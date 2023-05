Мишустин оценил «инновационных овец» Карачаево-Черкесии Мишустин рассказал об основных направлениях развития Северного Кавказа 3 мая 2023, 15:59 Глава правительства России Михаил Мишустин провел совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, одним из основных направлений работы в округе является туризм. Уникальное расположение Северного Кавказа и благоприятный климат создают преимущества для его успешного развития. Дальнейшее строительство необходимой инфраструктуры позволит обеспечить развитие не только санаторно-курортного и горнолыжного видов отдыха, но и всесезонного, пляжного и экологического туризма, говорится в Telegram-канале правительства. Отмечается, что округ уверенно лидирует в отраслях сельского хозяйства: идет закладка интенсивных садов; развивается аквакультура; обновляются традиционные направления, в том числе овцеводство; ведется селекционно-генетическая работа; происходит локализация элементов промышленного производства для развития этих направлений. Также указывается, что Северный Кавказ имеет важное геостратегическое значение, в частности в рамках развития транспортно-логистического коридора «Север – Юг». В нынешних условиях проект становится ключевым транспортно-логистическим узлом, поэтому необходимо наращивать водное и дорожное сообщение, создавая всю необходимую инфраструктуру. Это даст дополнительные возможности для увеличения объема поставок российских товаров на новые рынки сбыта. Открываются хорошие перспективы для развития производства. В настоящее время в округе созданы четыре промышленных кластера, а также действует технопарк «Монокристалл» в Ставропольском крае. К тому же в рамках прорывных проектов была проведена глубокая модернизация и перезапуск нескольких крупных предприятий. «В целом в развитии округа мы видим положительную динамику. Многое сделано для повышения инвестиционной привлекательности регионов Северного Кавказа. За прошлый год объем вложений в основной капитал достиг почти 8%. Есть рост и в промышленности. Увеличился объем товаров собственного производства, сегодня мы видели это на стендах при посещении выставки», – приводятся слова Мишустина на сайте правительства. Он также указал, что серьезно уменьшилась безработица – уже примерно до 10%, за последние три года еще минус 3,6 процентных пункта. При этом выросло число занятых в экономике почти на 4,5%. Сегодня это более 4 млн человек. В Херсонской области найдены устройства для помощи украинским БПЛА В Херсонской области нашли усилители радиуса действия украинских БПЛА

На вышках сотовой связи в Херсонской области начали находить нелегально установленные ретрансляторы. Эти устройства могут иметь военное предназначение - они способны увеличить радиус действия украинских беспилотников. По словам очевидцев, подобные устройства могут увеличить боевой радиус действия БПЛА на 30 км. В связи с этим рекомендуется осматривать вышки на наличие посторонних устройств. На видео демонстрируется один из таких ретрансляторов. Одной из главных проблем малых БПЛА является дальность передачи сигналов для управления ими. Технически малые беспилотники способны улететь существенно дальше, чем дальность связи установленных на БПЛА устройств управления. Для решения этой проблемы как раз и применяются ретрансляторы. Таким образом, можно предположить, что украинские разведывательно-диверсионные группы работают в Херсонской области РФ для нелегальной установки ретрансляционных устройств. В последние месяцы ВСУ активно используют беспилотники для атак на гражданские объекты России. В Ялте прохожий извинился за слова о том, что он «за Украину»

Текст: Ольга Иванова

В Ялте молодой человек извинился за слова о том, что он «за Украину», когда во время уличного опроса девушка спросила у нескольких парней «не боятся ли они контрнаступления». Крымский блогер Александр Талипов в своем Telegram-канале опубликовал видео с извинениями молодого человека. На нем парень извиняется перед гражданами России. «Понял свою глупость, в первую очередь извиняюсь перед гражданами Российской Федерации. Извиняюсь перед страной, Россией», – говорит молодой человек на видео. Ранее победившую в конкурсе «Миссис королева красоты – Крым» Ольгу Валееву и ее подругу признали виновными по статьям о дискредитации Вооруженных сил России и о пропаганде символики экстремистских организаций. Валеевой назначили штраф в 40 тыс. рублей.

