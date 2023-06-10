Порошенко призвал Германию взять на себя главную роль в вопросе принятия Украины в НАТО

Председатель партии «Европейская солидарность» и экс-президент Украины Петр Порошенко призвал Германию взять на себя ведущую роль в вопросе интеграции Украины в НАТО.

Он добавил, что страна должна стать членом альянса до саммита в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля, передает ТАСС.

Порошенко заявил, что «без членства Украины в НАТО не будет мира в Европе». Комментируя заявление немецкой стороны о том, что Украина не может стать членом НАТО в разгар конфликта, Порошенко назвал две причины. По его мнению, первое – страх перед президентом России Владимиром Путиным, второе – «страх победы Украины».

Также Порошенко попросил перестать ссылаться на Бухарестский саммит 2008 года.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна остаться суверенным государством, иначе смысла вступать в НАТО нет.