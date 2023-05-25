Монсон рассказал о реакции людей в США на его отказ от американского паспорта

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25 мая, четверг  |  Последнее обновление — 20:03  |  vz.ru
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Газ перестает приносить сверхприбыль российской казне

Петр Ковалев/ТАСС
Газпром официально отчитался о том, как непростой 2022 год сказался на его финансовом благополучии. Чуда не произошло: резкое падение экспорта в ЕС оставило свои следы – падение чистой прибыли и отсутствие свободных денежных средств. Прогнозы на этот год не лучше, и перспективы по замещению европейского рынка тоже нерадужные. Как российский бюджет справится с потерей кормильца? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Атакой на «Ивана Хурса» ВСУ и НАТО задели интересы Турции

Атака украинских дронов на «Ивана Хурса» произошла на рассвете t.me/mod_russia
ВСУ с помощью дронов недалеко от Босфора атаковали российский корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность идущих в Турцию газопроводов. Как сообщило Минобороны, все безэкипажные катера уничтожены. Похоже, противник считал «Ивана Хурса» легкой мишенью, а координаты для его атаки получил от стран НАТО. Как российским военным удалось нейтрализовать новую угрозу и почему подобные атаки стоит ожидать в будущем?  Подробности...
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Украинский терроризм угрожает Европе ядерной катастрофой

Украинские диверсанты атаковали ЛЭП, ведущие к АЭС ФСБ РФ/РИА Новости
В ФСБ сообщили о предотвращенных диверсиях на двух объектах атомной энергетики – Ленинградской и Калининской АЭС. Диверсанты планировали подорвать опоры ЛЭП, чтобы вывести атомные станции из строя. К каким последствиям мог привести этот теракт и как России остановить ядерный терроризм Украины? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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«Почетное звание» иноагента сделалось позорным клеймом

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Доселе не устававшие выказывать свое презрение сатрапам иноагенты развернули свои орудия на 180 градусов и в массовом порядке стали подавать иски с требованием лишить их этого звания. Доходило даже до комического. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Предателей не любят ни чужие, ни свои

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы смотрите, смотрите на этих протасевичей. Точно с таким же бессмысленным бодрым лицом они пойдут с цветами встречать Тихановскую на немецком танке с крестами. Единожды предал – и нет тебе больше веры. И не будет никогда. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

После Карабаха Азербайджан может переключиться на «иранское направление»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Новой национальной идеей режима Алиева может стать борьба за права «этнических азербайджанцев» в Иране и чем черт не шутит – территориальные претензии в отношении так называемого Южного Азербайджана (Северного Ирана) по аналогии с претензиями в сторону Западного Азербайджана (Армении). Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Получит ли Украина истребители НАТО?
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    Зеленский спел Байдену песню про F-16

    Монсон рассказал о реакции людей в США на его отказ от американского паспорта

    		  
    25 мая 2023, 19:37
    Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Боец смешанного стиля Джефф Монсон после отказа от американского гражданства столкнулся с непониманием со стороны бывших соотечественников.

    По его словам, есть люди в США, кто его не понял, но им нужно приехать и все увидеть своими глазами, передает ТАСС.

    Ранее Монсон отказался от гражданства США, сдав паспорт в американском консульстве в Стамбуле. В 2018 году он получил российское гражданство.

    Напомним, Монсон решил открыть спортивные школы в Донбассе.

    Поляки устроили «пляжно-барные войны» против русских в Турции
    Mysl Polska рассказала о недовольстве поляков присутствием русских и украинских туристов на курортах в Турции
    		   
    25 мая 2023, 02:26
    Фото: Juergen Hasenkopf/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В Турции польские туристы устроили «пляжно-барные войны», они недовольны присутствием русских и украинцев на курортах, пишут СМИ.

    Обозреватель Конрад Ренкас сообщил, что «польские гусары» не только не захотели играть с русскими в волейбол, но даже предприняли «атаки в турецких барах». Кроме того, поляков удивляет, что «страдающие украинцы» отдыхают в отелях или даже владеют на курортах квартирами. Гражданам Польши не нравится, что украинцы не пытаются «мстить встреченным русским», передает РИА «Новости» со ссылкой на Mysl Polska.

    «А что, если это в Польше что-то не так, что если это в Польше кто-то, как минимум, проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах?» – заявил Ренкас. Он с сожалением отметил, что «в перегревшейся гусарской голове» нет места для подобных мыслей. Ренкас предложил польским туристам наслаждаться солнцем, отдыхом, покупками, а не обсуждать мировые проблемы на шезлонгах.

