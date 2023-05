Взрывы прогремели на Украине Экс-советник Кучмы заявил о гражданской войне в «концлагере имени Зеленского» Экс-советник Кучмы Соскин заявил о гражданской войне на Украине из-за массовой мобилизации 29 мая 2023, 04:59 Текст: Антон Антонов

Массовая мобилизация привела к скрытой гражданской войне на Украине, заявил Олег Соскин, который был советником Леонида Кучмы, когда тот занимал пост президента Украины. Соскин на своем YouTube-канале сказал, что внутри украинского общества уже идет «гражданская война», так как мужчин, запертых в «концлагере имени Зеленского», лишили права «свободного выбора». По его словам, такая ситуация сложилась при «пособничестве» главы американского государства Джо Байдена и руководства ЕС, передает РИА «Новости». Напомним, власти Украины готовят законопроект, предусматривающий ответственность для тех украинцев, которые незаконно покинули страну во время боевых действий. Маск задал вопрос сенатору, заявившему о вложении денег США в смерть россиян Маск задал вопрос сенатору Грэму, заявившему о «лучшем» вложении денег США в украинский конфликт

Американский предприниматель и владелец Twitter и SpaceX Илон Маск задал вопрос сенатору от Республиканской партии Линдси Грэму о растрате американских средств на киевский режим. Грэм в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают». «Когда-либо?» – спросил Маск в Twitter в комментариях под постом издания Zero Hedge, приведшим слова сенатора, передает РИА «Новости». Грэм активно выступает за вооружение украинской стороны, еще в январе он призывал направить туда американские танки. Экс-кандидат в Конгресс от штата Флорида Чак Каллесто в ответ призывал вместо танков направить Киеву счет. Кличко назвал причину ночных вибраций в квартирах киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вибрация, которую ощущали жители города в своих квартирах ночью, связана с перемещением «мощного оружия». В эфире всеукраинского телемарафона он заявил, что это мощное оружие идет к фронту и вибрация может быть связана с ним, передает РИА «Новости». Ранее украинские СМИ писали, что жители Киева в ночь на воскресенье ощущали толчки и вибрацию. До этого Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона. Новости СМИ2 СМИ: Россия полностью уничтожила украинский флот турецких Bayraktar 28 мая 2023, 19:54 Текст: Ольга Иванова

Россия лишила ВСУ важного стратегического ударного средства, уничтожив все БПЛА Bayraktar TB2, сообщило издание Business Insider. Аналитик Сэмюэль Бендетт рассказал, что такие БПЛА хорошо работают в случаях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но Росси сбила много украинских БПЛА, передает Lenta.ru. По словам эксперта, сейчас Киев использует оставшиеся турецкие БПЛА лишь для наблюдения и разведки. Ранее украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2 над Киевом. Захарова на слова сенатора США о вложении в «смерть россиян» заявила об американских вложениях в Холокост

