Стало известно о намерении НАТО открыть представительство в Японии

«Никкэй»: НАТО планирует открыть офис связи в Японии

НАТО намеревается открыть представительство в Японии в будущем году, сообщили местные СМИ.

Как написала японская деловая газета «Никкэй», представительство, которое предполагается открыть, начнет выполнять функции офиса связи, посредством которого страны НАТО и Япония смогут проводить консультации по разным вопросам.

Согласно сообщению издания, в таких консультациях посредством токийского офиса связи также смогут принять участие, Австралия и Новая Зеландия, а также Южная Корея, передает ТАСС. «Никкэй» отмечает также, что официально соответствующее решение может быть утверждено еще до следующего саммита НАТО, который должен пройти в Вильнюсе 11-12 июня .

Японская газета указывает, что аналогичные офисы связи НАТО в настоящее время расположены в Нью-Йорке, Вене, а также в Грузии и на Украине.

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что НАТО необходимо пригласить в свои ряды Австралию, Израиль, Японию и другие страны, способные внести заметный вклад в бюджет альянса.