Рябков назвал всех «погрузившихся» в русофобию врагами России

|
5 мая, пятница | Последнее обновление — 00:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar над Киевом
Разделы
Против грузинского правительства работает вся инфраструктура западного влияния, созданная в этой стране за прошедшие десятилетия. Действие этого фактора мы наблюдали совсем недавно.
Подробности...
Нынешний турецкий президент является для Москвы крайне сложным партнером. Но партнером! А его конкурент на выборах в случае своей победы станет не партнером, а проблемой.
Подробности...
Было ясно, что при первой возможности враг попытается ударить с помощью БПЛА по центру Москвы. Или сделать другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны.
Подробности...
Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
Подробности...
2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
Подробности...
В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Рябков назвал всех «погрузившихся» в русофобию врагами России
Рябков назвал врагами России «всех, кто погрузился с головой в русофобские инициативы»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Все те, кто «погрузился с головой в русофобские инициативы, решения, усугубляющие ситуацию», являются врагами России, заявил замглавы МИД страны Сергей Рябков.
Рябков пояснил, что речь идет как о «двустороннем треке», так и о ситуации «вокруг всего происходящего на Украине». «Эти люди являются нашими противниками, они наши враги», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Рябков также подчеркнул, что Россия «буквально» готова применить «все имеющиеся средства» для предотвращения «посягательств на безопасность страны, на безопасность президента, политического руководства».
Напомним, в ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. В результате предпринятых военными и специальными службами действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя.
В Киеве резко изменили версию атаки дронов на Кремль
Советник главы офиса Зеленского Подоляк резко сменил версию атаки дронов на Кремль
Атака украинских дронов на Кремль является «инсценировкой», заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, резко сменив этим предыдущее заявление о якобы виновности «местных сил сопротивления».
В своем Twitter (запрещен в России) он написал, что «Кремль, дрон, двое организаторов на ступенях Сенатского дворца, 12-часовая пауза перед публикацией и одновременное появление видео с разных ракурсов» указывает на «абсолютную инсценировку» события, передает РИА «Новости».
При этом ранее Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на Кремль, а после этого озвучил версию о якобы причастности «местных сил сопротивления».
Напомним, в ночь на среду Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Следственный комитет возбудил дело по факту атаки. Ряд стран ЕС осудил действия украинского режима.
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о «страшнейших потерях» ВСУ в Белогоровке
Командир «Ахмата» Алаудинов: Украинские войска несут страшнейшие потери в ЛНР и вынуждены ежедневно перебрасывать силы
Сообщения ряда СМИ об окружении группы российских военных в районе Белогоровки в ЛНР не соответствуют действительности, украинские войска несут очень серьезные потери и вынуждены ежедневно перебрасывать силы с других направлений, заявил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинов.
По словам Алаудинова, его бойцы находятся на территории Белогоровки, они оттянули на себя некоторые силы и средства и планомерно их уничтожают. При этом он назвал ложью появившиеся в СМИ слухи об окружении 100 человек.
«Там находятся бойцы спецназа «Ахмат» и второго армейского корпуса, которые планомерно продвинулись. … Ничего у них не получается, … они просто поспешили заявить, что кого-то там окружили», – цитирует его ТАСС.
Алаудинов также подчеркнул, что украинские войска несут настолько «страшнейшие потери» под Белогоровкой в ЛНР, что вынуждены ежедневно перебрасывать туда силы с других направлений. «Если, ежедневно стягивая эти силы, они вывозят оттуда только «двухсотых» и «трехсотых», то это уже говорит само за себя», – сказал он.
Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил РФ в ходе контрнаступления продвинулись под городом Кременная на 1,5 км и достигли территории мелового производства в Белогоровке. После этого украинское командование направило крупную колонну военной техники в сторону Северска предположительно для атаки на Кременную в ЛНР.
Пекин отреагировали на атаку беспилотников на Кремль
МИД Китая после атаки беспилотников на Кремль заявил, что стороны украинского конфликта должны избегать эскалации
Участвующие в вооруженном украинском конфликте не должны создавать ситуации, которые могут привести к эскалации, заявила спикер МИД Китая Мао Нин.
По ее словам, обе страны должны избегать подобных действий, чтобы не разжигать конфликт еще больше, передает ТАСС.