Американские компании General Motors и Ford спонсировали фашистскую Германию, одна из инвестиций США привела к Холокосту, напомнила представитель МИД России Мария Захарова сенатору США Линдси Грэму после его слов об удачном вложении Вашингтона в «смерть россиян». На Нюрнбергском трибунале министр экономики нацистской Германии Ялмар Шахт подтвердил, что Третий рейх спонсировали из-за границы, это делали в том числе американские Ford и General Motors, напомнила Захарова в своем Telegram-канале. Она отметила, что Шахту удалось заключить сделку со следствием и выйти на свободу, после чего дожить до 93 лет, несмотря на протесты советских представителей. Также представитель МИД отметила, что американский бизнесмен Генри Форд был кавалером Большого креста ордена Заслуг германского Орла. Его предприятия в Германии производили до 70 тыс. грузовиков в год для нужд рейха, на них использовался труд заключенных, включая узников концлагеря Освенцим. Немецкий автомобильный бренд Opel принадлежал американской General Motors. По словам исследователя Брэдфорда Снелла, GM были гораздо важнее для немецкой военной машины, чем банки Швейцарии, так как швейцарская сторона выступала лишь «хранилищем украденных денег», указала дипломат. Завод Coca-Cola в Кельне до национализации снабжал газировкой всю Германию, включая немецких солдат, Standard Oil через дочерние структуры помогала Гитлеру с нехваткой нефтепродуктов, IBM производила для нацистов учетные и контрольные аппараты, оборудование этой компании помогало следить за расписанием поездов в лагеря смерти. Причастны к помощи нацистской Германии и JPMorgan Chase & Co, и Chase National Bank, подчеркнула Захарова. «Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и Холокосту», – добавила представитель МИД. Сегодня же американские миллиарды вливаются в неонацистский киевский режим, и сенаторам США следует помнить, чем закончилась подобная предыдущая авантюра. Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают». Американский миллиардер Илон Маск после этого высказывания задал сенатору вопрос. Новости СМИ2 Зеленский назвал ночную атаку дронами по Украине одной из самых крупных 28 мая 2023, 20:28 Текст: Ольга Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении назвал атаку дронами по Украине в ночь на воскресенье одной из самых крупных. По его словам, Украину атаковали одновременно 54 дрона, отмечены попадания в Житомирской области, сообщает РИА «Новости». Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона. Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов «иностранного легиона» 28 мая 2023, 14:21 Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные уничтожили склады боеприпасов «иностранного легиона» и украинской 119-й бригады теробороны в Харьковской и Черниговской областях, сообщило Минобороны России. В районах поселков Зализный Мост (Черниговская область) и Жовтневое (Харьковская область) уничтожены склады боеприпасов иностранных наемников и бригады территориальной обороны, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. На Купянском направлении поражена живая сила и техника возле населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Двуречная (Харьковская область), Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР). Возле поселков Лиман Первый и Берестовое (Харьковская область) пресечены действия двух украинских ДРГ. На этом направлении ВСУ потеряли более 30 военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа. На Краснолиманском направлении поражены украинские подразделения возле поселков Торское, Терны (ДНР), Невское и Червоная Диброва (ЛНР), а также возле Серебрянского лесничества. За сутки на этом направлении ликвидировано до 65 украинских военных, одна боевая бронированная машина, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, САУ «Акация». На Донецком направлении за этот же период уничтожено до 340 украинских военных, три боевые бронированные машины и польская САУ Krab. Возле поселка Георгиевка и города Краматорска (ДНР) уничтожены склады боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и оперативно-тактической группы «Лиман». На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение ВСУ возле поселков Новоандреевка, Новоданиловка, Червоное Запорожской области и Водяное (ДНР). На обоих направлениях потери ВСУ за сутки составили более 100 военнослужащих и четыре автомобиля. Возле поселка Новоуспеновское (Запорожская область) уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Возле поселка Степовое (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. На Херсонском направлении уничтожено до 10 украинских военных, три пикапа и САУ «Гвоздика». Также российские военные за сутки перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть снарядов РСЗО HIMARS. Новости СМИ2 Зеленский предложил ввести санкции против Ирана на 50 лет

Украинский президент Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления СНБО о санкциях в отношении Ирана сроком на 50 лет, ограничения предполагают полный запрет торговых операций с иранской стороной. Санкции предполагают прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок иранскими гражданами через украинскую территорию, отказ от исполнения экономических и финансовых обязательств по отношению к иранцам, передает ТАСС. Также законопроект вводит запрет на передачу Ирану и его гражданам технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, на украинской территории запретят обслуживание электронных платежей граждан Ирана. СНБО принял решение о санкциях против Ирана 27 мая, Зеленский подписал его и внес документ в Раду в субботу. Напомним, Тегеран называл антииранские высказывания Зеленского медийной войной и политическим шоу, направленным против народа и властей республики. Врио главы ФТС Давыдов рассказал о массовых попытках украинцев провезти в Россию наркотики

