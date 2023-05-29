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Райкин стал ректором Высшей школы сценических искусств
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Худрук «Сатирикона» Константин Райкин, который был исполняющим обязанности ректора Высшей школы сценических искусств (ВШСИ), назначен на пост ректора ВШСИ, при этом он останется и художественным руководителем школы, сообщила пресс-служба вуза.
Согласно сообщению пресс-службы, со вступлением Райкина в должность ректора закончился период правовой неопределенности, который продолжался в учреждении полтора года. При этом коллектив ВШСИ «отдает должное роли бывшего ректора Анатолия Полянкина в основании и развитии школы», передает «Интерфакс».
Райкин пообещал в июне, в годовщину смерти Полянкина, установить во ВШСИ мемориальную доску его памяти .
Также Райкин сообщил о наборе студентов на собственный смешанный актерско-режиссерский курс, кроме того впервые в мастерской Якова Ломкина будут заочно обучать «синтетических артистов – артист драмы и артист мюзикла».
В июне 2022 года обвиняемый в мошенничестве ректор ВШСИ Анатолий Полянкин умер после госпитализации в тяжелом состоянии в московской клинике. «Адвокатском бюро ЕМПП», представляющем интересы худрука сообщали, что уголовное дело против Полянкина возбудили по заявлению художественного руководителя «Сатирикона» Константина Райкина.
Специально упавший в грязь перед бойцами офицер привел в восторг интернет
Замполит Александрийской бригады привел в восторг российские соцсети своим разговором с бойцами
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Замполит Александрийской бригады «Черных гусар» с позывным «Метод», объясняя бойцам, как следует действовать при обстреле, не побрезговал упасть в грязь, чтобы быть убедительнее.
Замполит объяснял, что при обстреле противнику будет труднее попасть по лежащему человеку, чем по тому, который стоит в полный рост. Еще сложнее попасть по бойцу, который при этом «перевернется и переползет» в другое место, сказал он. При этом «Метод» продемонстрировал все указанные действия прямо в грязи.
«Мужики, стесняться ничего не надо, – сказал он, поднявшись. – Я лучше своими руками вот этими 150 тыс. раз буду иметь возможность умыть свое вот это грязное лицо. Но я вернусь к своей маме, которая подарила мне жизнь, моей семье, моим детям. И ради них я дойду здесь до конца. Я не вправе оставить себя здесь. Я вправе закончить с этой нечистью – и идти вперед с высоко поднятой головой».
Замполит заявил: «Пусть я сегодня грязный, пусть у меня не будет возможности сегодня постираться, но я живой. Берегите себя здесь каждый, мужики». Он подчеркнул, что бойцам нужно сплотиться в «единый кулак», которым можно «пробить лоб противнику» так, что «кулак вылезет из затылка».
Он сравнил отделение с кулаком: «Вот отделение – пять человек. Сломай мизинец – минус один человек. Можно ударить этим кулаком? Нет. Командир – большой палец. Если он сломан, можно ударить этим кулаком? Нет». А собранные в единый кулак бойцы сильны, их не сломить, заявил «Метод». Он подчеркнул, что «русский человек долго запрягает», но «если запряжет – нас не остановить».
В комментариях к записи пользователи Telegram заявили, что «каждое слово» замполита «прям отточено и точно в мозг». «Молодец, командир. Берегите солдат, в них сила армии», – отметил другой комментатор. Указывается, что «Метод» – это «наглядный пример для дебилов, вечно вопрошающих, зачем нужен грамотный политофицер». «Каждое слово как пуля и точно в сознание. Политрук огонь просто», – заявили в комментариях.
Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, как во время Великой Отечественной войны Красной армии приходилось сражаться с врагом не только на передовой, но и на идеологическом фронте.
Изможденную Пугачеву заметили на сцене с «Машиной времени» в Израиле
Советская и российская певица Алла Пугачева появилась на сцене в ходе концерта группы «Машина времени» в Израиле, блогеры обратили внимание на изможденный вид артистки.
Пугачева вышла на сцену, она подержалась за руку с вокалистом группы Андреем Макаревичем (иноагент), передает «Московский комсомолец».
Концерт прошел в населенном пункте Кесария на открытой площадке, он приурочен к 54-летнему юбилею музыкального коллектива.
Пугачева появилась на сцене в тот момент, когда там звучала фонограмма песни «Я сюда еще вернусь». Ряд блогеров обратил внимание, что артистка выглядит слишком худой, указало издание.
Ранее в пресс-службе мэрии Солнечногорска сообщили, что Пугачева два года не платила арендную плату за пользование участком в городе, и комитет по управлению имуществом подал в суд.
СМИ: Россия полностью уничтожила украинский флот турецких Bayraktar
Россия лишила ВСУ важного стратегического ударного средства, уничтожив все БПЛА Bayraktar TB2, сообщило издание Business Insider.