В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский после атаки на Кремль встал в один ряд с международными террористами.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нападение на президента России Владимира Путина не оставляет никаких вариантов, остается лишь устранить Зеленского.
Антонов назвал цинизмом и абсурдом реакцию США на атаку дронов на Кремль
Посол в США Антонов: Россия ответит на атаку Киева на Кремль, когда посчитает необходимым
|
|
Высказывания официальных представителей администрации США об атаке беспилотников на Кремль поражают цинизмом и абсурдом, Вашингтон выгораживает киевских преступников. Россия ответит на атаку, когда посчитает необходимым, заявил посол России в американской столице Анатолий Антонов.
Дипломат подчеркнул, что заявления официальных представителей Вашингтона поражают цинизмом и абсурдом, так как в Вашингтоне не нашли возможным признать очевидное – спланированную режимом Зеленского террористическую акцию и покушение на президента России, передает РИА «Новости».
Антонов выразил уверенность, что время атаки накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей, было выбрано не случайно.
Российская сторона, отметил посол, надеялась, что у администрации США хватит сил и достоинства осудить атаку, но Вашингтон выгораживает киевских преступников.
Антонов назвал слова американских чиновников о том, что Киев может сам выбирать, как защищать себя, образчиком двойных стандартов, политики поощрения режима Владимира Зеленского на атаки против России. Дипломат подчеркнул, что слова бюрократов о якобы сдерживании Киева от ударов по целям за пределами своих границ – лживый фарс.
Антонов заверил, что Россия ответит на атаку, когда посчитает это необходимым, в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для российского руководства.
В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский после атаки на Кремль встал в один ряд с международными террористами. В связи с атакой зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нападение на президента России Владимира Путина не оставляет никаких вариантов, остается лишь устранить Зеленского.
Онуфриенко поспорил с Пригожиным о начале контрнаступления ВСУ
Военный аналитик Онуфриенко: Не думаю, что можно говорить о начале контрнаступления Украины
|
|
Полномасштабная атака подразумевает движение многотысячных колонн, активизацию десятков километров фронта и начало интенсивных артобстрелов. Пока мы имеем дело только с локальными столкновениями, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ уже начали контрнаступление.
«Я не думаю, что можно говорить о начале контрнаступления Украины. Происходит подмена понятий – Пригожин говорит о локальных столкновениях на разных участках фронта как о старте полномасштабной атаки. Однако подобное положение дел всегда было характерно для боевых действий в рамках СВО», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Анонсированный Украиной «контрнаступ» ставит своей целью отвоевать новые регионы РФ обратно. Для этого необходимо задействовать десятки тысяч солдат и сотни единиц техники. То есть когда ВСУ действительно пойдут в атаку, дискуссия о том, началось ли контрнаступление или нет, закончится сама собой», – отмечает эксперт.
«Хотя бы на начальном этапе начнется движение колонн противника, вспыхнут многие участки фронта, а артобстрелы со стороны Украины приобретут еще большую интенсивность. Как заявляет офис Зеленского, перейти в атаку им мешает только плохая погода. Если это правда, то, скорее всего, крупные сражения начнутся уже 10–15 мая», – предполагает собеседник.
«Вероятно, ВСУ нанесут основной удар по Запорожскому направлению. При этом на северо-востоке Украины мы столкнемся с отвлекающими маневрами. Думаю, противник даже попытается подойти к небольшим населенным пунктам на приграничных с Россией территориях», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ уже начали контрнаступление. По его мнению, в настоящий момент противник располагает людьми и снарядами «в безлимите». При этом он отметил, что российские штурмовые отряды продолжают постепенно освобождать Артемовск и за сутки продвинулись в городе на 230 метров.
Накануне ВСУ попытались перейти в атаку на Ореховском направлении в Запорожской области. Как позже сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, наступление противника удалось отразить, в результате чего солдаты Украины отступили на исходные позиции.
Напомним, до этого стало известно, что командование ВСУ направило крупную колонну военной техники в сторону Северска предположительно для атаки на Кременную в ЛНР. Вероятно, противник на данной территории стремится собрать силы либо для основного, либо для отвлекающего удара.
ВСУ также рассредоточили подразделения на передовой для попытки начала контрнаступления в Запорожской области. По мнению Рогова, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем, чтобы пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.
Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко назвал возможные направления отвлекающих ударов ВСУ перед полномасштабной атакой.
Стало известно о скоплении ВСУ на передовой в Запорожской области
Рогов: ВСУ дислоцировали военных на передовой в Запорожской области
ВСУ рассредоточили силы на передовой для попытки начала контрнаступления в Запорожской области, заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления, передает РИА «Новости».
Рогов отметил, что о планах ВСУ российское командование знает и ожидает удара по городу Токмак, однако заверяет, что попытка контрнаступления ВСУ может стать началом конца существования всего киевского режима.
Ранее американский правозащитник Аджаму Барака предсказал провал контрнаступления ВСУ и завершение конфликта. Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление.
Москва предупредила Украину о печальных последствиях контрнаступления
МИД: Задуманное Киевом и поддерживаемое Западом наступление приведет к неминуемо печальным последствиям
|
|
Планируемое Киевом контрнаступление приведет исключительно к печальным последствиям, российские войска готовы к любому развитию событий, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
Галузин в интервью «Известиям» назвал поставки Украине современного западного вооружения «бездумными и абсолютно безответственными». Он также отметил, что поддержка Западом задуманного Киевом контрнаступления приведет к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта.
На этом фоне замглавы МИД предупредил Украину и ее западных спонсоров о «неминуемо печальных последствиях» их действий. Галузин подчеркнул, что российские военные готовы к любому развитию событий, и «никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат».
Тем временем стало известно, что ВСУ рассредоточили силы на передовой для попытки начала контрнаступления в Запорожской области. При этом в США предсказали провал контрнаступления ВСУ и завершение конфликта.
Арестован мэр Одессы Труханов
Мэра Одессы Труханова арестовали по делу о бюджетных махинациях
Одесского мэра Геннадия Труханова арестовали по подозрению в неправомерном обращении с бюджетными средствами, такое решение вынес украинский Высший антикоррупционный суд (ВАКС), заявили в Центре противодействия коррупции.
Труханова обвиняют в завладении бюджетными средствами при закупках здания завода «Краян» по завышенной цене, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение центра.
Так, главу города подозревают в хищении почти 2,5 млн долларов (более 92 млн гривен) в ходе этой сделки.
Прокурор запросил у суда применить к Труханову арест с залогом в 30 млн 866 тыс. гривен (свыше 800 тыс. долларов). Ходатайство удовлетворено частично с залогом в размере свыше 30 млн гривен (более 800 тыс. долларов). Залог необходимо внести в течение пяти дней.
Также главе города полагается носить электронный браслет, не общаться со свидетелями, сообщать о смене работы, места жительства и появляться по вызову суда. Мэру запрещено выезжать с Украины без разрешения суда.
В октябре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский поручал МВД и СБУ проверить Труханова на «пророссийские взгляды».
Рогов: Основным направлением контрнаступления ВСУ станет Токмак
Рогов: ВСУ попытаются через Токмак заполучить выход к Азовскому морю
|
|
Противник стремительно увеличивает количество личного состава и техники в Запорожской области. Очевидно, что именно это направление станет основным. Возможно, ВСУ попытаются через Токмак заполучить выход к Азовскому морю, сказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области.
«В настоящее время обстановка на Запорожском направлении контролируемая. Однако накануне в южном пригороде Орехова противник сначала отработал артиллерией, после этого пошел в атаку. В таких случаях всегда сложно понять, что именно планируется осуществить – разведку боем или полноценную попытку прорыва», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши военные, конечно, всегда готовы к обороне и понимают, что никаких рисков допускать нельзя. Любая разведка боем, увенчавшаяся успехом, может превратиться в прорыв, и тогда у противника может появиться шанс на полномасштабное контрнаступление», – отметил он.
«На Запорожском направлении собраны серьезные силы и резервы ВСУ. Если еще неделю назад на передовой между Ореховом и Гуляйполем было около 12 тыс. бойцов, то за последние дни туда переброшены еще три бригады и большое количество бронетехники. Кроме того, противник активно использует авиацию. Все это может говорить о приоритетности данного направления для контрнаступления противника», – рассказал собеседник.
