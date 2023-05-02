Стало известно о планах Adidas продать бизнес в России

«Коммерсант»: Adidas рассматривает возможность продажи бизнеса в России иностранному инвестору

Немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas по примеру Reebok рассматривает вариант передачи российского подразделения иностранному инвестору, пишут СМИ.

Таким образом, компания может перезапустить около 100 наиболее доходных магазинов в стране. В настоящее время российский Adidas, временно закрывший магазины в России весной 2022 года, поддерживает деятельность, сдав часть офисных и складских помещений в субаренду, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники на рынке ретейла, а также на рынке торговой недвижимости.

В отчетности Adidas говорится, что в октябре 2022 года компания приняла решение окончательно свернуть бизнес в стране.

Выручка ООО «Адидас» по итогам прошлого года упала на 55,1% – до 24,97 млрд рублей год к году. Чистый убыток составил 7,93 млрд рублей против чистой прибыли 3,99 млрд рублей годом ранее.

Другой крупный бренд спортивной одежды и обуви Reebok (владелец – американская Authentic Brands Group (ABG)) весной 2022 года передал российское подразделение турецкому холдингу FLO Retailing. Магазины Reebok в России в результате переименованы в Sneaker Box и стали мультибрендовыми.

Как считает старший директор СОRE.XP Марина Малахатько, в случае продажи российского подразделения Adidas стороннему инвестору можно ожидать изменения названия магазина, а также перехода на поставки товаров через партнеров.

Напомним, по данным американских СМИ, большая часть западных компаний, которые в начале российской спецоперации заявляли о намерении покинуть российский рынок, продолжают деятельность в стране.

Президент Владимир Путин требовал не давать «зеленый свет» решившим уйти из России компаниям.