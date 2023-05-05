Чавушоглу заявил о поездке в Москву для встречи с Лавровым

Эксперт: Финляндия не оправдала доверия России в области энергетики

Эксперт Юшков: Решение России в отношении Fortum стало ответом на недружественные действия Финляндии

Компания, принадлежащая недружественному государству, не может обладать управленческими полномочиями в России. Финляндия сделала все возможное, чтобы ухудшить наши экономические отношения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее концерн Fortum уведомил РФ, что выступает «категорически против» передачи своего подразделения в России под временное управление Росимуществом.

«Главная причина, по которой подобное решение было принято в отношении Fortum – наличие у финнов контрольного пакета акций данной компании, что позволяло принимать им управленческие решения. Фирма стала заметным игроком в энергетическом секторе России, который традиционно является наиболее важным для экономики страны», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Соответственно, когда мы позволяли иностранцам приобретать колоссальное влияние в стратегической для РФ отрасли, мы оказывали им неоспоримое уважение и доверие. Однако Финляндия столь трепетного отношения со стороны Москвы не заслужила. За прошлый год в Хельсинки приняли большое число крайне недружелюбных решений», – считает эксперт.

«В первую очередь стоит отметить разрыв Финляндией контракта с Росатомом, участившуюся заморозку наших активов и отказ от покупок газа в рублях. Помимо этого, действия страны в военно-политической сфере также вызвали непонимание у РФ. В частности, присоединение к НАТО можно расценивать как полноценную готовность к разрушению добрососедского партнерства», – подчеркивает Юшков.

«Разумеется, в такой ситуации будет логичным отобрать у Хельсинки возможность управления в компании, чья деятельность сопряжена со столь важным сектором отечественной экономики. Сейчас финны кричат о том, что подобное решение незаконно, однако именно Европа начала арестовывать активы РФ. То есть мы лишь отвечаем «добром на добро», – акцентирует собеседник.

«При этом важно подчеркнуть, что мы не забираем у финнов право собственности, но лишь временно передаем право на ее контроль отечественному ведомству. Однако если ЕС решится на откровенную кражу нашего имущества, то и России придется перейти к более решительным действиям», – резюмирует Юшков.

Ранее финский концерн Fortum официально уведомил администрацию президента России, что выступает «категорически против» передачи своего подразделения под временное управление Росимуществом. При этом фирма считает действия РФ «грубым нарушением международных прав».

В концерне добавили, что собираются принять все предусмотренные международным законодательством меры для защиты прав собственности. В результате решения правительства России, Fortum фактически лишилась прав полноценного акционера.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все действия в отношения финской компании соответствуют российскому законодательству и необходимы для защиты интересов нашей страны.

Напомним, Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО «Фортум» (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО «ТГК-1» (основной акционер – «Газпром энергохолдинг»). Компания инвестировала в российскую ветроэнергетику. На конец 2022 года, согласно отчетности компании, в российском подразделении работали более 2,7 тыс. человек.

Ранее в Кремле подчеркивали, что западные страны намерены создать нормативную базу для фактической конфискации российских активов, указ президента Владимира Путина о внешнем управлении иностранными активами является ответом на агрессивные действия недружественных стран.