В Georgian Airways ответили на критику из-за транзитных рейсов для россиян в Европу

В Georgian Airways ответили на критику из-за транзитных рейсов для россиян через Тбилиси в Европу

Грузия не может играть большую роль, доля транзита не составит и сотой процента, реальным крупным узлом является Турция, которая входит в НАТО, сообщили в грузинской авиакомпании Georgian Airways.

В сообщении компании подчеркивается, что реальным транзитным узлом в регионе является Турция, страна-член НАТО, из которой ежедневно совершается 40 рейсов в Россию и около 70% транзитных перевозок, передает Sputnik Грузия.

В Georgian Airways подчеркнули, что Грузия не может играть большую роль, доля транзита не составит и сотой процента.

Также в авиакомпании отметили, что из-за транзитных рейсов для россиян ввести санкции против Грузии не смогут, ведь придется также вносит в список ограничений Турцию, Израиль, ОАЭ, Армению, Азербайджан и другие страны, которые предоставляют такие же услуги.

Ранее Georgian Airways решили запустить для россиян транзитные рейсы в Европу, продажи билетов уже начались.