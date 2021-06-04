Метревели объяснил причину подозрений российской теннисистки в умышленном проигрыше

«Обвиняли многих, но еще нужно доказать», – заявил газете ВЗГЛЯД советский теннисист и спортивный комментатор Александр Метревели, комментируя задержание теннисистки Яны Сизиковой в Париже.

Российскую теннисистку Яну Сизикову заподозрили в умышленном проигрыше игры на турнире «Роллан Гаррос», в связи с чем спортсменку задержали в Париже.

«Вообще, в мире было довольно много подобных случаев, потому что это индивидуальный вид спорта. Многих обвиняли, но доказать это тяжело. Но насколько я знаю, что за нашей теннисисткой следили еще с прошлого года, на этом же соревновании в прошлом году подозревали ее. Поэтому, возможно, у них действительно есть какие-то доказательства, может какие-то записи. Но это только предположение», – говорит Метревели.

Он объясняет, что на ведущих теннисистов в таком случае не обращают внимания, поскольку по отношению к ним не возникает подозрения в мошенничестве. А те участники спорта, которые являются игроками-середняками и практически ничего не зарабатывают спортом, как Сизикова, сразу вызывают подозрения при возникновении несвойственно больших ставок. По словам комментатора, такие спортсмены чаще других идут на «соглашение о проигрыше», поскольку им необходимы деньги, чтобы продолжать ездить на соревнования и и иметь хоть какие-то средства на жизнь.

«Не знаю, насколько факт мошенничества был в случае Сизиковой, расследование покажет, думаю. Но если ее вина все-таки будет доказана, то будет дисквалификация либо пожизненная, либо на какой-то определенный срок. Такое поведение в теннисе не приветствуется точно. Но, вообще, просто так не задерживают, как правило. Значит на нее уже есть что-то, досье какое-нибудь. Какой-то повод она, значит, дала», – полагает собеседник.

Кроме того, бывший спортсмен отметил, что в подобных случаях Федерация тенниса России всегда поддерживает отечественных спортсменов и не бросает их один на один с проблемой, даже если человек виноват. Поэтому совершенно неудивительно, что президент Федерации Шамиль Тарпищев завил, что будет защищать Сизикову: так принято. К тому же, французским властям еще предстоит доказать вину девушки, если вообще найдутся какие-либо неопровержимые факты.

«Не думаю, что этот скандал может как-то отразиться именно на российском теннисе, но на спорте отразится точно. У нас и так за последнее время столько свалилось, особенно то, что касается допинга, что потенциальный коррупционный скандал с нашей теннисисткой может подлить масла в огонь. Тем не менее, обвиняли многих, но еще нужно доказать», – заключил Метревели.

В октябре прошлого года французская прокуратура открыла дело о мошенничестве на тотализаторе на турнире «Роллан Гаррос», где Сизикова в паре с американкой Мэдисон Бренгл играла с румынским дуэтом Андреа Миту и Патриции Марии. Румынки выиграли в гейме, на который были поставлены большие суммы, а ставки были размещены в нескольких странах через парижские игорные заведения.