Эксперты назвали основные причины уклонения блогеров от налогов

Специалисты рынка блогосферы объяснили, как приучить блогеров уплачивать налоги

Для того, чтобы блогеры всегда платили налоги, им необходимо все перевести с юридического на человеческий язык. Для этого необходимо использовать современные методы, графики и схемы, где будет доходчиво объяснено, что, как, сколько, когда и кому платить, а также последствия, которые грозят за уклонение от налогов, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

Кто-то из блогеров, вероятно, умышленно пытался уйти от налогов, а кто-то действительно не понимает, как работает механизм налогообложения, говорит руководитель проектной команды Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Тимур Ахмедов. По его словам, важно разделять инфобизнесменов, которых часто в Сети называют «инфоцыганами», и блогеров. «У блогеров доходы, требующие переходить на общую систему налогообложения (ОСНО), когда организации необходимо вести бухгалтерский учет и уплачиваются все общие налоги, в том числе на прибыль – крайне редкий случай», – говорит он.

Он поясняет, что поэтому большинство блогеров работают как самозанятые и индивидуальные предприниматели (ИП) на НПД (налог на профессиональный доход) или УСН (упрощенная система налогообложения). «Что касается инфобиза, тут считаем, что говорить конкретно за всех будет крайне опрометчиво. Наверняка есть просто малограмотные, а есть и те, кто занимался дроблением бизнеса. За них сейчас серьезно взялись, и мы думаем, что эта тенденция продолжится», – делится эксперт.



По его мнению, блогерам важно разъяснять о том, как нужно грамотно платить все обязательные государству платежи, а это не только налоги. А для того, чтобы разъяснения ФНС исправили ситуацию, их нужно переводить на человеческий язык с юридического, считает собеседник. «Для этого есть компании, которые готовы помочь разобраться со всеми нюансами. А крупным игрокам рынка мы рекомендуем нанимать грамотных юристов и бухгалтеров, а также не заниматься незаконной деятельностью, такой как дробление бизнеса», – говорит Ахмедов.

По мнению генерального директора агентства по работе с блогерами и инфлюэнсерами Aventono Евгения Серебрянского, важно, чтобы информация об уплате налогов была понятна для всех блогеров.

«Сложность налогов для блогеров заключается в полном непонимании этой процедуры как таковой. Хотя, на мой взгляд, все это максимально просто. Блогеры, с которыми мы работаем, все самозанятые или ИП. Поэтому мы, как агентство, следим за тем, чтобы они платили налоги», – считает эксперт.

Он отмечает, что для кого-то, кто имел опыт с российскими налоговыми службами, хорошо ориентируется на сайте Госуслуг, данная процедура дается легко. Но есть те, кто абсолютно не понимают работу системы, поэтому их необходимо этому обучать – у многих блогеров попросту отсутствует финансовая грамотность.

«Они не понимают, что надо управлять своими финансовыми потоками и вовремя платить не только кредиты, но еще и налоги. Главное, чтобы это было для них просто и понятно. Также следует рассказать о последствиях, показать, как делать не нужно категорически. Стоит продемонстрировать, как правильно платить налоги, в какие сроки, сколько платить. Возможно, это можно реализовать на уровне схемы или графики, такой подход был бы идеальным», – заключил Серебрянский.

В среду на пленарном заседании Совета Федерации глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Данил Егоров сообщил, что ведомство продолжит проводить разъяснительную и надзорную работу среди блогеров на тему правильной и своевременной уплаты обязательных платежей, передает ТАСС.Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что ФНС начала блокировать счета блогеров за неуплату налогов. Газета ВЗГЛЯД писала, как популярные блогеры стали объектом внимания ФНС и полиции.