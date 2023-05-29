Вучич: Сербия – не российская губерния и не американская колония

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29 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 03:07  |  vz.ru
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Запад готов вступить в бой с Россией на новом направлении

Северный морской путь и Арктика в целом становятся стратегическим ресурсом России Лев Федосеев/ТАСС
Западная пресса бьет тревогу: Россия слишком активна в Арктике. А ведь этот регион уже в ближайшем будущем может стать ключевым для всей планеты, он является последней кладовой нефти, газа и многих других ресурсов. На какие российские права в Арктике претендуют западные страны и как они намерены их ограничить? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Российская тероборона готова взять в руки оружие

Бойцов теробороны называют уже вполне боеспособной единицей, которой не хватает оружия t.me/vvgladkov
Губернатор Белгородской области предложил вооружить отряды теробороны, чтобы давать отпор противнику «профессионально, а не любительски». Однако в экспертном сообществе есть люди, которые не полностью разделяют эту идею и видят определенные сложности при ее реализации. В чем заключаются преимущества и недостатки подобной инициативы и какие изменения в действующее законодательство она может повлечь за собой?  Подробности...
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Почему Азербайджан и Армения решили примириться на Западе

Ильхам Алиев и Никол Пашинян следующую беседу решили провести под эгидой Евросоюза Петр Ковалев/ТАСС
Мирный договор по Карабаху могут заключить уже 1 июня, сообщили азербайджанские дипломаты. Это произойдет на встрече лидеров Азербайджана и Армении, намеченной на полях саммита Европейского политического сообщества, то есть под эгидой Запада. Правда, армянский МИД не разделяет оптимизма коллег из Баку. Но любопытно другое – почему две бывшие советские республики, враждовавшие с 1988 года, предпочитают мириться не в Москве? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Битва за Черноморский флот в девяностые позволила вернуть Крым

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 мая 1997 года Россия и Украина окончательно поделили Черноморский флот. Этот спор тянулся долгие годы. Призом победителю были не просто корабли, инфраструктура и влияние на морях. Речь в конце концов шла о целом регионе, населенном русскими людьми. Подробности...

НАТО лишает Европу мирного будущего

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
С начала 2000-х годов Россия пыталась создать триединую западную интеграцию, включающую англосакский мир, континентальную Европу и Россию. Но США саботировали все усилия России по нормализации отношений с Западом. Подробности...

Адекватность в Армении победила самолюбие

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Заявления армянского руководства о готовности признать на взаимной основе территориальную целостность Азербайджана не вызвали в самой Армении никаких протестов. Для маленькой страны категоричность уже не является лучшим способом выживания. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    Главная тема


    Встреча сенатора Грэма с Зеленским завершилась русофобским заявлениями о вложении США денег «в смерть россиян»

    «находилась в плену»


    Раненная при атаке ДРГ под Белгородом рассказала о наемниках из США и Польши

    Мэр Киева


    Кличко назвал неожиданную причину ночных вибраций в квартирах киевлян

    Россия и США


    Маск задал один вопрос сенатору Грэму, заявившему о вложении денег США в смерть россиян

    Видео

    битва кланов


    Как Зеленский оказался наследником Брежнева

    второй тур


    Главной угрозой для Эрдогана стали курдские резервы

    главком ВСУ


    «Воскрешение Залужного» добавило загадок в украинской политике

    падение экономики


    Германия реализовала план Маршалла наоборот

    отпор врагу


    Российская тероборона готова взять в руки оружие

    желание вернуться


    Максим Соколов: «Почетное звание» иноагента сделалось позорным клеймом

    противостоянии с Россией


    Глеб Простаков: Россия должна дать закипеть антиевропейским настроениям в Польше

    только победа


    Геворг Мирзаян: Экзистенциальная война не терпит заморозок

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    Зеленский спел Байдену песню про F-16

    Вучич: Сербия – не российская губерния и не американская колония

    Вучич призвал не считать Сербию российской губернией, американской или европейской колонией

    29 мая 2023, 02:28

    Текст: Антон Антонов

    Сербия – свободная страна, она не была и не будет российской губернией, американской или европейской колонией, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич подчеркнул, что «гордится своей самостоятельной и независимой политикой», а также тем, что Сербия «уже год и почти четыре месяца» следует собственной политике, хотя на страну оказывается «самое тяжелое давление в истории». Вучич указал, что Сербия – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России, передает ТАСС со ссылкой на TV Pink.

