Американский генерал увидел угрозу со стороны Запада для наступления ВСУ

Экс-командующий силами НАТО в Европе Ходжес счел давление Запада угрозой для украинского контрнаступления

Сильное давление Запада на Украину может «запороть» планы вооруженных сил Украины по контрнаступлению, заявил бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Бен Ходжес.

Ходжес считает, что в нынешней администрации США есть те, кто не стремится добиться «абсолютной победы Украины». Ходжес видит в этом неспособность политиков четко определиться с целью помощи Украине.

Полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан считает, что конфликт может продолжаться «бесконечно», а США «продолжат вливать в него деньги без особого результата», передает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получила от Запада все вооружения, необходимые для успеха при попытке контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинским войскам нужно еще немного времени, чтобы подготовиться к контрнаступлению.