Главы регионов поздравили жителей и ветеранов с Днем Победы

Губернаторы регионов России навестили ветеранов Великой Отечественной войны, вручили им памятные подарки, а также приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

«Великая Победа над нацистской Германией стала величайшим символом единства, воли и мужества многих народов. Все сражались и побеждали в одном строю. Мы помним и будем помнить, передадим эту память нашим детям, как передали ее нам. Я уверен, что великий подвиг наших дедов и прадедов служит примером каждому бойцу и патриоту. Победа будет за нами! Всегда. С праздником!», – говорится в поздравлении главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева в Telegram-канале.

Глава Чукотки Владислав Кузнецов встретился с региональным активом комитета семей воинов Отечества и договорился держать оперативную связь по любым вопросам от бойцов СВО и их семей.

Кузнецов отметил, что праздник Победы пришел в Чукотский округ первым в России, на торжественных мероприятиях в Анадыре собралось более 2 тыс. человек. Горожане пришли на праздник с георгиевскими лентами и портретами героев Великой Отечественной Войны.

«В этот день особые чувства признательности мы испытываем к старшему поколению, на долю которого выпали тяготы войны, чей бесконечный героизм и мужество заложили прочные основы нашего общества и стали примером для сегодняшних защитников Родины», – написал Кузнецов в своем блоге.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко по традиции на 9 мая встретился с ветеранами в Адмиральском сквере.

«Николай Яковлевич Москаленко сегодня отмечает свой 97-й день рождения! Человек уникальной судьбы. На Тихоокеанском флоте с 1943 года. На торпедных катерах в 1945 году участвовал в сражениях с Японией на Корейском полуострове. После войны свою службу связал с автотранспортом, был водителем у командующего ТОФ Николая Кузнецова. Потом более 30 лет возглавлял военную автоинспекцию Владивостокского гарнизона», – рассказал о герое губернатор в своем блоге.

Кроме того, Кожемяко поздравил с Днем Победы участника Великой Отечественной войны, полковника КГБ в отставке Бориса Павловича Кудрявцева, который недавно отметил 100-летний юбилей.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин написал в своем Telegram-канале, что на главной площади города-героя Смоленска прошел военный парад, посвященный 78-й годовщине Великой Победы.

Также он сообщил, что в зону СВО была отправлена очередная партия, почти 10 тонн, гуманитарного груза для бойцов из 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской дивизии и 359-го мотострелкового полка территориальной обороны. В составе гуманитарного груза стройинвентарь, дизельные электрогенераторы, металлоискатели, средства радиосвязи, оптические, тепловизионные и иные средства. Весь перечень формировался на основе заявок командования.Также передали подразделениям, выполняющим боевые задачи в рамках СВО, три бронированных микроавтобуса – их предоставила одна из смоленских компаний.

По словам врио губернатора Омской области Виталия Хоценко в параде на Соборной площади принял участие 21 воинский расчет. Колонну военной автобронетехники по традиции возглавил легендарный танк Т-34.

«Россия гордится своими защитниками. Мы верим, что российская армия успешно выполнит все задачи, поставленные нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И наступит время, когда так же торжественно мы будем праздновать еще одну победу над нацизмом. С праздником, товарищи! С днем великой Победы!», – написал Хоценко в своем Telegram-канале.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил всех с Днем Победы!

«Это по-настоящему общий праздник для всей страны, в каждой семье есть история, связанная с этим событием. В моей – история бабушки и дедушки Юлии Филипповны и Павла Порфирьевича Мельченко. Дедушка прошел всю войну, закончил службу в звании подполковника, получил большое количество наград. Мне повезло, что я его отлично помню, в детстве мы много времени проводили вместе», – написал он.

Он лично поздравил одного из ветеранов края – Василия Михайловича Горбунова, которому сейчас 97 лет. Он ушел на фронт в 1943-м, когда ему было всего 18 лет, а демобилизовался только в 1950-м. Награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За Победу над Японией». Когда встречаюсь с нашими ветеранами, понимаю – это по-настоящему сильные люди, на которых хочется равняться. Несмотря на такой серьезный возраст, Василий Михайлович ежедневно делает зарядку, занимается оздоровительной ходьбой на ближайшем к дому стадионе. Он в курсе всех важных событий, следит за новостями, доброжелательный, хороший собеседник – с удовольствием провел время в доме его семьи.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что военный парад в Нижнем Новгороде в этом году вернулся на свое историческое место – площадь Минина и Пожарского. Отсюда, от стен Нижегородского кремля, в ноябре 1941 года уходили горьковчане на фронт.

«В этот раз в параде были новшества. Вместе с нашими военными и сотрудниками силовых ведомств по главной площади города прошли кадеты из Республики Беларусь – более 55 человек. Это результат нашей встречи с председателем правительства Республики Беларусь Романом Головченко. Огромное ему спасибо! И впервые в этом году в параде принял участие кавалерийский расчет из состава казачьего конного клуба «Станица вольная» Очень яркий элемент праздника!», – написал Никитин.

Поздравил жителей Самарской области с Днем Победы Дмитрий Азаров. Он отметил, что 9 мая – самый дорогой, поистине святой для каждого праздник. «В нем слились воедино память о бессмертном подвиге нашего народа. Гордость за героическое поколение воинов-победителей и тружеников тыла. Боль от потерь, которые понесла наша страна в схватке с фашизмом. Великая Отечественная война коснулась буквально каждой семьи», – отметил глава региона.

Глава Магаданской области Сергей Носов отметил, что вместе с помощником Президента России Максимом Орешкиным навестили дорогих ветеранов-участников Великой Отечественной войны. Каждый получил персональное поздравление от Владимира Путина и подарки.

Также вместе с бойцами СВО, общественными активистами, молодежью и магаданцами мы возложили цветы к монументу «Узел Памяти»

«Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Почет и слава нынешним воинам! С Днем Победы!», – поздравил Носов колмычан.