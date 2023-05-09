Главы регионов поздравили жителей и ветеранов с Днем Победы

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9 мая, вторник | Последнее обновление — 22:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Салют в честь Дня Победы начался в Москве
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Нам пришлось маму-блокадницу вытаскивать из украинской блокады. Две блокады – немецкая и украинская – немного слишком для одной жизни простой русской женщины, вам не кажется?
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Объявив гитлеровский фашизм исключительным, самым страшным в мире явлением, оторвав фашизм от его корня – колониализма, мы утратили понимание происходящих в мире событий и перестали держать врага в фокусе.
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24 февраля 2022 года обнажило, насколько заблуждались и критики Путина, и его сторонники, считая, что самое главное он уже сделал. Страна оказалась вовлечена в столь мощный водоворот исторических процессов, что любое подведение итогов теперь выглядит откровенно неуместным.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Главы регионов поздравили жителей и ветеранов с Днем Победы
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Губернаторы регионов России навестили ветеранов Великой Отечественной войны, вручили им памятные подарки, а также приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
«Великая Победа над нацистской Германией стала величайшим символом единства, воли и мужества многих народов. Все сражались и побеждали в одном строю. Мы помним и будем помнить, передадим эту память нашим детям, как передали ее нам. Я уверен, что великий подвиг наших дедов и прадедов служит примером каждому бойцу и патриоту. Победа будет за нами! Всегда. С праздником!», – говорится в поздравлении главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева в Telegram-канале.
Глава Чукотки Владислав Кузнецов встретился с региональным активом комитета семей воинов Отечества и договорился держать оперативную связь по любым вопросам от бойцов СВО и их семей.
Кузнецов отметил, что праздник Победы пришел в Чукотский округ первым в России, на торжественных мероприятиях в Анадыре собралось более 2 тыс. человек. Горожане пришли на праздник с георгиевскими лентами и портретами героев Великой Отечественной Войны.
«В этот день особые чувства признательности мы испытываем к старшему поколению, на долю которого выпали тяготы войны, чей бесконечный героизм и мужество заложили прочные основы нашего общества и стали примером для сегодняшних защитников Родины», – написал Кузнецов в своем блоге.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко по традиции на 9 мая встретился с ветеранами в Адмиральском сквере.
«Николай Яковлевич Москаленко сегодня отмечает свой 97-й день рождения! Человек уникальной судьбы. На Тихоокеанском флоте с 1943 года. На торпедных катерах в 1945 году участвовал в сражениях с Японией на Корейском полуострове. После войны свою службу связал с автотранспортом, был водителем у командующего ТОФ Николая Кузнецова. Потом более 30 лет возглавлял военную автоинспекцию Владивостокского гарнизона», – рассказал о герое губернатор в своем блоге.
Кроме того, Кожемяко поздравил с Днем Победы участника Великой Отечественной войны, полковника КГБ в отставке Бориса Павловича Кудрявцева, который недавно отметил 100-летний юбилей.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин написал в своем Telegram-канале, что на главной площади города-героя Смоленска прошел военный парад, посвященный 78-й годовщине Великой Победы.
Также он сообщил, что в зону СВО была отправлена очередная партия, почти 10 тонн, гуманитарного груза для бойцов из 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской дивизии и 359-го мотострелкового полка территориальной обороны. В составе гуманитарного груза стройинвентарь, дизельные электрогенераторы, металлоискатели, средства радиосвязи, оптические, тепловизионные и иные средства. Весь перечень формировался на основе заявок командования.Также передали подразделениям, выполняющим боевые задачи в рамках СВО, три бронированных микроавтобуса – их предоставила одна из смоленских компаний.
По словам врио губернатора Омской области Виталия Хоценко в параде на Соборной площади принял участие 21 воинский расчет. Колонну военной автобронетехники по традиции возглавил легендарный танк Т-34.
«Россия гордится своими защитниками. Мы верим, что российская армия успешно выполнит все задачи, поставленные нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И наступит время, когда так же торжественно мы будем праздновать еще одну победу над нацизмом. С праздником, товарищи! С днем великой Победы!», – написал Хоценко в своем Telegram-канале.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил всех с Днем Победы!