    По его словам, подобные «пляжно-барные войны», в которых только поляки и принимают участие, «выглядят инфантильными и смешными». Ренкас рекомендовал полякам прекратить думать о «ненавистных русских», которые, как считает обозреватель, еще несколько лет назад были безразличны его согражданам. Он выразил надежду, что в таком случае жизнь в Польше тоже станет легче.

    Напомним, журналистка польского портала Onet Наталия Гомулка жаловалась, что ей было неприятно встретить на курортах Египта россиян, а также видеть русский язык в меню.

    Коментарии (31)
    В офисе Зеленского заявили о начале контрнаступления
    Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил о начале «отдельных операций» в рамках контрнаступления ВСУ
    		   
    25 мая 2023, 02:59
    Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Уже начались отдельные операции в рамках контрнаступления вооруженных сил Украины, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

    Подоляк утверждает, что «контрнаступление идет уже несколько дней». Он отметил, что боевые действия «растянуты на 1,5 тыс. км вдоль границы». Подоляк заверил, что западные вооружения будут использоваться только на тех территориях, которые Киев считает «украинскими». Также Подоляк подчеркнул, что Украина нуждается в истребителях F-16, поскольку нужно «перекрыть воздушное пространство», передает ТАСС со ссылкой на Rai 1.

    Напомним, сообщалось, что нынешнее военно-политическое состояние Киева и ВСУ позволяет Украине организовать серию небольших контратак ограниченного свойства и масштаба. Также возможна имитация наступательной деятельности более крупного масштаба, но без желания уходить в какой-то глубокий прорыв.

    Коментарии (62)
    Глава СВР: Россия располагает данными о состоянии Залужного
    Глава СВР Нарышкин не стал озвучивать информацию о состоянии главкома ВСУ Залужного
    		   
    24 мая 2023, 20:57
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Кристина Цыцура

    Российские власти получают сообщения о состоянии здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного, но не будут их разглашать, сообщил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    По его словам, нет гарантии, что вся информация на 100% достоверна, поэтому сообщать ничего он не будет, передает ТАСС со ссылкой на слова Нарышкина.

    Напомним, по информации источников, пропажа Залужного, которая длится уже несколько недель, объясняется тем, что главком ВСУ получил тяжелое ранение. Его состояние осложнено сахарным диабетом второго типа. В результате, по оценке источников, Залужный хоть и выжил, но далее выполнять свою работу не сможет.

    Залужный рассматривается как ставленник США. По имеющейся информации, он мог претендовать на пост президента Украины, сообщалось о его разногласиях с Владимиром Зеленским. Если информация о состоянии Залужного подтвердиться, это ослабит позиции Вашингтона на Украине и может усилить позиции Лондона и британских ставленников, к числу которых относят генерала Александра Сырского, главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова и главу офиса Зеленского Андрея Ермака. Исчезновение Залужного может продлить нахождение у власти и самого Зеленского.



    Коментарии (38)
    Советница командования Сухопутных войск ВСУ неудачно «реанимировала» Залужного
    На Украине попытались выдать старое фото раненого Залужного за свежее
    		   
    25 мая 2023, 00:15
    Фото: Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Советница командования Сухопутных войск Украины Алена Шевцова опубликовала якобы новое фото с главкомом вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Однако в соцсетях указали, что она уже публиковала похожий снимок. После этого Шевцова удалила старую фотографию.

    Шевцова опубликовала снимок в среду и утверждала, что встретилась с Залужным и «передала подарок». Однако в Сети заметили, что еще 2 мая девушка публиковала фотографию с главкомом ВСУ. На снимке они были в той же одежде, передает RT. Это заметно несмотря на то, что на «новом» снимке изображение отзеркалено. После того, как об этом написали в комментариях, Шевцова удалила старое сообщение в соцсетях, оставив только «свежий» снимок.


    Напомним, Залужный с начала мая пропал из медиапространства, ВСУ отчитывается о его деятельности пресс-релизами. Длительно отсутствие Залужного связывают с тяжелым ранением, полученным при ракетном ударе по командному пункту украинских военных под Херсоном.  Источники сообщают, что Залужному сделана трепанация черепа. После реабилитации он уже может не вернуться к своим обязанностям. 

    Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что российские власти получают сообщения о состоянии здоровья главкома ВСУ.

