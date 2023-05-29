Вучич: Сербия – не российская губерния и не американская колония

Вучич призвал не считать Сербию российской губернией, американской или европейской колонией

Сербия – свободная страна, она не была и не будет российской губернией, американской или европейской колонией, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич подчеркнул, что «гордится своей самостоятельной и независимой политикой», а также тем, что Сербия «уже год и почти четыре месяца» следует собственной политике, хотя на страну оказывается «самое тяжелое давление в истории». Вучич указал, что Сербия – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России, передает ТАСС со ссылкой на TV Pink.

Отвечая на упреки оппозиции в том, что он «мало ездит в Россию», Вучич призвал подумать о последствиях подобных поездок для Сербии. По его словам, он горд, что Сербией «не управляют послы и правительства других стран». Вучич заверил, что Сербия самостоятельно будет принимать решение о санкциях.

Вучич сообщил в пятницу о своем уходе с поста председателя правящей Сербской прогрессивной партии. Вучич заявлял, что Сербия придерживается принципиальной позиции по антироссийским санкциям, но может ввести их, если собственные интересы Белграда окажутся под угрозой.

Также Вучич сказал, что, по его мнению, «предстоит наиболее тяжелая ситуация в Косово и Метохии». «Опасаюсь крупных столкновений, потому что Курти мечтает быть Владимиром Зеленским, а сербы больше не могут это терпеть», – приводит его слова РИА «Новости».

В пятницу проживающие в Косово и Метохии сербы начали возводить баррикады для защиты административных зданий. Силовики непризнанного Косово атаковали эти сооружения.