    Отвечая на упреки оппозиции в том, что он «мало ездит в Россию», Вучич призвал подумать о последствиях подобных поездок для Сербии. По его словам, он горд, что Сербией «не управляют послы и правительства других стран». Вучич заверил, что Сербия самостоятельно будет принимать решение о санкциях.

    Вучич сообщил в пятницу о своем уходе с поста председателя правящей Сербской прогрессивной партии. Вучич заявлял, что Сербия придерживается принципиальной позиции по антироссийским санкциям, но может ввести их, если собственные интересы Белграда окажутся под угрозой.

    Также Вучич сказал, что, по его мнению, «предстоит наиболее тяжелая ситуация в Косово и Метохии». «Опасаюсь крупных столкновений, потому что Курти мечтает быть Владимиром Зеленским, а сербы больше не могут это терпеть», – приводит его слова РИА «Новости».

    В пятницу проживающие в Косово и Метохии сербы начали возводить баррикады для защиты административных зданий. Силовики непризнанного Косово атаковали эти сооружения.

    Маск задал вопрос сенатору, заявившему о вложении денег США в смерть россиян
    Маск задал вопрос сенатору Грэму, заявившему о «лучшем» вложении денег США в украинский конфликт
    		  
    28 мая 2023, 10:05
    Фото: Ludovic Marin/EPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американский предприниматель и владелец Twitter и SpaceX Илон Маск задал вопрос сенатору от Республиканской партии Линдси Грэму о растрате американских средств на киевский режим.

    Грэм в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают».

    «Когда-либо?» – спросил Маск в Twitter в комментариях под постом издания Zero Hedge, приведшим слова сенатора, передает РИА «Новости».

    Грэм активно выступает за вооружение украинской стороны, еще в январе он призывал направить туда американские танки. Экс-кандидат в Конгресс от штата Флорида Чак Каллесто в ответ призывал вместо танков направить Киеву счет.

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    Изможденную Пугачеву заметили на сцене с «Машиной времени» в Израиле
    		   
    28 мая 2023, 13:41
    Фото: @israelafisha
    Текст: Алексей Дегтярев

    Советская и российская певица Алла Пугачева появилась на сцене в ходе концерта группы «Машина времени» в Израиле, блогеры обратили внимание на изможденный вид артистки.

    Пугачева вышла на сцену, она подержалась за руку с вокалистом группы Андреем Макаревичем (иноагент), передает «Московский комсомолец».

    Концерт прошел в населенном пункте Кесария на открытой площадке, он приурочен к 54-летнему юбилею музыкального коллектива.

    Пугачева появилась на сцене в тот момент, когда там звучала фонограмма песни «Я сюда еще вернусь». Ряд блогеров обратил внимание, что артистка выглядит слишком худой, указало издание.

    Ранее в пресс-службе мэрии Солнечногорска сообщили, что Пугачева два года не платила арендную плату за пользование участком в городе, и комитет по управлению имуществом подал в суд.

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    Медведев напомнил сенатору Грэму о судьбе Роберта Кеннеди
    Медведев о словах сенатора США Грэма: Напрасно он так
    		   
    28 мая 2023, 13:53
    Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских, заявив, что «напрасно он так», и предложив вспомнить судьбу американских политиков.

    По его словам, Грэм так высказался напрасно, поскольку в Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и «тратят грязные деньги на убийства сенаторов», передает РИА «Новости».

    Он предложил вспомнить печальную судьбу Роберта Кеннеди, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, а также других американских политиков.

    Роберт Кеннеди-младший – родной брат убитого 22 ноября 1963 года президента США Джона Кеннеди. Скончался 6 июня, после покушения, совершенного днем ранее во время предвыборной кампании президентских выборов в стране 1968 года.

    Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».

    Коментарии (37)
    В США заподозрили власти Украины в распространении фейка о Залужном
    Экс-сотрудник Пентагона Брайен заподозрил Минобороны Украины в распространении фейкового видео с главкомом ВСУ Залужным
    		   
    28 мая 2023, 03:49
    Текст: Антон Никитин

    Опубликованное на днях пресс-службой Минобороны Украины видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным является фейком, выразил мнение бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен на своем сайте Weapons and Strategy.

    Бывший чиновник Пентагона усомнился в подлинности видео, на котором, как утверждает Минобороны Украины, якобы присутствует главком ВСУ Залужный. Брайен заметил, что на подлинном фото у Залужного голубые глаза, а в последнем видео – карие. Экс-сотрудник американского военного ведомства также обратил внимание на некоторые черты лица человека на видеозаписи, особенно на нос, передает РИА «Новости».

