за сутки
В Минобороны отчитались об уничтожении трех танков Leopard за сутки
|
|
Минувшие сутки ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, в результате они потеряли 11 танков, в том числе три Leopard, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства указывается, что в районе Времевского выступа ударами оперативно-тактической и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Кроме того, на Запорожском направлении ВС России за сутки отразили три атаки противника с направлений населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка и Новопокровка Запорожской области.
На данных направлениях ВСУ суммарно потеряли до 50-ти военных, 11 танков, среди которых три Leopard, 17 БМП, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину зенитного ракетного комплекса Stormer, а также артиллерийскую систему М777 производства США.
Также за сутки средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Осокоровка Херсонской области был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
За сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.
Напомним, в районе Времевского выступа, расположенного на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, уже несколько суток идут ожесточенные бои. Небольшая территория на возвышенности имеет стратегическое значение. Контроль России над выступом не позволяет украинским военным объединить группировки. ВСУ же пытаются отбить этот участок для того, чтобы открыть себе дорогу к Азовскому морю.
Военкоры сообщали, что ВСУ изменили тактику наступления и предприняли фланговые удары вместо лобовых атак на Южно-Донецком направлении.
В ВСУ пожаловались на западную технику и отечественных офицеров
WSJ: В ВСУ заявили о недовольстве подготовкой своих офицеров и западной техникой
Украинские военные пожаловались на подготовку своих офицеров на Западе и технику НАТО, сообщили СМИ.
Как рассказал украинский командир с позывным «Финн» в интервью газете The Wall Street Journal, из-за погоды западные машины тяжело перемещаются по территории Украины, потому что создавались для боев в пустыне и городе.
По словам украинского командира, офицеры ВСУ не имеют достаточной подготовки и боевого опыта, что дезориентирует их в ситуации опасности.
Также Финн рассказал о трудностях, с которыми столкнулись бойцы ВСУ из-за тщательной подготовки ВС России к украинскому наступлению. Он добавил, что россияне ждали ВСУ на подготовленных позициях и представляли собой «стальную стену».
Ранее отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу рассказал, что российские войска продемонстрировали высокое качество подготовки при отражении попыток наступления вооруженных сил Украины.
Макрон попытался запугать Иран за поддержку России
Макрон пригрозил Ирану «тяжелыми последствиями» за поддержку России в конфликте на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Ирана Эбрахимом Раиси заявил, что Тегеран ждут «тяжелые последствия», если Иран не прекратит поддерживать Россию в конфликте на Украине.
Как сообщил Елисейский дворец, Макрон сказал, что Иран ждут «тяжелы последствия в гуманитарной области и сфере безопасности». Причиной такого предупреждения стали приписываемые Тегерану поставки дронов в Россию. Макрон призвал Тегеран прекратить поддержку Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Напомним, утверждения о том, что Россия якобы получает от Тегерана беспилотники, которые используются в ходе спецоперации на Украине, уже привели к санкциям со стороны ЕС и США против Ирана. Россия называла вбросами сообщения о поставках иранских беспилотников.
В соцсетях высмеяли фото журналиста Минкина «вымершего» торгового центра в Москве
|
|
Журналист Александр Минкин опубликовал в соцсетях фото из московского торгового центра с посылом, что в разгар выходного в магазинах якобы нет людей. В ответ в комментариях посмеялись над публикацией, заявив, что все в порядке.
«Не только покупателей – даже продавцов не видно. Думают ли хозяева и арендодатели, что все идет по плану?» – написал Минкин в Facebook* (принадлежит компании Meta*, признана в РФ экстремистской).
Однако в комментариях опровергли это, объяснив Минкину, что многие предпочитают покупать товары онлайн или провести длинные летние выходные на даче или за городом.
«Видали бы пробки на выезд из Москвы в пятницу эту вечером», – написали в комментариях под постом иноагента Олега Кашина**, который репостнул публикацию журналиста.
«Минкин что-то подогнал под желаемое, а поуехавшие сразу возликовали. ТЦ Москвы забиты людьми», – указали в комментариях. Также пользователи объяснили, что изображенный на фото ТЦ располагается в неудобном месте и в нем не самый удачный выбор магазинов.
«Ну чушь, конечно. Вчера ходили в кино (…) Метрополис (другой ТЦ в Москве – прим. ВЗГЛЯД) забит», – отметили комментаторы.