С 2022 года на северо-западной российской границе начали фиксировать попытки провоза наркотиков украинскими гражданами, речь идет о сотнях килограммов, заявил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. На северо-западной границе России с ЕС в 2022 году появилось новое направление преступной деятельности, украинские граждане пытаются провезти наркотические вещества в легковых автомобилях, рассказал Давыдов РИА «Новости». По его словам, подобных попыток выявлено много, речь идет о сотнях килограммов суммарно. Глава ФТС пояснил, что это может быть частью антироссийских действий. Таможенники для выявления подобных случаев проводят инспекционные досмотры, используют рентген-машины. Ранее в МВД заявляли об увеличении изъятия в России поступающих с украинской территории синтетических наркотиков. Новости СМИ2 Песков назвал позором США заявление сенатора Грэма о «вложениях в смерть россиян»

Высказывание сенатора Соединенных Штатов Линдси Грэма об «инвестициях в смерть россиян» позорит эту страну как государство, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов», – заявил Песков, передает ТАСС. Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне». Reuters: Киев смонтировал слова сенатора Грэма о тратах США на смерть россиян

Заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских, возникло из-за украинского монтажа, следует из сообщения информационных агентств. На первой записи, предоставленной Украиной, фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» следуют одна за другой, но со сменой ракурсов. Такой монтаж, осуществленный украинской стороной, не позволял понять, что фразы были сделаны в разное время беседы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters. Позднее Киев предоставил Reuters полную запись встречи. На ней Грэм заявил, что действия украинцев напомнили ему о «лучшем в Америке». Грэм сказал, что прежде и американцы «были такими, боролись до последнего человека», «собирались быть свободными или умереть». Президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Теперь мы свободны. И мы будем». Грэм в ответ отметил: «И русские умирают». Зеленский же заявил, что украинские войска «не сражаются» на российской территории. Reuters указывает, что слова об удачной трате денег были сказаны в другом контексте и касались в целом помощи Украине от США. При этом сам Грэм обвинил в пропаганде российские СМИ. Напомним, сообщалось, что Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне». Новости СМИ2 Специально упавший в грязь перед бойцами офицер привел в восторг интернет Замполит Александрийской бригады привел в восторг российские соцсети своим разговором с бойцами

Замполит Александрийской бригады «Черных гусар» с позывным «Метод», объясняя бойцам, как следует действовать при обстреле, не побрезговал упасть в грязь, чтобы быть убедительнее. Замполит объяснял, что при обстреле противнику будет труднее попасть по лежащему человеку, чем по тому, который стоит в полный рост. Еще сложнее попасть по бойцу, который при этом «перевернется и переползет» в другое место, сказал он. При этом «Метод» продемонстрировал все указанные действия прямо в грязи. «Мужики, стесняться ничего не надо, – сказал он, поднявшись. – Я лучше своими руками вот этими 150 тыс. раз буду иметь возможность умыть свое вот это грязное лицо. Но я вернусь к своей маме, которая подарила мне жизнь, моей семье, моим детям. И ради них я дойду здесь до конца. Я не вправе оставить себя здесь. Я вправе закончить с этой нечистью – и идти вперед с высоко поднятой головой». Замполит заявил: «Пусть я сегодня грязный, пусть у меня не будет возможности сегодня постираться, но я живой. Берегите себя здесь каждый, мужики». Он подчеркнул, что бойцам нужно сплотиться в «единый кулак», которым можно «пробить лоб противнику» так, что «кулак вылезет из затылка». Он сравнил отделение с кулаком: «Вот отделение – пять человек. Сломай мизинец – минус один человек. Можно ударить этим кулаком? Нет. Командир – большой палец. Если он сломан, можно ударить этим кулаком? Нет». А собранные в единый кулак бойцы сильны, их не сломить, заявил «Метод». Он подчеркнул, что «русский человек долго запрягает», но «если запряжет – нас не остановить». В комментариях к записи пользователи Telegram заявили, что «каждое слово» замполита «прям отточено и точно в мозг». «Молодец, командир. Берегите солдат, в них сила армии», – отметил другой комментатор. Указывается, что «Метод» – это «наглядный пример для дебилов, вечно вопрошающих, зачем нужен грамотный политофицер». «Каждое слово как пуля и точно в сознание. Политрук огонь просто», – заявили в комментариях. Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, как во время Великой Отечественной войны Красной армии приходилось сражаться с врагом не только на передовой, но и на идеологическом фронте. В МИД Ирана назвали заявления президента Украины политическим шоу Пресс-секретарь МИД Ирана Канани назвал заявления президента Украины Зеленского медийной войной и политическим шоу

