Грузия призвала Украину выдать высокопоставленных преступников

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал Украину выдать разыскиваемых его страной высокопоставленных преступников, которые занимают ключевые позиции в Киеве, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Если украинские власти хотят вернуть доверие народа Грузии, то пусть начнут с выдачи (бывшего Генпрокурора) Зураба Адеишвили и (экс-заместителя министра внутренних дел) Гии Лорткипанидзе», – сказал он, комментируя регулярные претензии Киева к Тбилиси по якобы недостаточной поддержке Украины. По его словам, только в отношение Адеишвили вынесены на родине приговоры по пяти делам, и тот должен отсидеть шесть лет. «А сегодня Адеишвили – советник Генпрокурора Украины и координатор судебных реформ в этой стране, и это же цинично», – сказал Шалва Папуашвили. «Что касается Лорткипанидзе, который является замначальника украинской контразведки, то он организовал незаконное прибытие в Грузию (экс-президента Михаила) Саакашвили осенью 2021 года», – отметил спикер парламента. Также, по его словам, Украина должна вернуть в Грузию посла, отозванного вскоре после начала СВО, когда Грузия, поддерживающая все международные санкции против России, не ввела их на двусторонней основе. Российский Су-34 «накрыл» в Харьковской области иностранных наемников Минобороны: Российский бомбардировщик Су-34 «накрыл» в Харьковской области управляемыми бомбами иностранных наемников

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский. Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка, передает РИА «Новости». Универсальный модуль планирования и коррекции крепится к обычной свободнопадающей бомбе, делая ее управляемой. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит бомбу на цель в автоматическом режиме. С помощью такого устройства, например, обычная авиабомба ФАБ-500 становится высокоточной. Зыбинский также рассказал, что на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Кроме того, добавил офицер, бойцы сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Кисловка, Новомлынск. Кроме этого, по словам начальника пресс-центра, группа спецназначения в районе населенного пункта Великий Бурлук уничтожила боевую машину зенитного ракетного комплекса противника «Оса» с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет». В результате контрбатарейной борьбы огонь самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожил гаубицу 2С3 «Акация» в районе балки Шевцов Яр. Накануне в Минобороны сообщали, что Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили до 595 военнослужащих и наемников ВСУ. Прилепин рассказал о том, как выжил во время взрыва Прилепин сообщил, что лично был за рулем взорванной машины 7 мая 2023, 20:27 Текст: Ольга Иванова

Писатель Захар Прилепин впервые вышел на связь после покушения в Нижегородской области, он рассказал, что лично находился за рулем взорванного автомобиля, взрыв произошел под правым колесом. В своем Telegram-канале Прилепин написал, что на пассажирском сидении находился его водитель, с его стороны и произошел взрыв. После этого писатель потерял сознание, а когда очнулся, подполз к выбитому лобовому стеклу, местные жители помогли ему выбраться. «Мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали», – написал Прилепин. Писатель поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за присланный вертолет, поскольку дорога до города составляет три часа, а вертолет долетел за 16 минут. По словам писателя, в результате взрыва он получил перелом обеих ног, один перелом открытый. Он поблагодарил всех, кто за него молился. Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель. Возбуждено дело по статье «Теракт». Позже стало известно, что Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна, и чувствует он себя хорошо. Новости СМИ2 Миссия ЕС приостановила полеты над Черным морем 7 мая 2023, 19:25 Текст: Ольга Иванова

Миссия агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex приостановила полеты над Черным морем, сообщила польская радиостанция RMF24. Указывается, что причиной стал перехват польского самолета российским истребителем Су-35. Полеты будут возобновлены, когда пограничная служба Румынии (она курирует миссию) сообщит о безопасности полетов, сообщает «Газета.Ru». Напомним, российский истребитель Су-35 сильно напугал экипаж польского самолета, который выполнял патрулирование международного воздушного пространства над Черным морем, сообщило военное ведомство Румынии. По его данным, инцидент произошел 5 мая. Польский самолет L410 Turbolet был перехвачен истребителем Су-35. Как утверждают в румынском военном ведомстве, маневры летчиков РФ якобы создали высокий уровень турбулентности, вызвав серьезные трудности в управлении воздушным судном. Киссинджер предсказал скорый переломный момент украинского конфликта Экс-госсекретарь США Киссинджер: Украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту

Фото: Dai Tianfang/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту, благодаря посредничеству Китая переговоры по урегулированию должны начаться в конце 2023 года. Киссинджер, которому в конце мая исполняется 100 лет, заявил в интервью телекомпании CBS, что теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места. Он выразил мнение, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах, передает ТАСС. Отвечая на вопрос о том, согласился бы он по просьбе американского лидера отправиться в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, Киссинджер заявил, что «склонился бы к тому, чтобы сделать это». Он уточнил, что отправился бы в Москву в роли помощника президента США по национальной безопасности. Напомним, в пятницу глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина путем контактов и координации с Москвой внести реальный вклад в политическое урегулирование ситуации на Украине. Новости СМИ2 Военкор Сладков объяснил «невиданные по силе удары» ВС России по Украине

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Военный корреспондент Александр Сладков объяснил «невиданные по силе» ночные удары ВС России по Украине хорошей работой разведки, а также желанием выманить ВСУ в наступление. Сладков в своем Telegram-канале прокомментировал ночные удары ВС России, которые в Киеве назвали самой массированной атакой с начала СВО. По его словам, у России наладилась новая разведывательная сеть, отсюда длинный список целей с координатами. Также военкор заявил, что российские военные владеют инициативой, знают куда и когда бить, и чем стрелять. «Мы теряем надежду выманить ВСУ в наступление на нас. Наверное, наступает время наших инициатив по наступлению», – предположил он. Между тем, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что минувшей ночью Киев подвергся самой массированной атаке с начала российской военной спецоперации, передает РИА «Новости». Украинские СМИ писали о взрывах в разных частях города, позже власти сообщили, что был поврежден резервуар с дизельным топливом. Ранее интернет-издание «Страна» сообщило, в Киеве и Киевской области в ночь на понедельник неоднократно раздавались взрывы. На видео попала работа украинской системы ПВО, размещенной на крышах киевских многоэтажных домов. В Николаеве началась массовая мобилизация мужчин Активист подполья города Николаева: Сотрудники военкоматов забирают всех мужчин без разбора в пункты мобилизации

Фото: Michal Burza/ZUMA/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Сотрудники военкоматов в Николаеве забирают всех мужчин без разбора в пункты мобилизации, заявил активист местного подполья. По словам активиста подполья города Николаева, в районе его проживания сотрудники военкоматов забирают всех мужиков без разбора, и тянут их в пункты мобилизации. При этом, как отметил активист, большинство николаевцев не хотят воевать, так как знают, что ежедневно на передовой за киевский режим гибнут по несколько сотен простых парней, передает РИА «Новости». Также он обратился к женщинам, призвав их защитить своих мужей и детей от мобилизации, так как если их не убьют на передовой, то они попадут в плен и будут сидеть там до конца, так как Киеву они не нужны. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие способы избежать мобилизации применяют на Украине. Новости СМИ2 Полковник полиции в отставке рассказал, как злоумышленник следил за Прилепиным 7 мая 2023, 21:17 Текст: Ольга Иванова

Задержанный за подрыв машины писателя Захара Прилепина попадал в поселок Пионерский в Нижегородской области необычным путем, рассказал полковник полиции Нижнего Новгорода в отставке Алексей Трифанов в эфире телеканала «Соловьев Live». Так, по словам Трифанова, в поселке Пионерский дремучие места, в основном к поселку ведут грунтовые дороги. Одна дорога на въезд, она же на выезд. Как оказалось, задержанный ездил в поселок не на машине. Отрывок рассказа Трифанова опубликован в Telegram-канале «Соловьев». Задержанный несколько раз менял общественный транспорт, въезжал через деревню Козлово и шел до Пионерского более 10 км каждый раз по глухому лесу. За домом Захара Прилепина, считает Трифанов, он следил в течение нескольких месяцев. Эксперт добавил, что задержанный, вероятнее всего, был обучен, знал досконально маршрут. Но при этом пути для отступления отработаны не были. Ранее Прилепин впервые вышел на связь после покушения в Нижегородской области, он рассказал, что лично находился за рулем взорванного автомобиля, взрыв произошел под правым колесом. Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным в автомобиле находилась его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель. Возбуждено дело по статье «Теракт». Позже стало известно, что Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна, и чувствует он себя хорошо. В Кремле отреагировали на планы ГУР МО Украины убивать россиян по всему миру