Новости СМИ2 Блинкен назвал срок начала контрнаступления ВСУ Госсекретарь США Блинкен: Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление в ближайшие недели

Текст: Антон Никитин

Вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление в ближайшие недели, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Блинкен в интервью Fox News сообщил, что, как известно американской стороне, украинцы обдумывают начать контрнаступление в ближайшие недели. «Посмотрим, что при этом произойдет», – приводит его слова РИА «Новости». Газета ВЗГЛЯД писала ранее, какие меры предпринимают российские военные для того, чтобы украинское контрнаступление не состоялось. Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников Пресс-служба президента России: Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников

Текст: Елизавета Шишкова

Ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю, Москва расценивает это как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля. Уточняется, что на Кремль были нацелены два украинских беспилотника. «В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», – цитирует сообщение РИА «Новости». «В результате этого террористического акта президент Российской Федерации не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме», – сообщили в Кремле. Вследствие падения и разлета осколков БПЛА на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет. Россия оставляет за собой право принять ответные меры на попытку нанесения Украиной удара по Кремлю там и тогда, где и когда посчитает нужным. Новости СМИ2 Песков опроверг данные Пентагона о потерях России в СВО Песков: Цифры Пентагона о потерях России в СВО взяты с потолка

Заявления Пентагона о потерях России в ходе спецоперации не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Взятые с потолка абсолютно [цифры]», – приводит его слова РИА «Новости». Представитель Кремля пояснил, что Вашингтон не может называть какие-то цифры, так как США не располагают такими данными. Песков призвал ориентироваться «только на те цифры, которые своевременно публикует Минобороны». В Пентагоне ранее заявили, что потери России убитыми и ранеными в последние месяцы якобы составили 100 тыс. человек. В США предложили разделить Украину между Россией и Польшей Экс-разведчик ВС США Риттер предложил разделить Украину между Россией и Польшей, передав Варшаве Западную Украину

Текст: Антон Никитин

Раздел Украины между Россией и Польшей был бы разумным вариантом урегулирования конфликта, при этом Западную Украину следует «отдать» Польше, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Американский военный разведчик в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty призвал «отдать» Западную Украину Польше, чтобы вывести этот регион из уравнения, сделать его «проблемой Польши и Европы». Он выразил мнение, что это якобы самое разумное, что можно было бы сделать, так как это «не проблема России», передает ТАСС. Он выразил уверенность, что если убрать Западную Украину, то между Россией и Украиной наступит мир, поскольку это один народ, с той же культурой и историей. Риттер напомнил, что Одесса, Киев, Харьков и Днепропетровск всегда были частью российской цивилизации, которая выходит далеко за пределы границ самой России. Он выразил уверенность, что население в этих регионах будет жить в согласии с русским народом после завершения конфликта. Напомним, в конце апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что «тихий раздел» западных территорий Украины Польшей и другими странами предпочтительнее мировой войны. Новости СМИ2 У берегов Индонезии взорвался нефтяной танкер Pablo У берегов Индонезии взорвался нефтяной танкер Pablo, предположительно, с иранской нефтью

Текст: Ольга Иванова

Танкер, зарегистрированный в Габоне, загорелся у берегов Индонезии в Малаккском проливе, три человека пропали без вести, сообщают СМИ. Как пишет «Sputnik Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале, взорвался нефтяной танкер Pablo, на борту которого, по некоторым данным, была «подсанкционная» иранская нефть. Между тем, как сообщает газета Malay Mail, танкер зарегистрирован в Габоне, он направлялся из Китая в Сингапур. Отмечается, что танкер загорелся у берегов малайзийского округа Кота-Тингги. На его борту был экипаж из 28 человек, трое из которых пропали без вести, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что на сухогрузе у побережья Турции в районе черноморской провинции Синоп возник пожар. ФСБ задержала причастных к убийству замначальника УВД Мелитополя На Запорожье задержаны диверсанты, причастные к покушению на замначальника УВД Мелитополя

Текст: Дмитрий Зубарев

Правоохранители по горячим следам задержали диверсантов, причастных к покушению на замначальника УВД Мелитополя Александра Мищенко, сообщили в управлении ФСБ по региону. По сообщению ведомства, сотрудники ФСБ и МВД Запорожской области по горячим следам пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили гражданин Украины и два гражданина России, причастной к покушению на замначальника УВД «Мелитопольское» ГУ МВД России по Запорожской области полковника полиции Алексея Мищенко, который скончался от полученных ранений, передает ТАСС. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим неоднократно угрожал погибшему вследствие теракта в Мелитополе сотруднику полиции Александру Мищенко. Новости СМИ2 Грузия тайно запустила рейсы из Тбилиси в Москву «Аргументы и факты»: Грузинская компания Georgian Airways тайно открыла рейсы из Тбилиси в Москву

