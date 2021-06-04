Российскую теннисистку задержали во Франции

Российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше игры на турнире «Роллан Гаррос», сообщает газета Parisien.

Отмечается, что спортсменка была задержана в четверг вечером, когда выходила с сеанса массажа после окончания женского парного матча первого круга, в котором сыграла с Екатериной Александровой против теннисисток Айлы Томлянович и Сторм Сандерс, передает РИА «Новости».

Сизикова, проигравшая матч со счетом 6:1/6:1, помещена под стражу в Центральной службе гонок и игр (SCCJ) судебной полиции. По информации издания, в гостиничном номере Сизиковой прошли обыски.

Пресс-секретарь посольства России в Париже Александр Макогонов заявил, что дипмиссии известно о задержании российской теннисистки, посольство находится в контакте с французскими властями по данному вопросу.

Он отметил, что дипмиссия будет предпринимать необходимые действия по защите прав и интересов российской гражданки.

Как сообщалось ранее, в октябре прошлого года французская прокуратура открыла расследование по поводу возможного договорного матча на «Роллан Гаррос» с участием Сизиковой.

Следователей SCCJ интересует матч первого круга женского парного разряда, который Сизикова сыграла в прошлом году на Porte d'Auteuil с американкой Мэдисон Бренгл против румынок Андреи Миту и Патриции Марии, отмечает газета.

Как отмечает AFP, прокуроры заявили, что расследуют предполагаемое «мошенничество в организованной группе» и «активную и пассивную коррупцию в спорте». Под подозрением оказался эпизод во втором сете, когда Сизикова и Бренгл отдали соперницам пятый гейм, в котором россиянка допустила две двойные ошибки на своей подаче. Издание L'Equipe сообщило, что на победу румынской пары в этом гейме были поставлены большие суммы, а ставки были размещены в нескольких странах через парижские игорные заведения.

Напомним, в 2010 году российскую спортсменку Екатерину Бычкову отстранили от выступлений на 30 дней и оштрафовали на 5 тыс. долларов. Бычкова была наказана за то, что не уведомила теннисные власти о том, что ей предлагалось провести «договорной» матч. 24-летняя теннисистка участвовать в этом отказалась, но не соблюла правило, по которому обязана известить о произошедшем специальную антикоррупционную комиссию.