В Росэнергоатоме предупредили об угрозе затопления территории Запорожской АЭС

Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа указал на угрозу затопления территории ЗАЭС в случае прорыва Каховской дамбы

Прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище приведет к затоплению территории Запорожской АЭС, сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.

Карчаа указал, что прорыв дамбы создает угрозу для Энергодара и АЭС – «будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки», в результате чего возникнут «функциональные проблемы для эксплуатации» АЭС, а также «риски для ядерной безопасности», передает ТАСС.

Кроме того, как указал Карчаа, окажутся затоплены не менее трех крупных населенных пунктов: Каменка-Днепровская, Благовещенка и Водяное. Он заявил, что либо украинская сторона прекращает обстрелы и не мешает ремонтировать поврежденные их артиллерией перекрытия дамбы, либо придется проводить эвакуацию местного населения – в указанных населенных пунктах проживает 15–18 тыс. человек.

В свою очередь Владимир Леонтьев, глава Новой Каховки, рядом с которой расположена Каховская ГЭС, обеспечивающая регулирование стока Днепра, заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище на Днепре начнет падать в ближайшую неделю. Он отметил, что если бы не украинские обстрелы и вызванные ими повреждения, «можно было бы более эффективно и оперативно регулировать уровень воды». По его словам, угрозы затопления населенных пунктов в Херсонской области нет.

Напомним, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Побит антирекорд, который был зафиксирован зимой. Вода поднялась до 17 м, на 2,5 м выше нормы.