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

Кремль считает чудовищным заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, заявление Буданова является подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности, передает РИА «Новости». Песков отметил, что на слова Буданова обратили внимание российские спецслужбы, которые будут делать все, что должно, сообщает ТАСС. Кроме того, Москва будет внимательно следить за реакцией мировых столиц на это заявление и будет ждать осуждения. Представитель Кремля подчеркнул, что слова Буданова подтверждают также правильность решения президента России Владимира Путина начать СВО. Напомним, Буданов заявил, что Киев будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины». Новости СМИ2 СМИ: Планирующие авиабомбы срывают контрнаступление ВСУ Telegraph: Российские планирующие авиабомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению ВСУ

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть планы по контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ), написали обозреватели британской Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант. Как отмечается в материале, украинские и западные аналитики начали предполагать, что использование Россией планирующих авиабомб может вынудить Киев в последний момент внести изменения в оперативное планирование, предполагавшее контрнаступление ВСУ, передает РИА «Новости». Британские обозреватели сослались на мнение советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который заявил в интервью, что планирующие бомбы представляют собой очень серьезную угрозу. По оценкам украинских официальных лиц, российские военные выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб в день. По словам Игната, российские войска около месяца интенсивно использует планирующие бомбы для выполнения боевых задач вдоль границы, линии фронта и морского побережья. В прошлую среду советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал передовые российские планирующие бомбы серьезной головной болью для ВСУ и попросил у Запада истребители F-16 для создания баланса сил в воздухе. Напомним, в апреле летчик ВКС России и участник спецоперации рассказал газете ВЗГЛЯД об эффективной модернизации советских авиабомб с помощью нового средства УМПК (универсального модуля планирования и коррекции). УМПК относительно прост и дешев в производстве, а с его помощью точность еще советских боеприпасов повышается до точности дорогих современных высокоточных ракет. Польский концерн признал потерю 27 млн долларов в день из-за отказа от российской нефти 7 мая 2023, 19:53 Текст: Ольга Иванова

Энергетический концерн Orlen ежедневно теряет около 27 млн долларов из-за запрета на российскую нефть, заявил председатель правления компании Даниель Обайтек в интервью газете Financial Times. Отмечается, что это происходит из-за разницы в цене примерно в 30 долларов за баррель между более дешевой российской нефтью и альтернативными поставками, передает РИА «Новости». Обайтек подчеркнул, что это не потеря, а «вопрос отказа поддерживать Россию». Также он отметил, что Orlen продолжает использовать нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба» для нефтеперерабатывающего завода в чешском Литвинове. Ранее СМИ сообщали, что Польша по-прежнему остается крупнейшим в ЕС импортером российского сжиженного углеводородного газа (СУГ), увеличивая объемы закупок. Новости СМИ2 В Тбилиси разорвали флаг Украины 8 мая 2023, 12:58 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Флаг Украины, висевший рядом с флагами Грузии и ЕС в одном из центральных парков Тбилиси – Вакийском, был снят и разорван, но его уже вернули на место, сообщил телеканал «Мтавари» («Главный»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По его данным, над украинским флагом надругался член консервативного движения «Альт-инфо» Васил Гогаладзе, который «отличается прокремлевскими и антиукраинскими взглядами». Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил телекомпании, что случившееся «абсолютно неприемлемо». По словам дипломата, «об инциденте проинформировано министерство иностранных дел Украины». «Готовы сотрудничать с грузинскими праввохранительными оргами для расследования и наказания виновного», – сказал Касьянов. После начала СВО в Тбилиси повсеместно можно увидеть флаги Украины. Грузия приняла около 30 тысяч украинцев и поддерживает Киев на всех международных площадках, однако Украина регулярно критикует Грузию за «недостаточную помощь». В частности, Украине не нравится, что Грузия не ввела прямые санкции против России, примкнув при этом ко всем международным рестрикциям. Пригожин рассказал о продвижении штурмовых формирований в Артемовске Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Российские штурмовые формирования за воскресенье продвинулись в Артемовске на 280 м 8 мая 2023, 01:43 Текст: Антон Никитин