«Это по-настоящему общий праздник для всей страны, в каждой семье есть история, связанная с этим событием. В моей – история бабушки и дедушки Юлии Филипповны и Павла Порфирьевича Мельченко. Дедушка прошел всю войну, закончил службу в звании подполковника, получил большое количество наград. Мне повезло, что я его отлично помню, в детстве мы много времени проводили вместе», – написал он.
Он лично поздравил одного из ветеранов края – Василия Михайловича Горбунова, которому сейчас 97 лет. Он ушел на фронт в 1943-м, когда ему было всего 18 лет, а демобилизовался только в 1950-м. Награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За Победу над Японией». Когда встречаюсь с нашими ветеранами, понимаю – это по-настоящему сильные люди, на которых хочется равняться. Несмотря на такой серьезный возраст, Василий Михайлович ежедневно делает зарядку, занимается оздоровительной ходьбой на ближайшем к дому стадионе. Он в курсе всех важных событий, следит за новостями, доброжелательный, хороший собеседник – с удовольствием провел время в доме его семьи.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что военный парад в Нижнем Новгороде в этом году вернулся на свое историческое место – площадь Минина и Пожарского. Отсюда, от стен Нижегородского кремля, в ноябре 1941 года уходили горьковчане на фронт.
«В этот раз в параде были новшества. Вместе с нашими военными и сотрудниками силовых ведомств по главной площади города прошли кадеты из Республики Беларусь – более 55 человек. Это результат нашей встречи с председателем правительства Республики Беларусь Романом Головченко. Огромное ему спасибо! И впервые в этом году в параде принял участие кавалерийский расчет из состава казачьего конного клуба «Станица вольная» Очень яркий элемент праздника!», – написал Никитин.
Поздравил жителей Самарской области с Днем Победы Дмитрий Азаров. Он отметил, что 9 мая – самый дорогой, поистине святой для каждого праздник. «В нем слились воедино память о бессмертном подвиге нашего народа. Гордость за героическое поколение воинов-победителей и тружеников тыла. Боль от потерь, которые понесла наша страна в схватке с фашизмом. Великая Отечественная война коснулась буквально каждой семьи», – отметил глава региона.
Глава Магаданской области Сергей Носов отметил, что вместе с помощником Президента России Максимом Орешкиным навестили дорогих ветеранов-участников Великой Отечественной войны. Каждый получил персональное поздравление от Владимира Путина и подарки.
Также вместе с бойцами СВО, общественными активистами, молодежью и магаданцами мы возложили цветы к монументу «Узел Памяти»
«Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Почет и слава нынешним воинам! С Днем Победы!», – поздравил Носов колмычан.
Очевидцы рассказали об атмосфере на Украине в День Победы
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День Победы на Украине обычный рабочий день, на улицах Киева большой поток машин, люди едут по своим делам, ощущения праздника нет, поделились очевидцы.
Как сообщает ТАСС, в условиях военного положения действие Кодекса законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней приостановлено. В 2022 году 9 мая также был рабочим днем, но ранее это был выходной.
Собеседники агентства рассказали, что ощущения праздника нет, они поздравляют только тех, кто разделяет их взгляды.
При этом украинские СМИ сообщают, что жители Киева несут цветы в парк Славы к Вечному огню.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом установил в стране 9 мая День Европы, а 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала указ Владимира Зеленского об установлении 9 мая Дня Европы, назвав президента Украины новым воплощением «Иуды XXI века».
Стало известно, кто находится рядом с Путиным на параде Победы
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Традиционно на парад Победы на Красной площади приглашены ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны, например, на центральной трибуне, рядом с президентом России Владимиром Путиным, находится Геннадий Зайцев.
Зайцев является советским и российским сотрудником органов государственной безопасности, командиром Группы «А» («Альфа») в 1978-1988 и 1992-1995 годах, сообщает ТАСС.
Также рядом с Путиным находится полковник Юрий Двойкин, он участвовал в ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины.
