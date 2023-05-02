Владелец Tinder объявил об уходе из России

Reuters: Компания – владелец Tinder уйдет с российского рынка

Американская компания Match Group, которой принадлежит сервис онлайн-знакомств Tinder, приняла решение прекратить деятельность в России к 30 июня.

В заявлении компании, которое приводит Reuters, говорится, что в настоящее время бренды Match Group предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России, передает ТАСС.

Помимо Tinder, Match Group владеет сервисами Match.com, Meetic, OkCupid, Hinge, PlentyOfFish, Ship и OurTime.

Ранее во вторник также стало известно, что немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas по примеру Reebok рассматривает вариант передачи российского подразделения иностранному инвестору.

Между тем, по данным американских СМИ, большая часть западных компаний, которые в начале СВО заявляли о намерении покинуть российский рынок, продолжают деятельность в стране. В Кремле уточняли, что всего лишь 120 из 1404 иностранных компаний решили покинуть рынок России.

При этом президент Владимир Путин требовал не давать «зеленый свет» решившим уйти из России компаниям. Глава государства подчеркивал, что иностранные компании, покинувшие российский рынок, не боролись за свои интересы, бойцами их назвать нельзя.