    Коментарии (18)
    Киев не смог объяснить технику США у напавших на Белгородскую область
    Представитель военной разведки Украины Черняк не смог объяснить наличие у напавших на Белгородскую область техники США
    		   
    25 мая 2023, 00:58
    Фото: кадр из видео t.me/RVvoenkor
    Текст: Антон Антонов

    Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Черняк утверждает, что ему якобы не известно, откуда у напавших на Белгородскую область России диверсантов взялась американская техника.

    Черняк заявил, что западные поставки предназначены для вооруженных сил Украины, причем «каждая пуля отслеживается» как Киевом, так и Западом. По версии Черняка, диверсанты якобы действуют самостоятельно, хоть ГУР и поддерживает с ними контакты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    В свою очередь, обозреватель Daily Telegraph, историк и писатель Оуэн Мэттьюс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «играет в отчаянно опасную игру», если «действительно одобрил вылазки под Белгородом». По версии Мэттьюса, такие нападения «непосредственно на территорию России являются законным casus belli согласно российской ядерной доктрине», передает ТАСС.

    Источники Мэттьюса утверждают, что «высшее командование НАТО по-прежнему серьезно беспокоится по поводу возможности применения Кремлем тактических ядерных зарядов». Он поддерживает военные действия Киева на территории, которую считает «украинской», но указывает, что «вторжение на территорию страны с крупнейшим ядерным арсеналом создает риск катастрофической эскалации». Такие действия могут оказаться для Киева «голом в собственные ворота», считает Мэттьюс.

    В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.

    Было опубликовано видео, сделанное перед прорывом диверсантов ВСУ в Белгородскую область, на котором видна американская бронетехника, рядом с которой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками. В Пентагоне заявили, что США не одобряли передачу военной техники, отправленной Украине, каким-либо «военизированным формированиям третьей стороны».

    Коментарии (32)
    Военкоры показали, как ВСУ на британских танках преодолевают «зубы дракона»
    		   
    25 мая 2023, 14:51
    Фото: Ministry of Defence of Ukraine/Reuters
    Текст: Ольга Никитина

    Военкоры показали видео того, как украинские военнослужащие на британских танках Challenger 2 отрабатывают наступление с преодолением препятствий в виде «зубов дракона».

    Ролик опубликован в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Отмечается, к танку для повышения проходимости прикрепили ковш.

    Как поясняют военкоры, такие укрепления устанавливаются Россией вдоль линий фронта для противодействия продвижению техники ВСУ.

    Ранее военкоры показали, как дроны-камикадзе уничтожают боевиков ВСУ под Авдеевкой.

    Коментарии (33)
    Умерла певица Тина Тернер
    		  
    24 мая 2023, 21:57
    Фото: Horst Galuschka/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    В возрасте 83 лет умерла американская и швейцарская певица Тина Тернер, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление ее представителя.

    Сообщается, что «королева рок-н-ролла» умерла в среду, 24 мая, после продолжительной болезни. Она скончалась в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии, передает ТАСС.

    Гражданство Швейцарии исполнительница получила в 2013 году, при этом утратив гражданство США, передает РИА «Новости».

    В тексте заявления сообщается, что мир потерял «легенду музыки и образец для подражания».

    Анна Мэй Буллок, будущая Тина Тернер, родилась в 1939 году в штате Теннесси в семье заводских рабочих. Ее отец также был баптистским дьяконом. В 18 лет она стала выступать вместе с ритм-н-блюзовым музыкантом Айком Тернером. Они поженились в 1962 году. У них было четверо сыновей: один общий, два сына Айка Тернера от предыдущих отношений и сын Буллок от предыдущих отношений.

    После падения популярности, проблем мужа с наркотиками и побоев Тина Тернер уходит от него. Она принимает буддизм, начинает сольную карьеру и повторно добивается успеха.

    В 2013 году Тернер вышла замуж за музыкального продюсера Эрвина Баха после 27 лет отношений. Через три недели после свадьбы Тернер перенесла инсульт, позднее у нее обнаружили рак кишечника. Она выбрала гомеопатические средства для лечения, в результате произошло повреждение почек, которое привело к почечной недостаточности.

    Тернер известна по таким песням, как Golden Eye, What’s Love Got To Do With It и Private Dancer. Она включена в список «100 величайших певцов всех времен» по версии журнала Rolling Stone, в 2021 году была включена в Зал славы рок-н-ролла в американском городе Кливленд (штат Огайо). Тернер является обладательницей восьми премий «Грэмми».