Аналитик Сэмюэль Бендетт рассказал, что такие БПЛА хорошо работают в случаях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но Россия сбила много украинских БПЛА, передает Lenta.ru.
По словам эксперта, сейчас Киев использует оставшиеся турецкие БПЛА лишь для наблюдения и разведки.
Ранее украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2 над Киевом.
Кличко назвал причину ночных вибраций в квартирах киевлян
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вибрация, которую ощущали жители города в своих квартирах ночью, связана с перемещением «мощного оружия».
В эфире всеукраинского телемарафона он заявил, что это мощное оружие идет к фронту и вибрация может быть связана с ним, передает РИА «Новости».
Ранее украинские СМИ писали, что жители Киева в ночь на воскресенье ощущали толчки и вибрацию.
До этого Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.
Раненная при атаке ДРГ под Белгородом рассказала, как ее удерживали в заложниках
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Раненная при атаке украинской ДРГ жительница Белгородской области, чьего мужа убили диверсанты, рассказала, что ее саму держали в заложниках украинцы, поляки и американцы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале написал, что посетил всех раненых из Грайворонского и Шебекинского округов.
Он рассказал, что тяжело пришлось жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. По словам Гладкова, женщина находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить.
«В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов – поляки и американцы. Что испытала она, наверное, трудно даже представить. Психологическое состояние очень тяжелое, никто и ничто не вернет ей мужа. Но нужно собраться и быть сильной ради детей, а мы, со свой стороны, обязательно поможем», – написал Гладков.
Также он рассказал о детях из Шебекино. Мальчик получил контузию, девочка также получила серьезное ранение в результате прилета снаряда.
Главков навестил и супружескую пару из Грайворонского округа, которая была ранена и тоже много часов находилась в подвале, и женщину с тяжелым ранением.
Напомним, в понедельник на территорию Белгородской области проникла ДРГ с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Reuters: Киев смонтировал слова сенатора Грэма о тратах США на смерть россиян
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Заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских, возникло из-за украинского монтажа, следует из сообщения информационных агентств.
На первой записи, предоставленной Украиной, фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» следуют одна за другой, но со сменой ракурсов. Такой монтаж, осуществленный украинской стороной, не позволял понять, что фразы были сделаны в разное время беседы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Позднее Киев предоставил Reuters полную запись встречи. На ней Грэм заявил, что действия украинцев напомнили ему о «лучшем в Америке». Грэм сказал, что прежде и американцы «были такими, боролись до последнего человека», «собирались быть свободными или умереть». Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Теперь мы свободны. И мы будем». Грэм в ответ отметил: «И русские умирают». Зеленский же заявил, что украинские войска «не сражаются» на российской территории.
Reuters указывает, что слова об удачной трате денег были сказаны в другом контексте и касались в целом помощи Украине от США.
При этом сам Грэм обвинил в пропаганде российские СМИ.
Напомним, сообщалось, что Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».
Представлявшийся бойцом «Вагнера» Медведев отказался от встречи со следователями Украины
NYT: Представлявшийся бойцом «Вагнера» россиянин отказался от встречи со следователями Украины
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Нелегально перебежавший в Норвегию Андрей Медведев, который заявлял, что являлся бойцом группы «Вагнер», сообщил, что отказался от встречи с украинскими следователями, просившими о встрече, сообщили СМИ.
Как сообщает американская газета New York Times, генеральная прокуратура Украины обратилась к властям Норвегии за помощью в расследовании в отношении россиянина. Медведев рассказал изданию, что сам он отказался от встречи с украинскими следователями, которые просили о встрече в Норвегии. При этом не уточняется, просили ли украинцы о встрече Медведева лично или через посредников.
Ранее нелегально бежавший в Норвегию Андрей Медведев, который выступал с утверждением, что якобы являлся бойцом группы «Вагнер», выразил намерение вернуться в Россию.
Напомним, в российское посольство в Осло обратился назвавшийся бойцом группы «Вагнер» Андрей Медведев с просьбой оказать ему содействие в возвращении на Родину.
В Германии пообещали принять шаги для паритета с Россией
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В Германии власти примут шаги для соблюдения фактического паритета с Россией после решения об ограничении численности дипмиссий, заявили в посольстве ФРГ в Москве.
В посольстве сообщили, что в июне в силу вступают ограничения, установленные российской стороной. Они коснутся не только сотрудников посольства и генеральных консульств, но также и сотрудников германских культурных организаций, к числу которых принадлежат представительства Института им. Гете и немецкие школы, передает РИА «Новости».
Отмечается, что это решение Москвы обяжет Германию серьезно сократить свое присутствие в России по всем направлениям.
В посольстве подчеркнули, что Германия предпримет шаги, нацеленные на соблюдение фактического паритета в отношении российского присутствия в Германии на практике.
