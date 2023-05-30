Президент «Faberlic»: Новые регионы России планируется сделать особыми экономическими зонами

Президент «Faberlic», депутат Госдумы Нечаев рассказал о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства

В России отмечен рост числа компаний малого и среднего предпринимательства (МСП). В России сейчас предпринимается ряд важных инициатив для развития этого сектора бизнеса, в том числе в новых регионах России, заявил газете ВЗГЛЯД предприниматель, депутат Госдумы Алексей Нечаев. Ранее на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства обсудили механизмы поддержки бизнеса в ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях.

«Все показатели сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) за последний год выросли. Если в феврале 2022 года субъектов МСП было 5,9 млн, то сейчас уже 6,24 млн. Число работников в сфере также возросло на несколько процентов, а количество производимой продукции – на 10%. Это хорошие новости, но увеличение произошло за счет микро- и малых компаний, в то время как показатели среднего бизнеса упали. Теперь необходимо сфокусироваться на их развитии», – рассказал Алексей Нечаев, президент российской косметической компании «Faberlic», депутат Госдумы.

«Также необходимо уделять внимание процессу интеграции МСП новых территорий. Тут важно, чтобы во всех субъектах была одна правовая среда. Это позволит регионам гармонично перейти на российские нормативы. Затем предпринимателям будет проще пользоваться всеми мерами поддержки и развивать бизнес», – считает эксперт.



«Госдума уже сейчас принимает ряд законопроектов, которые фактически делают из новых регионов особые экономические зоны, где будет много льготных режимов», – указывает он.



Говоря о роли подходов к поддержке МСП и том, как это отразится на качественном росте бизнеса, собеседник отметил, что «малые и средние компании зачастую стоят на острие изменений». «Более того – они драйверы этих изменений. Сначала нововведения пробуют в МСП, а потом уже более крупные компании на основе имеющегося опыта применяют их. Также не стоит забывать, что малые и средние компании подвижны. Они все время ищут, пробуют, внедряют новые технологии», – заключил Нечаев.



В понедельник в Москве прошло заседание Правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП), на котором обсуждалась поддержка бизнеса в новых регионах, где действует почти 70 тыс. малых и средних компаний. Все они должны будут интегрированы в общероссийскую систему МСП.

«Формируется институциональная база, создаваемые ИП и юридические лица включаются в единый реестр МСП. Принимаются законы и нормативные акты, что позволит новым регионам быстрее получить доступ к господдержке. Надо открыть в новых регионах центры «Мой бизнес», микрофинансовые и гарантийные организации», – сказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Сейчас бизнес в новых регионах в непростых условиях создает комфортную среду для граждан – предоставляет соцуслуги, помогает с присмотром за детьми и пожилыми людьми, обеспечивает медицинский уход, сохраняет культурное и историческое наследие. Также, бизнес обеспечивает занятость в этих сферах.

В этой связи на заседании с просьбой поддержать МСП выступил глава правительства ДНР Евгений Солнцев, который попросил выделить безвозмездные гранты до 500 тыс. рублей предпринимателям, которые занимаются социально значимой деятельностью. В итоге кабмин принял решение о разработке программы грантовой поддержки таких предпринимателей. Всего же на поддержку МСП и самозанятых в новых регионах в нынешнем году уже предусмотрено 1,6 млрд рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» предложил объявить Пятилетие созидательного предпринимательского труда. Он указал: в стране нужно улучшить деловой и инвестклимат, провести модернизацию отраслей экономики, развить профобразование, расширить форматы государственно-частного партнерства. «Ждем предложений от «Деловой России», РСПП, «Опоры России» и других бизнес-объединений», – сказал Путин.