Текст: Вера Басилая

Грузинская авиакомпания Georgian Airways тайно уже больше месяца летает в Москву из Тбилиси с небольшой стыковкой в Ереване на самолетах без опознавательных знаков. Обозреватель «Аргументы и факты» Георгий Зотов пишет, что купил билет из Тбилиси в Москву на сайте армянской авиакомпании Air Dilijans. Стоимость «поездки» за 19 тыс. 699 рублей в одну сторону, сюда же включены ручная кладь и 23 кг багажа. По словам журналиста, есть короткая стыковка в Ереване – всего 30 минут, а самолет не имеет никаких опознавательных знаков. В столице Армении, летевших из Тбилиси в Москву пассажиров, попросили оставаться на своих местах, и не выходить в аэропорт. «Пересадка в Ереване – формальность», – объяснили пассажирам. Обозреватель отмечает, что фактически летел прямым рейсом. По официальной информации, Georgian Airways выполняет «совместный полет» с Air Dilijans садится в Ереване «на дозаправку» на полчаса, выжидает еще время, а затем летит во Внуково. Журналист пишет, что в полете не предлагают питание даже за деньги, дают только воду.Напомним, прямые рейсы в Грузию Россия отменила после антироссийских митингов в Тбилиси. Председатель руководящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси поддержит возобновление авиасообщения с Россией, если Москва примет такое решение. При этом президент республики Саломе Зурабишвили высказалась против запуска прямых рейсов, призвав, наоборот, ужесточить правила пребывания россиян в стране. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на скорое возобновление воздушного сообщения с Грузией, прерванного в 2019 году. Министр напомнил, что контакты между жителями наших стран активно развиваются, а в прошлом году ВВП Грузии вырос на 10% в значительной степени благодаря связям с Россией. В то же время Евросоюз пригрозил Грузии санкциями, если она возобновит прямое авиасообщение с Россией. В боях за Артемовск ликвидированы воевавшие за ВСУ канадцы CTV: Воевавшие в составе Вооруженных сил Украины два гражданина Канады погибли в боях в Артемовске 3 мая 2023, 05:59 Текст: Антон Никитин

Во время боев в Артемовске (украинское название – Бахмут) на прошлой неделе погибли воевавшие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) два гражданина Канады, сообщил телеканал CTV. Речь идет о 21-летнем Коуле Зеленко из провинции Онтарио и 27-летнем Кайле Портере из провинции Альберта. По данным телеканала, канадцы служили в составе 92-й механизированной бригады ВСУ и погибли в результате артиллерийского обстрела. Как утверждается, Зеленко и Портер были единственными гражданами Канады в составе своего подразделения, передает ТАСС. Напомним, в марте Канада передала Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3 для обслуживания танков Leopard 2 немецкого производства. Новости СМИ2 ВС России задействовали «Ланцеты» для уничтожения остатков ПВО Украины Источник: ВС России наносят групповые удары дронами «Ланцет» для уничтожения остатков систем ПВО ВСУ большой дальности 3 мая 2023, 03:57 Текст: Антон Никитин

Вооруженные силы России для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет», в одном налете может использоваться до десяти барражирующих боеприпасов, рассказал информированный источник. Как сообщил источник РИА «Новости», российские военные для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов «Ланцет». Он пояснил, что такая тактика позволяет гарантировать максимально эффективное уничтожение комплексов семейства С-300, в состав которых входит большое число машин – как пусковых установок ракет, так и командных пунктов, радаров и прочей техники. Напомним, в апреле советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский ударный беспилотный летательный аппарат «Ланцет» самым опасным дроном для ВСУ. Появились сообщения о возможном уничтожении командующего теробороной ВСУ Пригожин заявил об уничтожении машины командующего теробороной ВСУ Танцюры

Текст: Ольга Никитина

Российские штурмовые отряды уничтожили бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра, сообщил Евгений Пригожин. Он заявил, что удар нанесли артиллерийские подразделения ЧВК «Вагнер» в 13.25 мск. Автомобиль, в котором мог находиться Танцюра, следовал в Бахмут, передает ТАСС. Информация уточняется, добавил Пригожин. Пресс-служба Пригожина опубликовала фото с места событий. Ранее Пригожин заявил, что российские силы в Артемовске прошли за день около 120 метров. Новости СМИ2 Байден отказался вести переговоры с Конгрессом о недопущении дефолта в США Белый дом: Президент США Джо Байден не намерен просить Конгресс о недопущении дефолта 2 мая 2023, 21:51 Текст: Вера Басилая