К обсуждению присоединились жители других городов. Так, женщина из Екатеринбурга рассказала, что в городе в выходные в ТЦ «яблоку негде упасть».
Военкоры: ВСУ начали менять тактику наступления
Военкоры: ВСУ поменяли тактику наступления на Южнодонецком направлении
|
|
Украинская армия изменила тактику наступления и предприняла фланговые удары вместо лобовых атак на южнодонецком направлении, сообщили военкоры.
Как передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ), на Южнодонецком направлении ВСУ начали предпринимать более грамотные маневры, чем штурмы в лоб. Так, не сумев взять населенный пункт Нескучное лобовыми атаками, украинские войска ударили во фланги, пытаясь войти в тыл и срезать углубившийся во фронт Времевской выступ.
В ходе двух фланговых маневров ВСУ подразделения оставили Нескучное, отойдя на позиции, где им не грозит окружение.
По сообщению военкоров, тяжелые бои продолжаются, авиация ВКС наносит удары управляемыми бомбами КАБ по местам сосредоточения резервов противника в районе Шахтерского и Великой Новоселки.
Напомним, в районе Времевского выступа, расположенного на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, уже несколько суток идут ожесточенные бои. Небольшая территория на возвышенности имеет стратегическое значение. Контроль России над выступом не позволяет украинским военным объединить группировки. ВСУ же пытаются отбить этот участок для того, чтобы открыть себе дорогу к Азовскому морю.
Ранее в Минобороны России сообщали, что ВС России успешно отбили атаки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях.
Кроме того, 9 июня президент России Владимир Путин сообщал, что противник прибег к использованию стратегических резервов, это говорит о том, что украинские войска начали контрнаступление. Он подчеркнул, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления ВСУ провалились, но наступательный потенциал войск киевского режима сохранился.
Позже американские военные эксперты Макгрегор и Риттер заявили о провале контрнаступления ВСУ вопреки поставкам Западом оружия.
Российский сапер рассказал о дружественных посланиях на минах ВСУ
Российский сапер «Кирпич» сообщил о дружественных посланиях от украинских минеров
Украинские мобилизованные иногда не до конца активируют мины и оставляют дружественные послания, сообщил начальник инженерной службы полка группировки российских войск «Юг» с позывным «Кирпич».
Как рассказал «Кирпич», «бывает, они оставляют нам разные надписи или не до конца минируют». «То есть он поставил мину, а верхнюю чеку не снял», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, «сзади этой мины бывают надписи», сообщил военный. Он рассказал, что «один раз встретили – мина стояла не заминированная». При этом «сзади на русском языке» украинские военные оставили надпись: «Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой». «Нам очень приятно было», – сказал «Кирпич».
Однако, по его словам, на минах оставляют и враждебные послания – оскорбления или угрозы. Также встречаются мины с нацисткой символикой.
«Кирпич» сообщил, что украинские военные с начала наступления на Южнодонецком направлении стали в несколько раз чаще подрываться на российских минах. По его словам, это происходит, поскольку на Украине «мобилизуют человека и через неделю отправляют на самый передний край», а «за такой короткий срок всему инженерному делу обучиться очень сложно, даже в теории изучить мины».
Он рассказал, что на передовой устанавливают противопехотные и противотанковые мины, управляемые мины направленного действия, растяжки. В свободное время бойцы инженерной роты изучают итальянские, немецкие и американские мины натовского образца.
«Кирпич» сказал, что вооруженные силы Украины массово используют мины западного производства. Как заявил военный, «тяжело, когда воюешь против всего» Запада – «в разных странах разные мины и характеристики разные». Ему часто встречались «датчики от фирм Siemens и Bosch», кроме того, «много мин-сюрпризов».
«Если раньше мы, допустим, укладывались за час с минным полем, то сейчас это сделать невозможно физически – очень много они ставят мин-ловушек и сюрпризов. И все минные поля у них начали охраняться, стоят так называемые «глаза» (боец-наблюдатель), наблюдают и в случае чего открывают огонь», – сказал российский военный.
Сапер с позывным «Муха» заявил, что, несмотря на сложности, российские саперы адаптировались, и большинство зарубежных мин их уже не удивляют, а скорее помогают совершенствовать собственные навыки.
Напомним, сообщалось, что российские минные поля серьезно затруднили контрнаступление ВСУ. Военкор Александр Сладков рассказал, что ВСУ «наступают колоннами и по одним и тем же маршрутам» из-за «сплошного минирования подходов».