Кроме того, на трибуне в первом ряду Галина Бельцова, единственная ныне живущая в мире женщина – штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2; Константин Федотов – участник штурма Берлина и боец, воевавший в составе 2-го Белорусского фронта; Спартак Сычев – полковник юстиции, участник Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Польши и Праги; Вера Панова – во время войны она была телефонисткой и санинструктором.
В другой части центральной трибуны находятся другие ветераны. Всего центральная трибуна рассчитана на 150 мест.
Напомним, военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начался во вторник на Красной площади в Москве.
Блогеры обратили внимание на дронобои на защите парада Победы
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Безопасность парада Победы на Красной площади в Москве обеспечивали снайперы, занявшие позиции на крышах по периметру, а также силовики с «дронобоями». На это обратили внимание СМИ и Telegram-каналы.
В различных Telegram-каналах появились фотографии с Красной площади, где во вторник прошел парад Победы.
Напомним, в начале мая сообщалось, что киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента России. При этом в графике президента Владимира Путина изменений не последовало. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что публичные мероприятия у главы государства и ночевки в Кремле будут продолжаться.
Во вторник на Красной площади в Москве состоялся военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава российского государства Владимир Путин присутствовал на параде с иностранными гостями. Выступая с речью, президент заявил, что против России развязана война, и выразил уверенность, что России удастся справиться с этим.
Киев возмутился участием иностранных лидеров в параде Победы в Москве
МИД Украины назвал «недружественным шагом» участие лидеров стран СНГ в торжествах в Москве
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Министерство иностранных дел Украины считает «недружественным шагом» участие лидеров стран СНГ в торжествах в Москве по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В заявлении украинского внешнеполитического ведомства говорится, что Киев считает данный шаг глав Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана «аморальным». В этом украинские власти усмотрели якобы «пренебрежение» к украинскому народу, передает ТАСС.
При этом в заявлении не упоминается президент Белоруссии Александр Лукашенко, который также участвовал в торжественных мероприятиях в Москве.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин, выступая с речью на Красной площади, подчеркнул, что приезд лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Москву для участия в параде Победы является проявлением благодарности к подвигу предков.
Также глава государства заявлял, что украинский народ стал заложником произошедшего в стране государственного переворота и корыстных планов Запада. По его словам, это и стало причиной нынешней катастрофы на Украине.
После парада на Красной площади Путин вместе с главами других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Затем лидеры собрались на неформальный завтрак.
В Британии одобрили речь Путина на параде Победы
Читатели Daily Mail поддержали речь президента России Владимира Путина на параде Победы
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Читатели британского издания Daily Mail согласились со словами президента России Владимира Путина, сказанными на параде Победы, о нежелании Запада достичь мира и стремлении любой ценой уничтожить российское государство.
По мнению пользователей портала, Путин в своей речи на параде Победы в Москве, сказал именно то, что не могут признать лидеры других стран.
«Все правильно сказал. Есть доказательства, отчетливо показывающие, что Запад спровоцировал нынешнюю войну, и когда в апреле прошлого года еще казалось, что мир путем переговоров возможен, Борис Джонсон отправился в Киев и сорвал эти переговоры. Это было бессовестно», – написал Spiritfiremsp, передает РИА «Новости».
Пользователь NateeyZ назвал речь Путина выдающейся. «В отличие от наших лидеров Путин говорит правду об агрессии Запада в отношении России», – отметил он.
«Высказываю уважение Путину за празднование годовщины разгрома нацистов. Правильно сделал», – похвалил российского лидера Digital Football.
«Путин в отличие от Зеленского хочет мира», – написал londonlab.
Ранее президент Владимир Путин, принимая военный парад в День Победы на Красной площади в Москве, заявил, что против России развязана война, но стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим.
Путин: Против России развязана война
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Против России развязана война, но нашей стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим, заявил президент Владимир Путин, принимая военный парад в День Победы на Красной площади в Москве.
Российский лидер отметил, что сегодня цивилизация находится на переломном рубеже, передает ТАСС.
Цель тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, заключается в том, чтобы добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития, сказал российский лидер.