Президент США Джо Байден считает, что предотвращение дефолта является конституционной обязанностью Конгресса, он не будет вести переговоры с законодателями, заявила пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер. Она указала, что необходимо повысить потолок госдолга «без каких-либо условий», напомнив, что при Трампе лимит задолженности повышался трижды, передает ТАСС. Жан-Пьер подчеркнула, что решение Байдена не вести переговоры с Конгрессом о недопущении дефолта в США не изменится. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен написала в Конгресс о необходимости повысить лимит госдолга, в противном случае Вашингтон исчерпает чрезвычайные меры, что создаст угрозу дефолта. Напомним, Палата представителей США приняла проект закона о повышении потолка государственного долга с одновременным сокращением расходов бюджета государства. В Донецке рассказали о качественных изменениях в жизни после запуска водовода Жительница ДНР Чайка: Запуск нового водовода заметно облегчает жизнь дончан

Текст: Дарья Волкова

Сейчас вода появилась даже в тех районах, где ее не было больше года. Несмотря на то, что система пока работает в испытательном режиме, качественные изменения в жизни населения уже начались, рассказала газете ВЗГЛЯД жительница Донецка Валентина Чайка. Ранее в канал Дон - Донбасс, который построен для снабжения Донецкой агломерации, совершили первый пуск воды. «Как и было обещано, 30 апреля для жителей Донбасса свершилось историческое событие. Можно считать, что водная блокада была разрушена. По новому водоводу из реки Дон к нам пришла вода в тот же день», – рассказала жительница Донецка Валентина Чайка. «Вода появилась даже в тех районах, где ее не было с февраля прошлого года. Более того, за счет увеличения количества воды в системе, теперь она может подниматься по трубам даже до верхних этажей. Уже третий день город получает воду по расширенному графику, с 17 до 22 часов. Пока все функционирует в тестовом режиме, но в ближайшее время заработает в полную силу», – отметила она. «Планируется, что в мае воду еще будут подавать по графику раз в три дня, но с расширенным временным интервалом, с июня – уже через день, а в июле – ежедневно», – добавила собеседница. «Но для того, чтобы вода в кранах была круглосуточно, нам все-таки необходимо полностью освободить канал Северский Донец – Донбасс, ведь он пролегает еще и через часть Харьковской области. Тем не менее, уже сейчас жизнь становится легче и население может заниматься бытовыми делами в более удобном графике. Особенно это актуально в преддверии лета», – заключила Чайка. Напомним, в канал Дон–Донбасс, который строят для снабжения Донецкой агломерации, 30 апреля был совершен первый пуск воды. Об этом сообщили в Telegram-канале Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России. Регион подвергся водной блокаде год назад, когда власти Украины приняли решение остановить работу насосной станции в районе города Майорска. Ключевой источник воды, то есть канал Северский Донец – Донбасс, перестал функционировать, а оборудование в других районах невозможно починить из-за активных боевых действий. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о сути этого проекта, сложности его возведения и о том, как строительство водовода изменит жизнь дончан. Новости СМИ2 Военный эксперт сообщил об уничтожении цехов оборонного завода в Сумской области Военный эксперт Рожин сообщил об уничтожении в Сумской области цехов оборонного завода «Импульс» 2 мая 2023, 23:40 Текст: Антон Никитин

Военный эксперт Борис Рожин сообщил об уничтожении в Сумской области цехов оборонного завода «Импульс» – единственного на Украине предприятия по выпуску средств взрывания. Рожин опубликовал в своем Telegram-канале «Colonelcassad» фотографии разрушенных цехов какого-то предприятия, пояснив в комментарии ниже, что разрушения являются следствием поражения оборонного завода «Импульс» в Сумской области, в результате которого часть предприятия была уничтожена. Эксперт также отметил, что во вторник вечером, после теракта на железной дороге в Брянском области, где суммарно сошло с рельсов 20 вагонов, по Сумской области «пошли новые прилеты». Государственное предприятие «Шосткинский завод «Импульс» – единственное на Украине предприятие по выпуску средств взрывания (капсюли-детонаторы, электродетонаторы, детонирующие шнуры), входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Ранее в РЖД сообщали, что в результате взрыва на железной дороге в Брянской области с рельсов сошли несколько грузовых вагонов. Позже губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что к повреждению железнодорожного полотна, в результате которого с рельсов сошли несколько грузовых вагонов, привело срабатывание взрывного устройства.