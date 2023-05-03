Посол в Польше допустил вероятность разрыва дипотношений с Варшавой

Посол России в Польше Андреев допустил вероятность разрыва дипотношений с Варшавой

Российский посол в Польше Сергей Андреев на канале «Соловьев LIVE» допустил вероятность разрыва дипломатических отношений с Варшавой.

По его словам, к этому шагу Москва давно готова, это не вызывает каких-либо сожалений, работники посольства готовы уехать из Польши, это не вызывает сожаления ни у самого посла, ни у его коллег, передает ТАСС.

Также Андреев подчеркнул, что дипломаты России готовы к любым недружественным шагам со стороны Варшавы, а поэтому отнесутся к ним без лишних эмоций, сохраняя интересы Москвы.

Ранее временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевски был вызван в МИД России, где ему выразили решительный протест в связи с захватом здания школы при посольстве России в Варшаве.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что захват российской школы при посольстве укрепил репутацию Польши как самого русофобского государства.