Для России, подчеркнул президент, нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке. Наша страна, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет видеть будущее мирным и стабильным, передает РИА «Новости» слова главы государства.
При этом российский лидер подчеркнул, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Западные элиты, указал он, «по-прежнему твердят о свое исключительности, стравливают людей и раскалывают общество». Они, по словам президента, «забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство».
«С Днем Победы! С праздником в честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв отечество, ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма», – сказал Путин.
В Москве для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы собрались руководители бывших республик Советского Союза. В очередной раз это опровергает заявления Запада о якобы имеющей место «изоляции» России и разрушает попытки западных государств дискредитировать решающий вклад СССР в Победу над фашизмом.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что вместе с главой российского государства на трибуне находятся премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Перед началом парада Владимир Путин в Гербовом зале Кремля приветствовал лидеров иностранных государств, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях.
В преддверии праздника Путин направил лидерам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Молдавии и Грузии поздравительные послания, в которых отметил, что 9 мая воздается дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи подвиги помогли сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли.
Пугачева опубликовала фото с ветеранами
Пугачева опубликовала архивные фото с ветеранами
Эстрадная певица Алла Пугачева по случаю Дня Победы опубликовала в соцсети серию фотографий, на которых она в разные годы запечатлена с ветеранами Великой Отечественной войны.
Так, на первом снимке, опубликованном в ее Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ), Примадонна находится в компании ветеранов. На втором – сидит с участниками Великой Отечественной за столом.
«Где же вы теперь, друзья-однополчане?» – подписала пост Пугачева, цитируя песню композитора Василия Соловьева-Седого на стихи поэта Алексея Фатьянова 1947 года. Пугачева добавила, что их «сегодня не хватает», пишет «Газета.Ru».
Напомним, Пугачева после долгого отсутствия вернулась в Россию. В Москве она приняла участие в прощании с модельером Валентином Юдашкиным.
На параде Победы в Москве показали новейшие бронеавтомобили
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На параде Победы в Москве 9 мая 2023 года впервые продемонстрировали образцы защищенного специального транспортного средства на базе автомобиля «КамАЗ», а также новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак».
Специальное транспортное средство на базе автомобиля «КамАЗ», как объяснили во время трансляции парада (после 42-й минуты), предназначено для перевозки личного состава в районах боевых действий и специальных операций. Колонну возглавлял майор Евгений Норин.
Кроме того, на парад вышли новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак», оборудованная обитаемой башней с пулеметом. Машины впервые принимали участие в составе механизированной колонны парада Победы. Они выехали на площадь после танков Т-34, который считается символом Победы и по традиции открывает парад, передает ТАСС.
Также по Красной площади проехал бронеавтомобиль для спецподразделений «Тигр-М», вооруженный гранатометом и пулеметом, и бронетранспортер БТР-82А.
В этом году в составе сводной парадной колонны по главной площади страны проходит более 100 единиц техники, часть которой задействована в ходе спецоперации на Украине.
Во вторник на Красной площади в Москве проходит военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава российского государства Владимир Путин присутствует на параде с иностранными гостями. Выступая с речью на Красной площади, Путин заявил, что против России развязана война, но нашей стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим.
Посол Антонов рассказал об угрозах властей США аннулировать паспорта ветеранам
Посол Антонов сообщил об угрозах властей США аннулировать паспорта пожелавшим посетить Москву ветеранам Второй мировой войны
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Власти США угрожали аннулировать паспорта ветеранов Второй мировой войны, которые хотели поехать на День Победы в Москву, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов указал, что власти США второй год подряд срывают поездку американских ветеранов на парад Победы, оказывая на них «беспрецедентное давление». В частности, ветеранов «запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию» и «обнять своих братьев по оружию», передает ТАСС.
Как заявил Антонов, Россия гордится вкладом американских фронтовиков «в общую Победу». Он выразил уверенность, что американским властям не удастся разрушить «дух боевого товарищества времен Великой Отечественной войны». «Считаем своим долгом защищать правду о героях», – заявил он.
