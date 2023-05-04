На Сахалине и в Тюмени рассказали о проведении урока «Разговоры о важном» ко Дню Победы

Школьники Сахалина и Тюмени приняли участие в уроке «Разговоры о важном» ко Дню Победы

Школьники с большим трепетом готовятся к мероприятиям в преддверии Дня Победы. Они подробно расспрашивают родственников о героях своей семьи и с гордостью делятся этими историями. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали советники директоров школ по воспитанию Яна Ломова и Илья Ионов. Ранее в российских школах прошла акция «Бессмертный полк» и «Разговоры о важном», приуроченные к Дню Победы.

«Сегодня в нашей школе день начался с подъема флага и «Разговоров о важном». В преддверии Дня Победы все мероприятия у нас приурочены именно к этой дате. Ребята активно участвовали в обсуждении событий Великой Отечественной войны, послевоенных лет, а также в беседе о культуре и творчестве того времени», – рассказала советник директора по воспитанию южно-сахалинской гимназии №2 Яна Ломова.

«Кроме того, с учащимися мы говорили о том, насколько значим День Победы и шествие «Бессмертный полк» для нашей страны. Школьники сами рассказывали истории своих предков, героически сражавшихся на фронте и усердно работавших в тылу», – добавила она.

«Конечно, все ребята и учителя были едины во мнении, что важно сохранять память об этом важнейшем событии в нашей истории, бережно хранить ее и передавать из поколения в поколение», – отметила собеседница.

«Разговоры о важном» проводятся с начала учебного года, ученики привыкли к тому, что каждую неделю они обсуждают какие-то важные, значимые темы, связанные с историей и культурой нашей страны, традиционными ценностями и так далее. Но май особенно наполнен памятью о Дне Победы, поэтому ребята с большим трепетом готовились к мероприятиям. Видно, что они беседовали со своими родителями, бабушками и дедушками, чтобы узнать и поделиться со своими одноклассниками историями своих семей», – рассказала Ломова.

«Сегодня в рамках «Разговоров о важном» учащиеся нашей школы не только слушали рассказы своих педагогов о Великой Отечественной войне. Многие из них сами вызвались поделиться историями своих семей. Причем активное участие принимали и младшие школьники, которые еще не знакомы с этим историческим периодом в рамках образовательной программы», – рассказал Илья Ионов, советник директора по воспитанию тюменской средней общеобразовательной школы № 89.

«Кроме того, ребята высказывали сожаления по поводу того, что шествие «Бессмертного полка» в этом году не состоится в привычном формате. Но они с большим энтузиазмом и чувством гордости приняли участие в школьном мероприятии. Каждый пришел с портретом своего героя», – отметил он.

«Учащиеся средней и старшей школы также предлагали свои идеи, как провести сегодня мероприятия и чем их дополнить. Например, они выступили с инициативой станцевать вальс под музыку военных лет», – рассказал Ионов.

Ранее в российских школах прошла акция «Бессмертный полк» и урок «Разговоры о важном», приуроченные ко Дню Победы. Несмотря на то что в целях безопасности «Бессмертный полк» в этом году не выйдет на улицы городов и поселков, российские школьники все же смогли почувствовать себя частью грандиозного патриотического проекта. Во всех российских школах состоялись торжественные линейки: учащиеся поднимали над шеренгами портреты своих героических предков и смогли почтить их память минутой молчания.

Почетным гостем урока стал полковой разведчик и полковник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны Иван Петрович Лыткин. Он рассказал, как в его семью 22 июня 1941 года пришла Великая Отечественная война, как юношей в возрасте 15 лет он приписал себе три года и отправился на фронт, о ранениях и боевых медалях. Рассказчик отметил важность сохранения исторической памяти о войне.

С начала нового учебного года в образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности еженедельно проводятся информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном». Старт им дал президент России Владимир Путин, встретившись 1 сентября 2022 года с калининградскими школьниками.

Цикл классных часов дает возможность детям обсудить содержательные темы со своим классным руководителем, а педагогу интегрировать государственные ценности в процесс воспитания, органично соединить обучение с воспитанием.

«Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к России, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре, сохранению исторической памяти и преемственности поколений (День народного единства, День снятия блокады Ленинграда), социального служения (День учителя, День волонтера, День Героев Отечества), традиционным семейным ценностям (День отца, День матери, День пожилого человека). На 2022–2023 учебный год запланировано проведение 34 занятий в рамках цикла.

Глава государства неоднократно говорит о важности передавать молодому поколению память о Великой Отечественной войне. В частности, в январе на встрече с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда президент признал необходимым рассмотреть вопрос о возвращении в обязательную школьную программу ряда произведений советских классиков, включая Александра Фадеева, Константина Симонова и других.

Напомним, указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.