Корабль «Приазовье» отразил украинскую атаку в Черном море
Минобороны: Корабль ЧФ «Приазовье» отразил атаку морских безэкипажных катеров
|
|
Корабль ЧФ «Приазовье», обеспечивающий безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», отразил атаку морских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, сегодня около 1 часа 30 минут ВСУ осуществили безуспешную попытку атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» ЧФ, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря.
В военном ведомстве рассказали, что в ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил.
В Минобороны отметили, что как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk США.
Ранее стало известно, что беспилотные украинские катера, пытавшиеся атаковать корабль ЧФ России «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада, запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, и управлялись дронами через модули Starlink.
Напомним, 24 мая надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ РФ самостоятельно вернулся в Севастополь.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала угрозу брандеров для российских баз и кораблей у причалов и на рейде. С учетом рисков, которые влечет за собой массированная атака брандеров на корабль или судно в море, необходимо, во-первых, провести замену части тумбовых пулеметов на кораблях на дистанционно управляемые модули с качественным прицелом, со стабилизированным наведением и сопряжением с корабельными радиолокаторами.
Оператор, получив сигнал от радиолокатора, сможет на большом расстоянии обнаружить дрон и поразить его точной пулеметной очередью. Вместе с боновыми заграждениями и дисциплинированным несением вахты это сведет опасность от украинских дронов-брандеров к приемлемо малой.
Во-вторых, параллельно с РЛС нужна тепловизионная система наблюдения. Это сделает обнаружение более вероятным и позволит объявить тревогу до того, как личный состав сможет обнаружить брандеры визуально.
В-третьих, стоит вести речь не столько о замене части тумбовых пулеметов на дистанционно управляемые модули, сколько о наращивании «стволов» на борту кораблей и судов. На месте части пулеметных установок должны появиться модули с пулеметами, способные стрелять при качке, по данным стабилизированной оптико-электронной прицельной системы, далеко и точно.
Однако тумбы надо не убирать, а просто перенести, чтобы пулеметов на борту стало больше. И конечно, стрелки на пулеметах должны быть всегда. Круглые сутки во время боевой вахты. Кроме того, нужно оснащать пулеметы тепловизионными прицелами на случай ночной атаки.
Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о том, как «Иван Хурс» отбил групповую атаку украинского флота.
Москва обвинила Запад в нарушении трех из пяти условий зерновой сделки
МИД: Выполнение зерновой сделки в рамках Меморандума Россия-ООН полностью заблокировано Западом
|
|
Российская сторона в ходе переговоров в Женеве констатировала отсутствие прогресса в реализации меморандума Россия-ООН, продвижение полностью заблокировано западными столицами, говорится в сообщении министерства иностранных дел.
Российские дипломаты отметили в Telegram-канале министерства иностранных дел, что в ходе переговоров в Женеве с российской стороны было констатировано отсутствие прогресса по трем из пяти системных проблем: аммиакопровод, переподключение к SWIFT и запчасти. В МИД подчеркнули, что продвижение по этим трекам, по сути, полностью заблокировано западными столицами.
В ведомстве отметили, что замглавы МИД Сергей Вершинин во время консультаций осудил подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса на подконтрольной Киеву территории. Он отметил, что тем самым Украина нанесла серьезный удар по самой концепции стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года, в том числе о «черноморской инициативе», частью которых были поставки аммиака, передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что скорейшее урегулирование перечисленных проблем может поспособствовать восстановлению доступа российской продукции на мировые рынки, что, в свою очередь, соответствует целям глобальной продовольственной безопасности в целом.
Накануне чрезвычайный и полномочный посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что условий для продления сроков зерновой сделки пока нет. В четверг в Кремле усомнились в продлении зерновой сделки после подрыва аммиакопровода под Харьковом.
Маск отреагировал на очередной пакет американской военной помощи Киеву
В ответ на сообщения о новой военной помощи Киеву со стороны США Маск задался вопросом о том, «чем это закончится»
|
|
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал новый пакет военной помощи Украине со стороны США. Он задался вопросом о том, «чем это закончится».
Комментируя новость о военной помощи, Маск заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России): «Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду – в реальности», – передает РИА «Новости».
Напомним, в новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды. США направят на военные нужды Украины 2,1 млрд долларов.
