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Мэр Горловки сообщил о ранении мирного жителя в результате обстрела ВСУ
Мирный житель Горловки получил ранения после артобстрела города со стороны украинских военных, сообщил мэр города Иван Приходько.
Приходько в своем Telegram-канале заявил, что в результате обстрела центра города, который произошел в воскресенье, пострадал мирный житель. Он уточнил, что обстрел был совершен со стороны украинских вооруженных сил, назвав их действия террористическими.
Горловка, расположенная в пятидесяти километрах севернее Донецка, является важным промышленным центром Донецкой Народной Республики. В городе функционируют крупные предприятия, такие как химический концерн «Стирол» и угледобывающие компании. До начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тыс. человек.
Ранее в воскресенье Приходько сообщил о гибели мирного жителя горловского поселка Озеряновка в результате удара БПЛА ВСУ.