    Брайен отметил, что технология искусственного интеллекта может подделать практически любое изображение, поэтому он считает опубликованное видео фальшивкой.

    В четверг пресс-служба Минобороны Украины опубликовала видеозапись, на которой якобы присутствует главком ВСУ Залужный. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли доверять появившейся видеозаписи и почему ее достоверность вызывает сомнения.

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    Лавров назвал заявление из США о неспособности Киева вернуть территории шагом к пониманию реальности
    Лавров назвал слова Милли о неспособности Киева вернуть территории шагом к пониманию реальности
    		   
    28 мая 2023, 12:11
    Фото: Petrov Sergey/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Высказывание американского главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что киевский режим пока не может рассчитывать на возвращение территорий в границах 1991 года – шаг к пониманию реальности Западом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Милли, вероятно, имел в виду, что Украина не может рассчитывать на возвращение всех территорий в границах 1991 года в обозримой перспективе, заявил Лавров на передаче «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости».

    В таком случае это высказывание можно расценивать как шаг вперед к пониманию «реальности на Земле», указал министр.

    Напомним, Милли заявлял, что целью украинской стороны в конфликте является возвращение всех утраченных территорий, но эта цель не выглядит достижимой военным путем в краткосрочной перспективе.

    Коментарии (18)
    Раненная при атаке ДРГ под Белгородом рассказала, как ее удерживали в заложниках
    		  
    28 мая 2023, 16:52
    Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Раненная при атаке украинской ДРГ жительница Белгородской области, чьего мужа убили диверсанты, рассказала, что ее саму держали в заложниках украинцы, поляки и американцы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Гладков в своем Telegram-канале написал, что посетил всех раненых из Грайворонского и Шебекинского округов.

    Он рассказал, что тяжело пришлось жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. По словам Гладкова, женщина находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить.

    «В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов – поляки и американцы. Что испытала она, наверное, трудно даже представить. Психологическое состояние очень тяжелое, никто и ничто не вернет ей мужа. Но нужно собраться и быть сильной ради детей, а мы, со свой стороны, обязательно поможем», – написал Гладков.

    Также он рассказал о детях из Шебекино. Мальчик получил контузию, девочка также получила серьезное ранение в результате прилета снаряда.

    Главков навестил и супружескую пару из Грайворонского округа, которая была ранена и тоже много часов находилась в подвале, и женщину с тяжелым ранением.

    Напомним, в понедельник на территорию Белгородской области проникла ДРГ с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.

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    Байден объявил о предотвращении катастрофического дефолта в США
    Президент США Байден: Договоренности с республиканцами Палаты представителей предотвратили катастрофический дефолт
    		   
    28 мая 2023, 06:54
    Фото: Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Достигнутые Белым домом и республиканцами Палаты представителей принципиальные договоренности предотвратили в Соединенных Штатах катастрофический дефолт и рецессию, говорится в письменном заявлении американского президента Джо Байдена.

    Байден объявил в письменном заявлении, что достиг со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти принципиального соглашения по бюджету. Глава Белого дома назвал это соглашение хорошей новостью для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономической рецессии, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест, передает ТАСС.

    По словам Байдена, договоренности стали важным шагом, который сокращает расходы, защищая при этом важнейшие программы для работающих и обеспечивая рост экономики.

    При этом Байден сообщил, что в течение следующего дня группы переговорщиков Белого дома и конгрессменов-республиканцев завершат работу над текстом законопроекта и соглашение будет направлено в Палату представителей и Сенат США. Президент США настоятельно призвал обе палаты Конгресса США принять соглашение как можно скорее.

    По данным Reuters, в рамках достигнутых договоренностей потолок госдолга США повышается на два года. При этом все не связанные с обороной расходы в 2024 и 2025 годах сохраняются на уровне 2023 финансового года, который начинается в США 1 октября. В то же время, по имеющимся у The Washington Post данным, оборонные расходы США в этот период будут увеличены. После 2025 года ограничения на бюджетные расходы отменяются.

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил о достижении принципиальной договоренности с Байденом в рамках консультаций о повышении потолка госдолга Соединенных Штатов с целью предотвращения возможного дефолта.

    Коментарии (45)
    В Германии пообещали принять шаги для паритета с Россией
    		   
    28 мая 2023, 15:54
    Текст: Ольга Иванова

    В Германии власти примут шаги для соблюдения фактического паритета с Россией после решения об ограничении численности дипмиссий, заявили в посольстве ФРГ в Москве.