Напомним, МИД России принял решение зеркально ответить на высылку своих дипломатов, уведомив работников посольства Германии о необходимости покинуть Россию.
Ранее сообщалось, что Берлин принял решение выслать из страны 20 российских работников дипмиссии.
Медведев напомнил сенатору Грэму о судьбе Роберта Кеннеди
Медведев о словах сенатора США Грэма: Напрасно он так
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Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских, заявив, что «напрасно он так», и предложив вспомнить судьбу американских политиков.
По его словам, Грэм так высказался напрасно, поскольку в Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и «тратят грязные деньги на убийства сенаторов», передает РИА «Новости».
Он предложил вспомнить печальную судьбу Роберта Кеннеди, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, а также других американских политиков.
Роберт Кеннеди-младший – родной брат убитого 22 ноября 1963 года президента США Джона Кеннеди. Скончался 6 июня, после покушения, совершенного днем ранее во время предвыборной кампании президентских выборов в стране 1968 года.
Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».
Французы освистали украинку Костюк за отказ пожать руку белорусской теннисистке
СМИ: Болельщики освистали украинку Костюк из-за отказа пожимать руку Соболенко после матча «Ролан Гаррос»
Украинская теннисистка Марта Костюк подверглась критике со стороны зрителей на матче «Ролан Гаррос» за отказ пожать руку Арине Соболенко из Белоруссии, сообщили СМИ.
Как сообщает «Советский спорт», Костюк уступила Соболенко со счетом 3:6, 2:6 и после окончания матча отказалась пожимать руку сопернице. Французская публика освистала украинку.
Напомним, в марте россиянка Варвара Грачева и украинка Марта Костюк отказались от рукопожатий по итогам финального матча турнира WTA в Остине (США).
Российские военные взяли в плен у Белогоровки 23 украинских десантника
Российские силы за двое суток взяли в плен у Белогоровки более 20 украинских десантников
Российские военнослужащие за двое суток взяли в плен в районе поселка Белогоровка в ЛНР более 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам эксперта, за двое суток российские штурмовые отряды провели несколько успешных операций в районе населенного пункта Белогоровка и захватили в плен 23 военнослужащих 81-й бригады Вооруженных сил Украины.
Как указал Марочко, военнопленным оказали медицинскую помощь и отправили их в место содержания, «отвечающее всем нормам международного гуманитарного права», передает ТАСС.
Российские военные также заняли выгодные позиции на линии боевого соприкосновения у Белогоровки.
Ранее Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли к маневренной обороне, пытаются прощупать слабые места российских позиций на Луганском направлении.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали в Киеве и ряде регионов Украины
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На окраинах Киева, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
В Киеве взрывы прогремели в четырех районах. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе начался пожар.
Воздушная тревога объявлена в ночь на понедельник на всей территории Украины, передает ТАСС.
Сначала тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Также тревогу объявили на подконтрольной украинским войскам части Херсонской области, передает РИА «Новости».
Предупреждение об угрозе с воздуха также было объявлено в Полтавской и Черкасской областях.
Позднее тревога прозвучала в Житомирской, Харьковской и Одесской областях Украины, далее – в Винницкой, Хмельницкой, Ровненской и Черновицкой областях. Последними тревогу объявили в Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.
В воскресенье мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.
В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
Советник главы военной администрации Одесской области Украины Братчук сообщил о повреждении портовой инфраструктуры
Повреждены объекты портовой инфраструктуры, заявил советник главы военной администрации Одесской области Украины Сергей Братчук после сообщений о взрывах в регионе.
Как рассказал Братчук, воздушная тревога в Одесской области продолжалась почти четыре часа, передает РИА «Новости».
Официальный представитель оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк заявила, что «в портовой инфраструктуре вспыхнул пожар». Она уточнила, что «пострадала портовая инфраструктура именно Одессы», передает ТАСС.
Тревогу на всей территории Украины отменили в понедельник утром.
Напомним, по сообщениям СМИ, взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской области, Кировоградской, Хмельницкой, Одесской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях Украины.
Зеленский назвал ночную атаку дронами по Украине одной из самых крупных
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении назвал атаку дронами по Украине в ночь на воскресенье одной из самых крупных.
По его словам, Украину атаковали одновременно 54 дрона, отмечены попадания в Житомирской области, сообщает РИА «Новости».
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.
Губернатор Гладков предложил решение проблемы с обстрелами Белгородской области
Губернатор Гладков: Присоединение Харькова станет решением проблемы с обстрелами Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решением проблемы украинских обстрелов территории региона станет присоединение Харькова.
Гладков в эфире канала «Россия 24» подчеркнул, что если Харьков присоединить к Белгородской области, это станет лучшим решением проблемы обстрелов региона, передает ТАСС.
В воскресенье Гладков сообщал, что за минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировали 241 прилет украинских снарядов. При обстреле города Шебекино погиб один человек.