«Одной из основных целей ВСУ в регионе может стать город Токмак, поскольку по направлению к нему меньше всего населенных пунктов, только степи и небольшие речки, которые легко перейти. Кроме того, здесь минимальное плечо до побережья Азовского моря, выход к которому противник, по-видимому, попытается заполучить», – полагает Рогов.
Ранее стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.
Рогов отметил, что о планах ВСУ российское командование знает и ожидает удара по городу Токмак, однако заверяет, что попытка контрнаступления ВСУ может стать «началом конца существования всего киевского режима».
Также сообщается, что российские силы в результате ночного удара по подконтрольному Киеву городу Запорожье поразили три объекта, используемых ВСУ для ведения боевых действий. По словам Рогова, речь идет об объектах, находящихся выше ДнепроГЭС, на обоих берегах Днепра.
Напомним, накануне была отражена атака украинских войск в Запорожской области в районе Орехова, противник с потерями отступил на исходные позиции. Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин предположил, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление с большим количеством людей и техники.
В свою очередь военный аналитик Михаил Онуфриенко не согласился с Пригожиным и отметил, что полномасштабная атака подразумевает движение многотысячных колонн, активизацию десятков километров фронта и начало интенсивных артобстрелов. Пока мы имеем дело только с локальными столкновениями.
Западные СМИ не поверили в причастность Украины к атакам дронов на Кремль
|
|
Владимир Путин может использовать атаку дронов на Кремль как повод для более мощных ударов по территории Украины. При этом причастность к инциденту офиса Зеленского остается неясной. Так западные СМИ комментируют инцидент с атакой беспилотников на Кремль.
The New York Times указывает, что атака на Кремль может стать для президента Владимира Путина предлогом к «нанесению новых ударов по противнику». В качестве примера издание приводит подрыв Крымского моста в октябре прошлого года, когда после теракта началось массовое поражение объектов энергетической инфраструктуры Украины. При этом газета подчеркивает, что если бы инцидент действительно стал результатом налета беспилотников, то подобный прорыв систем ПВО в центре Москвы стал бы «позорной неудачей» российских военных.
В свою очередь издание The Wall Street Journal задается вопросом, может ли за атакой на Кремль стоять российское руководство. По мнению газеты, подобный инцидент может дать Владимиру Путину «политическое прикрытие для проведения дальнейшей мобилизационной кампании». Кроме того, издание подчеркивает, что если бы за организацией операции стояла Украина, то произошедшее выявило бы серьезные уязвимости в «сердце российской власти» за несколько дней до 9 Мая. Подчеркивается, что инцидент случился перед запланированным «наступлением ВСУ, направленным на отвоевание южных и восточных территорий у РФ».
На официальном сайте американского Института изучения войны говорится о том, что «Россия, вероятно, организовала эту атаку в попытке донести войну до российской внутренней аудитории». Кроме того, автор статьи пишет, что подобный инцидент создает условия для «проведения более широкой социальной мобилизации».
Издание Politico цитирует слова советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что подобное «нападение на Кремль не в их (Киева) интересах». Однако газета также указывает на некую последовательность в украинских терактах против России. Так, вспоминается диверсия на Крымском мосту, подрыв «Северных потоков», к которым, по мнению американской разведки, также причастна проукраинская группировка, и организация убийства Дарьи Дугиной.
Напомним, в среду стало известно о том, что ночью украинские беспилотники попытались атаковать кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет», – говорится в заявлении.
При этом саму атаку в Кремле расценили «как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей». Российская сторона также оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.
Во время инцидента Владимира Путина не было в Кремле, в среду он работал в подмосковной резиденции Ново-Огарево, приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Парад на Красной площади 9 мая состоится, Путин примет участие в торжествах, добавил Песков.
В офисе Владимира Зеленского стали сразу же опровергать свою причастность к теракту, причем сделано это в том же стиле, что и предыдущие «опровержения». Как указал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, «это, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 Мая». А советник офиса Михаил Подоляк утверждает, что «Украина не атакует объекты на территории России».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как РФ следует ответить на атаку Киева по Кремлю.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военкоры показали кадры запуска дронов «Герань-2» по целям на Украине
Военкоры первые показали кадры запуска дронов-камикадзе «Герань-2» с наземной катапульты по целям на территории Украины
Военкоры первые показали кадры запуска дронов-камикадзе «Герань-2» с наземной катапульты по целям на территории Украины.
