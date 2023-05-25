Парижская прокуратура прекратила дело против российской теннисистки Сизиковой

Прокуратура Парижа прекратила уголовное дело против российской теннисистки Сизиковой

Прокуратура Парижа прекратила уголовное дело против российской теннисистки Яны Сизиковой, которой вменялась спортивная коррупция, сообщил ее адвокат Фредерик Бело.

По словам юриста, с теннисистки Яны Сизиковой, которая была задержана и помещена под арест в ходе турнира «Ролан Гаррос» 2021 года, по решению прокурора сняли все обвинения, передает ТАСС.

Бело уточнил: Сизикова ошибочно обвинялась в спортивной коррупции за действия, якобы совершенные в ходе турнира 2020 года. Однако после двух с половиной лет следствия прокуратура Парижа окончательно объявила дело закрытым. Она сочла, что вменяемые россиянке события не могут быть установлены.

Ранее газета Parisien сообщила, российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше игры на турнире «Ролан Гаррос» в 2020 году. Следователей SCCJ интересовал поединок первого круга женского парного разряда, который Сизикова сыграла с американкой Мэдисон Бренгл против румынок Андреи Миту и Патриции Марии. Тогда румынки одержали победу со счетом 7:6, 6:4. На победу румынского дуэта были сделаны ставки на несколько десятков тысяч евро в разных странах.

Газета ВЗГЛЯД разбирала причины задержания теннисистки Яны Сизиковой в Париже.