    Коментарии (28)
    Врач оценил шансы на превращение Залужного в «овоща» после трепанации
    Врач Авербах: Главком ВСУ Залужный после ранения и трепанации может остаться в вегетативном состоянии
    		   
    25 мая 2023, 16:17
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Ольга Никитина

    Генеральный директор частной скорой помощи КОРИС Лев Авербах оценил возможность восстановления здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного после полученного ранения головы и последующей трепанации черепа.

    Авербах в комментарии Пятому каналу отметил, что после трепанации пациент может продолжать полноценную жизнь, сама процедура не является из ряда вон выходящей и не сулит никаких особенных побочных эффектов.

    По словам специалиста, если пациент «пишет, говорит нормально, думает», адекватно отвечает на вопросы, то трепанация ему не помешает. В таком случае риски не больше, чем при любой другой операции – от наркоза, например, пояснил он.

    При этом побочные эффекты могут возникнуть от основного заболевания, сказал Авербах. В пример он привел несколько вариантов: не удалось удалить всю гематому, поражение участка мозга, попадание осколка, который невозможно извлечь или его извлечение очень рискованно.

    У Залужного, как сообщается, сахарный диабет второго типа, однако это заболевание, по оценке специалиста, на состояние главкома ВСУ и процесс восстановления не повлияет.

    Совсем другое дело, если мозг был задет осколком, сказал врач. Тогда, по его словам, важно, какой отдел был поражен. В зависимости от этого могут наблюдаться различные последствия. Не исключена и потеря зрения, и двигательных функций. Но также возможно, что человек восстановится полностью.

    В то же время специалист подчеркнул, что Залужный может остаться в вегетативном состоянии после операции. Во врачебной практике много подобных случаев.

    Залужный с начала мая пропал из медиапространства. Его длительное отсутствие связывают с тяжелым ранением, полученным при ракетном ударе по командному пункту ВСУ под Херсоном. Сообщалось, что ему сделали трепанацию черепа.

    Коментарии (20)
    В США заявили о «понижении» Зеленского на Украине до «сборщика пожертвований»
    American Conservative не исключил утраты Зеленским контроля над Украиной из-за спецслужб
    		   
    25 мая 2023, 07:58
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, потерял контроль над страной из-за главного управления разведки Минобороны Украины, заявил обозреватель Брэдли Делвин.

    Делвин не исключил, что Зеленского «понизили до уровня главного сборщика пожертвований». К такому предположению Делвин пришел после попытки украинской атаки на территорию, которую Киев и США признают российской. Указывается, что Зеленский якобы не знал о подобных планах, передает РИА «Новости» со ссылкой на American Conservative.

    Также Делвин заявил, что прежде США объясняли передачу Киеву вооружений тем, что Украина «выигрывала», теперь же говорят о ее бедственном положении на фронте. По мнению Делвина, разумных причин поддерживать Украину нет.

    В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. В результате было уничтожено до 70 украинских террористов. У террористов была американская техника. Украина, утверждающая, что боевики якобы действовали самостоятельно и не по приказу Киева, не смогла объяснить, откуда у них техника США.

    Коментарии (11)
    Соперник Эрдогана на выборах выступил против газового хаба в Турции
    Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу счел проект газового хаба «капитуляцией» перед Россией
    		   
    25 мая 2023, 04:24
    Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Проект газового хаба создает угрозу резкого усиления зависимости Турции от российских энергоносителей, заявил кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

    Кылычдароглу заявил, что не имеет «возражений против хороших отношений с Москвой». Он указал, что Россия способствовала созданию технологической инфраструктуры стекольной, алюминиевой, нефтехимической промышленности и ряда других отраслей в Турции, передает ТАСС со ссылкой на Babala TV.

    Однако он выступил против «соглашения с Россией о создании газового хаба», поскольку сейчас Турция, по его словам, «зависима» от России «в энергоносителях на 30–40%», а в случае создания хаба «зависимость вырастет» до 70–80% и станет «полной».

    «Это же капитуляция! Мы проиграем!» – приводит его слова РИА «Новости».

    Он предложил поставлять газ в Европу из Восточного Средиземноморья.

    Напомним, в Турции были приняты законодательные решения для работы газового хаба. Глава минэнерго Турции Фатих Донмез сообщил, что хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию Турции заработает максимум в течение года. С идеей создания в Турции хаба выступил президент Владимир Путин.

    Второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая. В первом туре действующий президент Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции Кылычдароглу – 44,88%.

    Коментарии (14)
    Песков отреагировал на угрозы Путину со стороны Киева
    Песков об угрозах Путину со стороны Киева: Службы безопасности России знают свою работу
    		   
    25 мая 2023, 12:42
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Безопасность российского лидера Владимира Путина обеспечивается соответствующими службами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, может ли охрана президента быть усилена на фоне угроз в его адрес со стороны Киева.

    Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что российские службы безопасности «знают свою работу и знают, что они делают». Фрагмент передачи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Комментируя заявления, звучащие с Украины, Песков подчеркнул, что террористический режим говорит о своих террористических устремлениях.

    Представитель Кремля в этой связи отметил, что российская спецоперация «более чем оправдана» и «более чем нужна». СВО, по его словам, должна завершиться достижением поставленных целей, передает РИА «Новости».

    Накануне замглавы Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий в интервью западным СМИ заявил, что Путин является «главной целью» его ведомства.

    Коментарии (21)
    Российские военные взяли в плен 15 боевиков ВСУ под Авдеевкой

    25 мая 2023, 11:57

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие взяли в плен 15 украинцев на Авдеевском направлении, сообщил представитель силовых структур ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, накануне в ходе боестолкновения в плен сдались 15 военнослужащих ВСУ.

    Ранее военкоры «Русской весны» опубликовали видео, на котором запечатлена ликвидация боевиков ВСУ под Авдеевкой при помощи беспилотников-камикадзе.

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    Россия выслала пятерых шведских дипломатов и решила закрыть консульство в Гетеборге
    		   
    25 мая 2023, 11:47
    Текст: Алина Власенко

    Москва в ответ на объявление Стокгольмом persona non grata пятерых сотрудников загранучреждений России также высылает пятерых шведских дипломатов и закроет российское консульство в Гетеборге и Генконсульство Швеции в Санкт-Петербурге, сообщил МИД.

    Посол Швеции в Москве Малена Мард была вызвана в российский МИД 25 мая, где ей было объявлено о прекращении с 1 сентября деятельности Генерального консульства России в Гетеборге и закрытии Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге.

    Причиной такого решения Москвы стало объявление Стокгольмом 25 апреля пятерых сотрудников загранучреждений России в Швеции persona non grata.

    Как отмечается на сайте российского МИД, такие действия шведских властей еще сильнее усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, которые и так достигли беспрецедентно низкого уровня.

    Россия в качестве ответной меры также объявила persona non grata пятерых шведских дипломатов, включая троих сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве. Они должны покинуть Россию в такие же сроки, которые были отведены шведскими властями для отъезда российских сотрудников.

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    Пригожин объявил о выводе сил ЧВК «Вагнер» из Артемовска
    Пригожин объявил о выводе сил ЧВК «Вагнер» из Артемовска и их передаче регулярной армии
    		   
    25 мая 2023, 11:10
    Текст: Ольга Никитина

    Подразделения ЧВК «Вагнер» начали выходить из Артемовска (Бахмута), сообщил глава и основатель компании Евгений Пригожин.

    Пригожин, видео с которым опубликовала его пресс-служба в Telegram, сообщил, что вывод штурмовых формирований начался в четверг, 25 мая, в 5.00. Планируется перебазироваться в тыловые лагеря до 1 июня. Позиции ЧВК, боекомплект и сухой паек передаются военным, уточнил основатель «Вагнера».

    Он сообщил, что после отвода подразделений ЧВК из города регулярная армия получит «оперативный простор для дальнейшего наступления».

    Накануне Пригожин сообщил, что подразделения группы «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тыс. человек, половина из них – это заключенные. Сообщалось при этом, что со стороны вооруженных сил Украины погибли 50 тыс. военных, еще 50–70 тыс. получили ранения.

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    Песков назвал перенос Рождества на Украине безумием и вакханалией
    		  
    24 мая 2023, 21:54
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Заявление Киева о переносе даты празднования Рождества на Украине – это вакханалия и безумие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Также он предложил дождаться, когда на Украине введут американский язык вместо украинского, передает РИА «Новости».

    «Знаете, если – ну это такие шутки через слезы, да – наверное давайте подождем, когда они объявят, что больше нет украинского языка, а есть американский язык», – заявил Песков.

    Напомним, Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение о переходе на новый церковный календарь, теперь Украина будет праздновать Рождество 25 декабря.

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