В октябре прошлого года Маск предложил свой план урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Крым должен остаться в составе России, а на в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях он предлагал провести повторный референдум под наблюдением ООН. Тогда же Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.
Президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – поддерживающий Украину или Россию.
Сам Маск заверил Зеленского в поддержке Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Авиаэксперт: Арест Канадой российского Ан-124 создает для мировой авиации опасный прецедент
|
|
Канада создает опасный прецедент не только для России, но и для других государств мира, которые при разногласиях со странами Запада рискуют лишиться своих активов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее канадский кабмин принял решение об аресте и передаче Украине российского транспортного самолета Ан-124 «Руслан».
«Решение о возможной передаче ранее арестованного самолета Украине может стать важным прецедентом. До сих пор российские активы и имущество замораживали. Аналогичным образом ранее поступали и с другими странами – прецеденты Ирана и Ирака нам известны. Но теперь мы можем столкнуться с конфискацией активов, не предполагающей ни их возврата владельцу, ни компенсации их стоимости», – добавляет исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
«Демонстративная санкционная политика Запада как раз и строится на том, чтобы запугать несогласных. Мол, если не подчинитесь, будете лишены многих возможностей и получите многочисленные проблемы», – заключил он, добавив, что другие страны мира наверняка из этого прецедента сделают соответствующие выводы.
Ан-124 «Руслан» по решению властей был арестован, сообщили в канадском МИД. Судьбу борта Оттава тоже определила – как ожидается, он будет передан Украине для «компенсации жертвам нарушений прав человека, восстановления международного мира и безопасности или восстановления Украины», цитирует РИА «Новости». Примечательно, что это решение было анонсировано несколькими часами ранее премьером Джастином Трюдо в Киеве, сообщает агентство Reuters.
Российский сенатор Андрей Климов в своем Telegram-канале выразил уверенность в том, что основным бенефициаром встречи в Киеве был именно Трюдо – и под эту встречу принималось решение об аресте самолета. «Подобный политический туризм дает зримый PR-эффект среди дурачков, которые полагают, что эти как бы лидеры, путешествуя в Киев и позируя там на фоне древних русских храмов, старых советских танков с украинскими ленточками и лозунгами типа «За Україну», совершают нечто героическое «во имя свободы и демократии», – иронично замечает он.
«Да, мистер Трюдо все-таки заплатил Зеленскому за участие в киевском политцирке – пообещал «конфискованный» российский транспортник, нагло украденный у нас большегрузный самолет», – подчеркнул сенатор. «Самолет прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года за 120 минут до того, как пиратские власти Канады закрыли небо для полетов авиации из РФ», – заключил Климов.
Посол России в Оттаве Олег Степанов также окрестил произошедшее грабежом и воровством. По его словам, режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует. Напомним, Ан-124 оказался первым российским активом, на котором Канада апробирует санкционный механизм «ареста и конфискации». Самолет с гуманитарным грузом ковид-тестов из Китая был зафрахтован правительством Канады, он прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года.
Канада сообщила об аресте и намерении конфисковать российский Ан-124
МИД Канады сообщил об аресте российского Ан-124 и намерении конфисковать его в интересах Украины
|
|
Правительство Канады распорядилось арестовать зарегистрированный в России транспортный самолет Ан-124 «Руслан», его планируют конфисковать и использовать в интересах Украины, сообщил канадский МИД.
МИД сообщил, что с самолетом планируют «распоряжаться в соответствии с федеральным законодательством». В случае конфискации Канада собирается обсудить с Киевом возможность «перераспределения» для «компенсации жертвам нарушений прав человека, восстановления международного мира и безопасности или восстановления Украины», передает РИА «Новости».
Напомним, Ан-124 оказался первым российским активом, на котором Канада апробирует санкционный механизм «ареста и конфискации». Самолет с грузом ковид-тестов из Китая был зафрахтован правительством Канады, он прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года. Позже небо было закрыто, борт задержан, а экипаж отправлен в Россию.
Сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу в ходе визита в Киев заявил, что Канада конфисковала российский самолет и передала его Украине. Посол России в Оттаве Олег Степанов обвинил власти Канады в воровстве.
Военкор рассказал, как ВСУ отрабатывают бюджет «контрнаступа»
ВСУ «берут штурмом» населенные пункты, делают там фото для отчета о проведенном контрнаступлении, а затем снова уходят, заявил военкор Александр Сладков.