    В посольстве сообщили, что в июне в силу вступают ограничения, установленные российской стороной. Они коснутся не только сотрудников посольства и генеральных консульств, но также и сотрудников германских культурных организаций, к числу которых принадлежат представительства Института им. Гете и немецкие школы, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что это решение Москвы обяжет Германию серьезно сократить свое присутствие в России по всем направлениям.

    В посольстве подчеркнули, что Германия предпримет шаги, нацеленные на соблюдение фактического паритета в отношении российского присутствия в Германии на практике.

    Напомним, МИД России принял решение зеркально ответить на высылку своих дипломатов, уведомив работников посольства Германии о необходимости покинуть Россию.

    Ранее сообщалось, что Берлин принял решение выслать из страны 20 российских работников дипмиссии.

    Коментарии (22)
    Кличко назвал причину ночных вибраций в квартирах киевлян
    		   
    28 мая 2023, 19:08
    Фото: Chris Emil Janssen/Keystone Press Agency
    Текст: Ольга Иванова

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вибрация, которую ощущали жители города в своих квартирах ночью, связана с перемещением «мощного оружия».

    В эфире всеукраинского телемарафона он заявил, что это мощное оружие идет к фронту и вибрация может быть связана с ним, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ писали, что жители Киева в ночь на воскресенье ощущали толчки и вибрацию.

    До этого Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.

    Коментарии (42)
    Представлявшийся бойцом «Вагнера» Медведев отказался от встречи со следователями Украины
    NYT: Представлявшийся бойцом «Вагнера» россиянин отказался от встречи со следователями Украины
    		   
    28 мая 2023, 15:19
    Фото: Gwladys Fouche/Reuters
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Нелегально перебежавший в Норвегию Андрей Медведев, который заявлял, что являлся бойцом группы «Вагнер», сообщил, что отказался от встречи с украинскими следователями, просившими о встрече, сообщили СМИ.

    Как сообщает американская газета New York Times, генеральная прокуратура Украины обратилась к властям Норвегии за помощью в расследовании в отношении россиянина. Медведев рассказал изданию, что сам он отказался от встречи с украинскими следователями, которые просили о встрече в Норвегии. При этом не уточняется, просили ли украинцы о встрече Медведева лично или через посредников.

    Ранее нелегально бежавший в Норвегию Андрей Медведев, который выступал с утверждением, что якобы являлся бойцом группы «Вагнер», выразил намерение вернуться в Россию.

    Напомним, в российское посольство в Осло обратился назвавшийся бойцом группы «Вагнер» Андрей Медведев с просьбой оказать ему содействие в возвращении на Родину.

    Коментарии (8)
    СМИ: Россия полностью уничтожила украинский флот турецких Bayraktar

    28 мая 2023, 19:54

    Текст: Ольга Иванова

    Россия лишила ВСУ важного стратегического ударного средства, уничтожив все БПЛА Bayraktar TB2, сообщило издание Business Insider.

    Аналитик Сэмюэль Бендетт рассказал, что такие БПЛА хорошо работают в случаях, когда у противника нет сложной системы противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но Росси сбила много украинских БПЛА, передает Lenta.ru.

    По словам эксперта, сейчас Киев использует оставшиеся турецкие БПЛА лишь для наблюдения и разведки.

    Ранее украинские военные сбили собственный беспилотник Bayraktar TB2 над Киевом.

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    Французы освистали украинку Костюк за отказ пожать руку белорусской теннисистке
    СМИ: Болельщики освистали украинку Костюк из-за отказа пожимать руку Соболенко после матча «Ролан Гаррос»
    		   
    28 мая 2023, 14:34
    Фото: Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинская теннисистка Марта Костюк подверглась критике со стороны зрителей на матче «Ролан Гаррос» за отказ пожать руку Арине Соболенко из Белоруссии, сообщили СМИ.

    Как сообщает «Советский спорт», Костюк уступила Соболенко со счетом 3:6, 2:6 и после окончания матча отказалась пожимать руку сопернице. Французская публика освистала украинку.

    Напомним, в марте россиянка Варвара Грачева и украинка Марта Костюк отказались от рукопожатий по итогам финального матча турнира WTA в Остине (США).

