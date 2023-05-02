МИД заявил Польше протест в связи захватом здания школы при посольстве России

МИД: Временному поверенному в делах Польши Щлядевски выражен протест в связи с захватом здания школы при посольстве РФ

Временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевски был вызван в МИД России, где ему выразили решительный протест в связи с захватом здания школы при посольстве России в Варшаве, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В заявлении МИД России говорится, что данный вопиющий акт грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года. Кроме того, поступок Варшавы Москва называет особенно циничным, поскольку он направлен против обучающихся в школе детей, которых власти Польши «нагло выставили на улицу».

Кроме того, польскому дипломату заявлено, что данный шаг стал очередным звеном в политике Варшавы, лишенной представления о нормах морали, нравственности и права и направленной на то, чтобы досадить России и разрушить до основания отношения двух стран.

В МИДе напомнили, как в Польше занимались планомерным уничтожением советского мемориального наследия, о государственном покровительстве актов вандализма на воинских захоронениях, а также сознательной фальсификации истории Второй мировой войны.

Варшава, подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства, охотно предлагает территорию страны в качестве плацдарма по накачке оружием киевского режима. Кроме того, польские наемники отправляются на Украину. Варшава, сказано в заявлении, занимает откровенно агрессивную враждебную позицию в отношении России.

Данные шаги, говорится в сообщении, не останутся без ответа с российской стороны, реакция не заставит себя долго ждать.

«Вряд ли приходится рассчитывать на проявления разума польских властей, но исходим из того, что наши ответные меры все же заставят их задуматься о долгосрочных последствиях своей политики», – заключили в МИД.

Ранее временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевски, вызванный в МИД России в связи с захватом школы при посольстве России, покинул здание российского дипведомства, не предоставив никаких комментариев.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что захват российской школы при посольстве укрепил репутацию Польши как самого русофобского государства.