В частности, речь идет о населенных пунктах Нескучное и Благодатное. ВСУ зашли в них, для протокола сделали и опубликовали фото с флагом и ушли.
«А что им там делать? Мы на горе, смотрим на них сверху вниз, видим каждого, как на ладони», – написал Сладков в Telegram.
По словам военкора, одна из главных задач украинского командования – отработать бюджет «контрнаступа».
«Имеешь хоть какой-то успех? Сними и покажи. Не имеешь – сними якобы успех и покажи два раза», – добавил Сладков.
Ранее военкоры заявили о том, что ВСУ начали менять тактику наступления.
Появилось видео уничтожения украинских дронов кораблем «Приазовье»
|
|
Опубликовано видео с кадрами уничтожения украинских морских дронов экипажем корабля ЧФ России «Приазовье», который обеспечивал безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».
Уточняется, что все безэкипажные катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля.
Ранее в Минобороны сообщили, что пострадавших при инциденте нет, корабль повреждений не получил. Как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря зафиксирован американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk.
Напомним, 24 мая надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ РФ самостоятельно вернулся в Севастополь.
Украинские катера были произведены в одной из стран Запада, запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, и управлялись дронами через модули Starlink.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала угрозу брандеров для российских баз и кораблей у причалов и на рейде. С учетом рисков, которые влечет за собой массированная атака брандеров на корабль или судно в море, необходимо, во-первых, провести замену части тумбовых пулеметов на кораблях на дистанционно управляемые модули с качественным прицелом, со стабилизированным наведением и сопряжением с корабельными радиолокаторами.
Оператор, получив сигнал от радиолокатора, сможет на большом расстоянии обнаружить дрон и поразить его точной пулеметной очередью. Вместе с боновыми заграждениями и дисциплинированным несением вахты это сведет опасность от украинских дронов-брандеров к приемлемо малой.
Во-вторых, параллельно с РЛС нужна тепловизионная система наблюдения. Это сделает обнаружение более вероятным и позволит объявить тревогу до того, как личный состав сможет обнаружить брандеры визуально.
В-третьих, стоит вести речь не столько о замене части тумбовых пулеметов на дистанционно управляемые модули, сколько о наращивании «стволов» на борту кораблей и судов. На месте части пулеметных установок должны появиться модули с пулеметами, способные стрелять при качке, по данным стабилизированной оптико-электронной прицельной системы, далеко и точно.
Однако тумбы надо не убирать, а просто перенести, чтобы пулеметов на борту стало больше. И конечно, стрелки на пулеметах должны быть всегда. Круглые сутки во время боевой вахты. Кроме того, нужно оснащать пулеметы тепловизионными прицелами на случай ночной атаки.
Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о том, как «Иван Хурс» отбил групповую атаку украинского флота.
Унабомбер умер в тюрьме в США
В тюрьме в США умер известный как Унабомбер Теодор Качински
|
|
В тюрьме в штате Северная Каролина в возрасте 81 года умер известный как Унабомбер Теодор Качински, который в 1978–1995 годах рассылал по почте самодельные бомбы, сообщило бюро тюрем при министерстве юстиции США.
Качински, который отбывал пожизненное заключение за терроризм, обнаружили мертвым ночью в его камере. До 2021 года он находился в тюрьме максимально строгого режима в Колорадо, но в связи с проблемами со здоровьем его перевели в федеральное медицинское учреждение в Северной Каролине, передает ТАСС.
Напомним, Качински получил диплом Гарвардского университета, был математиком, но прекратил преподавать и стал отшельником, выступив против технического прогресса. Он рассылал в университеты, корпорации, авиакомпании почтовые бандероли с самодельными взрывными устройствами. Жертвами его бомб стали три человека, еще 23 получили тяжелые ранения.
До того, как правоохранители вышли на его след, он получил прозвище Унабомбер («University and airline bomber») и 17 лет оставался самым разыскиваемым в США преступником. Задержали Теодора Качински в 1996 году – его брат понял, кто является автором «манифеста», который ведущие американские СМИ опубликовали под угрозой очередного взрыва. ФБР нашло хижину Качински, где были обнаружены улики, достаточные для обвинения.
В 1998 году Качински признал вину в обмен на отмену смертного приговора. Он также требовал права самостоятельно защищать себя в ходе судебного процесса, но ему не позволили, чтобы не дать возможности вести пропаганду. Кроме того, врачи признали его шизофреником.