Подразделения ЧВК «Вагнер» за воскресенье продвинулись в Артемовске на различных направлениях на расстояние до 280 м, под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается 2,37 кв. км города, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Пригожин сообщил, что за воскресенье продвижение подразделений ЧВК «Вагнер» в Артемовске составило до 280 м на различных направлениях, всего освобождено 53 тыс. кв. м. территории города, под контролем противника остается 2,37 кв. км территории населенного пункта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Пригожина «Конкорд». «Двигаемся вперед, ожидаем получения боеприпасов», – добавил основатель ЧВК «Вагнер». Накануне Пригожин сообщал, что освобождено порядка 95% территории Артемовска. Новости СМИ2 В Сети описали новую схему борьбы ВС России с HIMARS Военкор Стешин: ВС России вскрыли слабые места HIMARS с помощью радиогигиены и средств РЭБ

Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин отметил, что в последние месяцы установки HIMARS, которые на Западе представляли как «супероружие», перестали наносить оглушительные удары, как это было прежде. Так, в своем Telegram-канале-канале он пишет, что российские силы «выбили часть установок и складов с боепитанием», а лишних HIMARS у ВСУ нет. Кроме того, по словам Стешина, российские военные стали «соблюдать радиогигиену и перестали ставить машины возле штабов и располаг», а также научились активнее рассредоточиваться на местности. Также российские силы с помощью средств радиоэлектронной борьбы глушат системы наведения HIMARS на основе GPS. В реальности это выглядит так: если ехать по навигатору где-то в Донбассе, то «курсор на карте перестает двигаться, а сверху на экранчике появляется надпись «Поиск спутников…», и так все 30 километров между Алчевском и Первомайским, например, или под Волновахой». Он также добавил, что «инерциальная система навигации у HIMARS является скорее дублирующе-вспомогательной и такую точность, как GPS выдать не может; а без точности HIMARS это... «Смерч». Напомним, как ранее сообщал телеканал CNN, ВС России препятствуют работе американской реактивной системы залпового огня HIMARS при помощи средств радиоэлектронной борьбы и мешает контрнаступлению ВСУ. В то же время глава минобороны Украины Алексей Резников признавал, что российские войска смогли приспособиться к появлению у ВСУ систем HIMARS, изменив логистику. «Они хорошо учатся», – добавил он. ВСУ стали размещать ПВО на крышах жилых домов в Киеве Вооруженные силы Украины стали размещать системы ПВО на крышах жилых домов в Киеве

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

На видео попала работа украинской системы ПВО, размещенной на крышах киевских многоэтажных домов. Как сообщило интернет-издание «Страна», в Киеве и Киевской области в ночь на понедельник неоднократно раздавались взрывы. По данным официального ресурса для оповещения населения, в Киеве с 23.34 мск и в Киевской области с 23.35 мск начал действовать режим воздушной тревоги, передает ТАСС. На видео попала попытка украинской системы ПВО сбить беспилотники над Киевом. Судя по направлению стрельбы, расчеты украинской системы ПВО размещены прямо на крышах жилых многоэтажных домов. Ранее житель Артемовска Дмитрий Чекалин рассказал об огневых позициях ВСУ в домах, образовательных и медицинских учреждениях. Новости СМИ2 Племянник Кеннеди обвинил ЦРУ в причастности к убийству президента США Кеннеди-младший: ЦРУ причастно к убийству президента США Кеннеди в 1963 году 7 мая 2023, 23:59 Текст: Антон Никитин

Кандидат в президенты США адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, заявил о причастности Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США к убийству главы Белого дома в 1963 году. Кеннеди-младший заявил в интервью New York Post, что существует убедительное доказательство того, что ЦРУ было причастно к убийству и к «заметанию следов» преступления. По его словам, это находится за границами разумных сомнений, передает РИА «Новости». Напомним, в декабре 2022 года администрация США рассекретила свыше 13 тыс. документов об убийстве главы Белого дома Кеннеди.