Антонов указал на «всплеск русофобии в США накануне» празднования Дня Победы, американские власти сами «стараются раздуть истерию». В Вашингтоне пытаются игнорировать «решающий вклад Красной армии в разгром фашизма», исключить СССР «из числа победителей», при этом «незаслуженно рекламируется роль США и Великобритании», сказал он.
По словам Антонова, на всех мероприятиях в США «гость номер один – посол Украины от режима Зеленского», который «взращивает бандеровцев». Антонов счел это «глумление над историей и здравым смыслом».
«Бросается в глаза игнорирование местной прессой Дня Победы. Видимо, неудобно отмечать дату, поскольку не обойтись без упоминания самоотверженного подвига Красной армии», – заявил он.
Также Антонов указал, что «русофобы осквернили православную часовню на русском участке кладбища в Вашингтоне». По его словам, были «взломаны двери, разбиты окна, осквернены иконы, закрашены фрески», а также «разгромлены многие места упокоения русских верующих».
Он призвал власти США «одуматься и прекратить потакать нацистам ради конъюнктурных соображений».
Напомним, тем временем в Берлине запретили демонстрацию флагов России и СССР 9 мая у советских мемориалов.
Россия пообещала ответ на срыв церемонии возложения венков в Варшаве
МИД: Польше будет заявлен протест в связи со срывом церемонии возложения венков на День Победы в Варшаве
Россия должным образом отреагирует на действия польских властей в связи со срывом церемонии возложения венков российскими дипломатами на военном мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве по случаю Дня Победы, сообщили в МИД.
В МИД России отметили, что дипведомство Польши было проинформировано заранее о планах посольства России возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве, однако провокации так называемых протестующих не пресекли. Польской стороне будет заявлен решительный протест, говорится в сообщении на сайте МИД России.
Отмечается, что действия Варшавы будут рассматриваться как очередное проявление недружественного отношения и оскорбление памяти погибших при освобождении Польши от германской оккупации 600 тыс. советских воинов.
В российском МИД подчеркнули, что линия польских властей не останется без должной реакции, а случившееся демонстрирует двуличие политики Варшавы в оценке событий Второй мировой войны.
Ранее агрессивная толпа не дала российскому послу возложить цветы к мемориалу в Варшаве.
В то же время на постаменте одной из скульптурных композиций на территории мемориального кладбища советских воинов в Варшаве в День Победы появились вульгарные надписи.
В Австрии осквернили советское захоронение
Посольство России: Вандалы осквернили советское захоронение в австрийском Эбензее
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Советское воинское захоронение осквернено в австрийском городе Эбензее (земля Нижняя Австрия), сообщило российское посольство в Вене.
В сообщении, опубликованном диппредставительством в Telegram, говорится, что вандалы повредили барельеф на памятнике воинам, которые отдали свои жизни за освобождение Австрии от нацизма.
Особо циничным, подчеркивает посольство, является то, что это подлое преступление было совершено во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Дипломаты пообещали проинформировать об этом местные власти и направить в МИД Австрии ноту протеста, потребовав принять меры с целью установления обстоятельств произошедшего, привлечению виновных к ответственности, а также обеспечению неприкосновенности мемориала.
Ранее во вторник мемориальное кладбище советских воинов осквернили в Варшаве. Российскому послу Сергею Андрееву, прибывшему 9 мая на кладбище, чтобы возложить цветы, преградила путь толпа агрессивных людей.
Норвегия отказала российским дипломатам в посещении мемориала на острове Надежды
Норвегия отказала российским дипломатам в посещении мемориала советским воинам на острове Надежды
Власти Норвегии отказали генеральному консульству России в Баренцбурге на Шпицбергене в совместном посещении расположенного на острове Надежды мемориала советским морякам, сообщил генконсул России на архипелаге Андрей Чемерило.
По его словам, ближайший мемориал советским воинам расположен на острове Надежды в 350 километрах от Баренцбурга. Его в 1975 году установило Мурманское морское пароходство в честь 65 погибших моряков парохода «Декабрист», потопленного 4 ноября 1942 года в результате налета гитлеровской авиации, передает РИА «Новости».
