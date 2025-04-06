Пострадавший от нападения медведя в Подмосковье пришел в сознание

Tекст: Дарья Григоренко

«Мужчина, пострадавший от нападения медведя в Подмосковье, приведен в сознание. Его состояние улучшается», – сказал Бутаев, слова которого приводятся в Telegram-канале министерства здравоохранения Подмосковья. Директор подчеркнул, что мужчине предстоит пройти еще несколько этапов лечения.

Инцидент произошел, когда 29-летний пострадавший отправился в лес собирать сброшенные оленьи или лосиные рога. По данным спасателей, на экстренную службу «112» поступил звонок от родственников мужчины, которые сообщили о нападении. Напавший медведь быстро отступил, и пострадавший смог самостоятельно позвонить родственникам, которые оперативно вызвали помощь, передает РИА «Новости».

Напомним, в подмосковном округе Шаховская спасатели нашли мужчину, пострадавшего от нападения медведя, с помощью GPS-трекера, после чего он был эвакуирован в больницу с тяжелыми травмами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в подмосковной Шаховской медведь напал на мужчину, после чего пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Красногорскую больницу.