Военкоры показали в Telegram-канале «Повернутые на Z войне», как происходит запуск беспилотников-камикадзе «Герань-2» по целям на территории Украины.
Судя по опубликованным видеокадрам, все запуски производились ночью. В момент запуска происходит включение первого двигателя беспилотника, который за одну-две секунды поднимает дрон не небольшую высоту, после чего выключается. Этот двигатель по типу запуска, скорости выведения и звуку своей работы напоминает двигатель ракеты. Весь дальнейший полет беспилотника происходит при активной работе второго – основного – двигателя, звук работы которого напоминает жужжание двигателя мопеда.
Накануне глава Кировоградской региональной администрации Андрей Райкович заявил об атаке беспилотников «Герань-2» по нефтебазе в Кропивницком. Кроме того, в начале апреля военкоры сообщали об ударе дронов-камикадзе «Герань-2» по аэродрому в Одессе.
Стало известно о попытке ВСУ пойти в контрнаступление на Луганском направлении
Марочко: ВСУ предпринимают попытки начать контрнаступление на Луганском направлении
Украинское командование распорядилось начать попытки контрнаступления на Луганском направлении, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, были зафиксированы попытки ВСУ начать контрнаступление именно на Луганском направлении, также замечена активизация украинских военных на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, наибольшая активность ВСУ замечена в районе Артемовска, передает ТАСС.
Марочко отметил, что предвидел активизацию украинского командования именно 4 мая, так как установятся благоприятные погодные условия для ВСУ.
Ранее стало известно, что украинское командование направило крупную колонну военной техники в сторону Северска предположительно для атаки на Кременную в ЛНР.
Причиной пожара на кубанском НПЗ стало падение четырех беспилотников
Возгорание на Ильском НПЗ в Краснодарском крае началось после падения сразу четырех беспилотников
Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошел после падения четырех дронов, при этом один из беспилотников не взорвался, рассказал источник в правоохранительных органах.
Таким образом он подтвердил, что причиной возгорания на Ильском НПЗ стало падение беспилотного летального аппарата. Источник добавил, что в настоящее время огонь потушен. Один из четырех упавших, но не взорвавшихся беспилотников будет подорван, передает РИА «Новости».
В ночь на четверг на Кубани из-за атаки дрона загорелся резервуар Ильского НПЗ. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров и потушен.
В ночь на среду также загорелся резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Причиной возгорания стало падение беспилотника.
Песков рассказал о поврежденном куполе Екатерининского зала после атаки украинских дронов
Повреждения из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль получили два медных листа купола Екатерининского зала Сенатского дворца, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Знаю от наших хозяйственных служб, что опалены буквально два медных листа, которые покрывают купол», – цитирует Пескова ТАСС.
Он добавил, что оба листа или уже заменены, или их заменят в ближайшее время. Других повреждений или разрушений в результате нападения нет.
Представитель Кремля пояснил, что спецслужбы примут решение о том, стоит ли вблизи снимать крышу с повреждениями после атаки, передает РИА «Новости».
Напомним, Кремль подвергся атаке украинских дронов, Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Бельгия для помощи Украине использовала доходы от замороженных российских активов
Бельгия отправила на военную помощь Украине 200 млн евро доходов от замороженных российских активов
|
|
Бельгия отправила на военную помощь Украины и поддержку беженцев 200 млн евро доходов с замороженных в стране российских активов, в планах потратить все 180 млрд активов Центробанка России, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в Нидерландах на встрече с Владимиром Зеленским.
Де Кроо отметил, что Бельгия совместно с ЕК изучает возможность потратить на поддержку Украины все замороженные российские активы в Бельгии. Речь идет о 180 млрд евро активов Центробанка, передает ТАСС.
Как считает Де Кроо, Бельгия считает обоснованным и с экономической и с моральной точки зрения использовать российские активы для Украины. Кроме того, он призвал «наносить удары по России умным и эффективным способом».
Премьер Бельгии поблагодарил главу правительства Нидерландов Марка Рютте за приглашение на встречу с Зеленским.
Ранее Бельгия пообещала новый пакет военной помощи Украине.
Напомним, Бельгия получила дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных активов России на 250 млрд евро, размещенных на площадке Euroclear.
|
|