Чемерило отметил, что у генконсульства отсутствует возможность посещать остров самостоятельно. При этом норвежская сторона на просьбу о совместном посещении острова ответила отказом, рассказал дипломат.
Ранее в пресс-службе Минвостокразвития сообщили, что самый северный в мире парад Победы провели на архипелаге Шпицберген.
Путин встретил приехавших на парад Победы лидеров стран СНГ
Президент России Владимир Путин в Кремле встретил лидеров стран СНГ, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.
В Кремль уже приехали лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, а также главы Белоруссии, Киргизии и Таджикистана – Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, передает РИА «Новости».
После этого верховный главнокомандующий прибыл на Красную площадь, где в настоящее время проходит парад. Глава государства традиционно примет парад и выступит с речью, детали которой в Кремле заранее раскрывать не стали.
Руководители стран СНГ наблюдают за прохождением войск с трибуны вместе с российским лидером. После парада лидеры, как ожидается, возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Затем у них запланирован неформальный завтрак, передает ТАСС.
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В Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы съехались президенты бывших республик Советского Союза, что в очередной раз опровергает заявления Запада о якобы имеющей место «изоляции» России и разрушает попытки западных государств дискредитировать решающий вклад СССР в Победу над фашизмом.
По данным журналистов Кремлевского пула, в Москву прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер Армении Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.
В преддверии праздника президент Владимир Путин направил лидерам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Молдавии и Грузии поздравительные послания. «В этот знаменательный день мы воздаем дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи беспримерные подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли», – говорилось в обращении российского лидера.
Политолог: Западу и Украине еще придется поплатиться за попытки переписать историю
Политолог Манойло: Пока Запад и Украина пытаются переписать историю, Россия чтит память своих предков
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Участники СВО сегодня продолжают дело своих дедов и прадедов, которые во время Второй мировой войны сражались с нацизмом. А акция «Бессмертный полк» помогает сохранить память о наших героях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло, комментируя мероприятия, проходящие в России в честь Дня Победы.
«Крайне важно, что в День Победы в России проходят праздничные мероприятия. Они показывают, что мы помним подвиг ветеранов, а также павших в тяжелейшей войне с фашизмом дедов и прадедов. Если бы не этот подвиг, не было бы сегодня ни страны, ни нас», – сказал Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ.
«Парад Победы сегодня символизирует в том числе преемственность поколений. Как и во Второй мировой войне наши бойцы сегодня на полях СВО сражаются с нацизмом, который возродился на Украине. То, чем занимались наши предки, сегодня для всего мира и наших соотечественников делают их потомки», – продолжил эксперт.
«В связи с этим особого внимания заслуживает акция «Бессмертный полк». То, что даже спустя 11 лет огромное число людей хотят принимать участие в мероприятии, говорит о преемственности поколений, о том, что акция превратилась из частной инициативы в акцию наднационального масштаба, которая консолидирует людей вокруг флага, президента и суверенитета страны», – отмечает собеседник.
«Хорошо, что «Бессмертный полк» приобретает новые форматы. Мы живем во времена развития цифровых технологий. Поэтому возможность принять участие в дистанционном или сетевом варианте крайне важна. Несмотря на то, что в этом году из соображений безопасности в ряде городов шествия были отменены, люди все равно смогли почтить память родных, в том числе участников спецоперации», – заметил политолог.
«Популярность этой акции – безусловный успех политики по сохранению исторической памяти в России. И я хотел бы подчеркнуть личный вклад и участие в мероприятии президента Владимира Путина. Он на собственном примере показывает, насколько важно и почетно гордиться подвигами предков, а также противостоять попыткам фальсифицировать историю», – полагает эксперт.
«А ведь именно этим и занимаются некоторые страны мира. Так, например, западные государства поддержали решение президента Украины Владимира Зеленского фактически отменить День Победы на подконтрольной ему части Украины. Попытки переписать и забыть историю – это огромная ошибка, которая отразится в том числе на простых гражданах этих стран», – резюмировал Манойло.
