Ветеран Великой Отечественной рассказал школьникам о войне на «Разговорах о важном»

На очередном уроке «Разговоры о важном» почетным гостем стал полковой разведчик и полковник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны Иван Петрович Лыткин.

На традиционном уроке «Разговоры о важном» 4 мая в школах и колледжах прошел диалог о Дне Победы. Иван Лыткин рассказал, как в его семью 22 июня 1941 года пришла Великая Отечественная война, как юношей в возрасте 15 лет он приписал себе три года и отправился на фронт, о ранениях и боевых медалях. Рассказчик отметил важность сохранения исторической памяти о войне.

Во время занятий участники диалога поговорили о традициях сохранения исторической памяти в современном мире, познакомились с историей создания общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» и форматах проведения всероссийской акции «Бессмертный полк» в этом году.

С 5 сентября 2022 года в образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности для обучающихся 1–11 классов, а также студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего общего образования, еженедельно проводятся информационно-просветительские занятия «Разговоры о важном».

Цикл классных часов дает возможность детям обсудить содержательные темы со своим классным руководителем, а педагогу интегрировать государственные ценности в процесс воспитания, органично соединить обучение с воспитанием.

Реализация проекта позволила объединить Стратегию национальной безопасности Российской Федерации в части традиционных духовно-нравственных ценностей, примерные рабочие программы воспитания и примерный календарный план воспитательной работы.

«Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к России, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре, сохранению исторической памяти и преемственности поколений (День народного единства, День снятия блокады Ленинграда), социального служения (День учителя, День волонтера, День Героев Отечества), традиционным семейным ценностям (День отца, День матери, День пожилого человека). На 2022–2023 учебный год запланировано проведение 34 занятий в рамках цикла.