    Коментарии (13)
    Пискарев: Сенатор Грэм словами о россиянах раскрыл самую страшную тайну Вашингтона
    		   
    28 мая 2023, 16:11
    Фото: Russian State Duma Photo Service/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Сенатор Линдси Грэма словами об «инвестициях в смерть россиян» раскрыл самую страшную тайну Вашингтона, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    «Впрочем, она давно уже стала «секретом Полишинеля» – именно США являются главным спонсором и поджигателем необъявленной войны против России, которую ведут чужими руками и на чужой территории, старательно подбрасывая хворост в виде все более смертоносных видов оружия. И именно США заинтересованы в том, чтобы боевые действия продолжались как можно дольше в надежде не просто ослабить, а уничтожить Россию», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии Госдумы.

    По его словам, «Грэм не открыл Америку своим заявлением. США на протяжении своей истории множество раз выступали поджигателем самых кровопролитных войн и конфликтов, спонсируя и поддерживая оружием самые одиозные и человеконенавистнические режимы».

    Вот и сейчас, поддерживая и накачивая оружием бандеровскую Украину, США надеются решить свои финансовые проблемы, ослабив Европу и уничтожив Россию. Но сколько бы не твердил Линдси Грэм свои заклинания, враг не пройдет. Американскому сенатору стоит хорошенько изучить нашу историю», – заключил Пискарев.

    Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявлял, что вложения Вашингтона в вооружение Киева – это «лучшее», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку в результате этого «умирают россияне».

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    Байден и Конгресс договорились о повышении потолка госдолга США
    Спикер Палаты представителей Маккарти заявил о достижении договоренности с Байденом о повышении потолка госдолга США
    		   
    28 мая 2023, 04:59
    Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил о достижении принципиальной договоренности с американским президентом Джо Байденом в рамках консультаций о повышении потолка госдолга Соединенных Штатов с целью предотвращения возможного дефолта.

    Спикер Палаты представителей в ходе выступления в Конгрессе заявил, что участники консультаций пришли к принципиальному соглашению, которое достойно американского народа, передает ТАСС.

    В свою очередь источники портала Punchbowl News сообщили, что представители Байдена (от демократов) и конгрессмены-республиканцы достигли принципиальной договоренности о повышении потолка госдолга и сокращению расходов бюджета.

    Как поясняет телеканал NBC, речь идет о достижении предварительной договоренности по повышению потолка госдолга. При этом источник NBC подчеркнул, что окончательного соглашения нет, итоговый текст еще предстоит рассмотреть, однако основные препятствия в рамках консультаций преодолены.

    Ранее стало известно о планах Байдена и спикера Палаты представителей Маккарти обсудить ситуацию с госдолгом Соединенных Штатов по телефону.

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    Захарова на слова сенатора США о вложении в «смерть россиян» заявила об американских вложениях в Холокост
    		   
    28 мая 2023, 11:32
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американские компании General Motors и Ford спонсировали фашистскую Германию, одна из инвестиций США привела к Холокосту, напомнила представитель МИД России Мария Захарова сенатору США Линдси Грэму после его слов об удачном вложении Вашингтона в «смерть россиян».

    На Нюрнбергском трибунале министр экономики нацистской Германии Ялмар Шахт подтвердил, что Третий рейх спонсировали из-за границы, это делали в том числе американские Ford и General Motors, напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    Она отметила, что Шахту удалось заключить сделку со следствием и выйти на свободу, после чего дожить до 93 лет, несмотря на протесты советских представителей.

    Также представитель МИД отметила, что американский бизнесмен Генри Форд был кавалером Большого креста ордена Заслуг германского Орла. Его предприятия в Германии производили до 70 тыс. грузовиков в год для нужд рейха, на них использовался труд заключенных, включая узников концлагеря Освенцим.

    Немецкий автомобильный бренд Opel принадлежал американской General Motors. По словам исследователя Брэдфорда Снелла, GM были гораздо важнее для немецкой военной машины, чем банки Швейцарии, так как швейцарская сторона выступала лишь «хранилищем украденных денег», указала дипломат.

    Завод Coca-Cola в Кельне до национализации снабжал газировкой всю Германию, включая немецких солдат, Standard Oil через дочерние структуры помогала Гитлеру с нехваткой нефтепродуктов, IBM производила для нацистов учетные и контрольные аппараты, оборудование этой компании помогало следить за расписанием поездов в лагеря смерти.

    Причастны к помощи нацистской Германии и JPMorgan Chase & Co, и Chase National Bank, подчеркнула Захарова.

    «Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и Холокосту», – добавила представитель МИД.

    Сегодня же американские миллиарды вливаются в неонацистский киевский режим, и сенаторам США следует помнить, чем закончилась подобная предыдущая авантюра.

    Напомним, Грэм в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают».

    Американский миллиардер Илон Маск после этого высказывания задал сенатору вопрос.

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