Ложные заявления президента Украины Владимира Зеленского в адрес Ирана являются медийной войной, политическим шоу, которое направлено против народа и властей республики, служит для отвлечения внимания украинского общества и привлечения западного оружия, заявил пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани. Как заявил иранский дипломат, слова которого приводит ISNA, повторение ложных претензий президента Украины против Исламской республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана, и делается с целью привлечь как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран, передает РИА «Новости». Канани также назвал целью заявления Зеленского организацию политического шоу и отвлечение внимания общества безосновательными и бесполезными претензиями в адрес иранского народа. В прошлую субботу страны Группы семи (G7) призвали Иран отказаться от поддержки России в украинском конфликте. Новости СМИ2 Гладков: В Белгородской области за сутки зафиксировали 241 упавший снаряд 28 мая 2023, 13:11 Текст: Алексей Дегтярев

За последние сутки в Белгородской области зарегистрировали 241 прилет украинских снарядов, в результате обстрела города Шебекино погиб один человек, пострадали трое, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В Белгородском районе области за сутки зарегистрировали 19 прилетов, по поселкам Лозовое и Журавлевка выпущено восемь и девять артиллерийских снарядов соответственно, сообщил Гладков в своем Telegram-канале. Поселок Драгунское дважды атаковали с помощью СВУ. Во всех трех случаях обошлось без пострадавших и разрушений. Борисовский район подвергся обстрелу один раз за сутки, снаряд, выпущенный из миномета, прилетел в поселок Богун-Городок, никто не пострадал. Волоконовский район обстреляли дважды, в обоих случаях обстрел велся из СВД по хутору Старый, никто не пострадал. На Грайворонский городской округ за этот же период упало 115 минометных снарядов. Повреждено пять частных домов, три административных здания и две хозяйственные постройки. По КПП из миномета ударили 58 раз. Краснояружский район подвергся атаке беспилотника, его сбили на окраине села Поповка. Никто не пострадал. В Шебекинском городском округе зарегистрировали 103 прилета за сутки. По самому Шебекино выпустили 38 артиллерийских снарядов. В субботу Гладков сообщал, что при обстреле Шебекино погиб охранник предприятия, двое несовершеннолетних получили ранения. Лукашенко назвал начало СВО в 2022 году предотвращением худшего сценария

Столкновение с киевским режимом произошло бы в любом случае, Москва упредила развитие худших событий, полагает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Если бы столкновение с киевским режимом в феврале 2022 года не произошло, то оно случилось бы позже, и на худших для России и Белоруссии условиях, заявил Лукашенко на передаче «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС. По его словам, Москве удалось упредить развитие худших событий. Ранее в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что цели СВО, обозначенные Владимиром Путиным, не изменились, они должны быть достигнуты. Новости СМИ2 Кличко: Склад сгорел в Киеве из-за падения обломков дрона Мэр Киева Кличко: Начавшийся после падения обломков дрона пожар уничтожил склад в Голосеевском районе города 28 мая 2023, 07:48 Текст: Антон Никитин

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона. Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что после серии взрывов в столице Украины в Голосеевском районе города загорелась крыша здания трехэтажного складского помещения, на общей площади 1 тыс. квадратных метров обрушились строительные конструкции. Накануне Москва назвала условия достижения прочного мира на Украине.