Утром в Москве состоялся парад по случаю Дня Победы. Для участия в торжественных мероприятиях собрались руководители бывших республик Советского Союза. В сообщении на сайте Кремля говорится, что вместе с главой российского государства на трибуне присутствовали премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Принимая военный парад на Красной площади в Москве, Владимир Путин выступил с речью. В ней он отметил, что против России вновь развязана война, но нашей стране удалось победить терроризм, получится справиться и с этим.
Напомним, что традиционной для Дня Победы стала акция «Бессмертный полк». Впервые он прошел 9 мая 2012 года в Томске. В колонне полка пронесли почти две тысячи портретов ветеранов и прошли более шести тысячи томичей. Инициаторами акции стали журналисты Томской медиагруппы, которых поддержали жители города. Сегодня в городе работает координационный центр Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» – общероссийской гражданской инициативы.
Сама акция в ежегодном формате проходит не только во многих городах России, ее поддерживают наши соотечественники, проживающие за рубежом. Так, ранее мероприятие прошло в Испании. Как рассказала газете ВЗГЛЯД организатор акции в городе Виго Марина Бахтина, «Бессмертный полк» состоялся в Мадриде и Виго, в провинции Галисия. В испанской столице участие приняли свыше 1000 человек, еще около 70 вышли на улицы Виго. Собеседница подчеркнула, что в провинции поживает всего порядка 100 русских.
«Бессмертный полк» также прошел во многих города мира, в том числе в Риме, Пекине, Сеуле, Каракасе, Улан-Баторе, Буэнос-Айресе, тунисском городе Хаммамет, столице Уругвая городе Монтевидео, у берегов Стамбула на живописном острове Хейбелиада.
Кроме того, в России и за рубежом началась Всероссийская акция «Стена памяти», это один из новых форматов всенародной акции «Бессмертный полк». Торжественный старт акции в Музее Победы дали ее организаторы «Волонтеры Победы». Ее организаторами являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» вместе с партнерами: Юнармией, Российским движением детей и молодежи «Движение первых», Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России». Старт акции дала зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко вместе с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Имчуком
Представитель движения «Волонтеры победы» в Анкаре Евгения Шарлак рассказала газете ВЗГЛЯД, что такие мероприятия, как «Стена памяти», в Турции в преддверии Дня Победы проводятся не первый год.
На Украине же Владимир Зеленский в преддверии Дня Победы отменил праздник. Он подписал указ о праздновании в стране «Дня Европы» 9 мая. Сам же День Победы на Украине предлагается переименовать и перенести на 8 мая. Соответствующий проект закона направлен в Раду. Праздник носит название «День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов». Именно эта дата станет нерабочим праздничным днем. Газета ВЗГЛЯД писала, как на это отреагируют простые украинцы.
Празднование Дня Победы началось в России
Празднование Дня Победы началось в Петропавловске-Камчатском
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В России началось празднование Дня Победы, в Петропавловске-Камчатском состоялся торжественный парад, сообщают информационные агентства.
Празднование в Петропавловске-Камчатском началось в 10.00 (1.00 мск). В параде Победы приняли участие колонны личного состава парадных расчетов. Работает выставка военной техники и атрибутики. Открыт пункт отбора на военную службу по контракту, передает ТАСС.
С 11.00 (2.00 мск) начинаются концертная программа, игры и театрализованные представления для детей, а также легкоатлетический пробег «Эстафета мира – 2023», в которой принимают участие «школьники, студенты, военнослужащие, представители молодежных, общественных организаций, трудовых коллективов, все желающие жители и гости краевого центра», сообщают местные власти.
В 20.00 (11.00 мск) состоится концерт, который завершится праздничным салютом.
Чукотка также начинает праздновать День Победы одним из первых регионов России – торжественные мероприятия, парад и возложение цветов начнутся в Анадыре в 12.00 (3.00 мск). Весь день будет транслироваться видеоряд «Бессмертного полка». В 22.30 (13.30 мск) состоится салют.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, президент Владимир Путин на нем будет присутствовать. Главы иностранных государств будут на трибуне вместе с Путиным.
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