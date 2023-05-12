Турчак передал танкисту в зоне СВО письмо от сына

|
12 мая, пятница | Последнее обновление — 21:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЛНР предположили, что Луганск обстреляли дальнобойными ракетами
Разделы
Настороженность в странах Центральной Азии по поводу украинского конфликта здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное положение в сложившейся геополитической ситуации. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан.
Подробности...
Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
Подробности...
Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим.
Подробности...
На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...
Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
Подробности...
Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Турчак передал танкисту в зоне СВО письмо от сына
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак лично передал танкисту в зоне спецоперации письмо от сына
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак лично передал участнику спецоперации Виктору Дуплинскому на направлении Сватово-Кременная письмо от сына, сообщила пресс-служба «Единой России».
В сообщении на сайте ЕР говорится, что семью участника спецоперации Турчак посетил вместе с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым в апреле и пообещал лично передать письмо от сына.
Отмечается, что Дуплинский находится в зоне СВО с октября и скоро приедет в отпуск. Сейчас волонтеры ЕР и МГЕР помогают семье в решении бытовых вопросов.
В своем Telegram-канале Турчак отметил, что нет ничего дороже таких моментов. «Просьбу от Саши из Горно-Алтайска выполнил. Письму отцу – танкисту и герою – передал. Уже скоро папа Саши приедет домой, в отпуск. А пока весточка «за ленточку» из дома», – добавил он.
В пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин вместе с Андреем Турчаком и депутатом Госдумы Казбеком Тайсаевым посетили позиции российских войск на Авдеевском направлении.
Минобороны опровергло сообщения о «прорывах обороны» силами ВСУ
Минобороны России опровергло заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ
|
|
Распространенные в Сети заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии соприкосновения не соответствуют действительности, на херсонском, запорожском и купянском направлениях активные боевые действия не ведутся, обстановка в районе СВО находится под контролем, сообщили в Минобороны.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что распространенные отдельными Telegram-каналами заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности.
В Минобороны информировали, что, по состоянию на 22.00, на купянском направлении активные действия не ведутся, однако в течение дня Западной группировкой войск были пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника.
В ведомстве также сообщили, что на запорожском и херсонском направлениях активные боевые действия не ведутся, общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области не наблюдается, обстановка на линии боевого соприкосновения в регионе остается спокойной. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев призвал не верить слухам о технике ВСУ на Днепре. В Росэнергоатоме также опровергли утверждения о якобы идущем наступлении ВСУ в районе Запорожской АЭС.
В ДНР рассказали, как уничтожили танк Leopard ВСУ
ВС России уничтожили танк Leopard на Соледарском направлении при наступлении ВСУ
Российская армия уничтожила танк Leopard ВСУ на Соледарском направлении, сообщил министр информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram.
По его словам, пехота ВСУ атаковала российские позиции при поддержке бронетехники, в этом наступлении принимали участие немецкие танки Leopard, написал он Telegram-канале, передает Lenta.ru.
Он рассказал, что танк подорвался на противотанковой мине и «разулся». Украинские военные пытались оттащить танк, но российские бойцы сожгли его, закидав ручными гранатами.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области сбили Су-25 ВСУ.
Российские войска отразили восемь атак ВСУ под Донецком
Минобороны: ВС России под Донецком отразили восемь атак ВСУ и пресекли три попытки провести разведку боем
Вооруженные силы России под Донецком пресекли три попытки противника провести разведку боем и успешно отразили восемь атак украинских вооруженных сил (ВСУ) на позиции российских войск, сообщили в российском военном ведомстве.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в четверг под Донецком были пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак украинских вооруженных сил на позиции российских войск.
В Минобороны РФ также информировали, что продолжается освобождение западной части Артемовска штурмовыми отрядами при поддержке авиации и артиллерии ВС России. Тем временем подразделения «Южной» группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки.
Ранее российское оборонное ведомство опровергло заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ.
Военкоры объяснили активность ВСУ желанием замаскировать попытку наступления
|
|
Вооруженные силы Украины начали «ползучее контрнаступление», маскируя главный удар серией мелких, сообщают российские военкоры.
Сейчас на линии боевого соприкосновения фиксируется серия немасштабных атак без задействования сил главного удара с западной бронетехникой, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны». По данным авторов канала, ВСУ провели серию контратак на флангах Бахмута, на южном фронте затишье.
В сообщении отмечается, что Киев готовит свои удары на Запорожском и, вероятно, Херсонском участках фронта. «Возможно какие-то удары будут ложные», – отмечают авторы публикации.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление ВСУ как последнее. По его словам, в случае неудачи первой попытки Киев может организовать вторую. Между тем глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что возможное контрнаступление ВСУ в Запорожской области плохо закончится для президента Украины Владимира Зеленского.
Российские войска отразили 26 атак ВСУ на Соледарском направлении, уничтожено более 540 украинских военных
|
|
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Двуречного Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В течение ночи под Котляровкой Харьковской области пресечено действие диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника на этом направлении за последние сутки составили более 60 военнослужащих, бронемашина, две боевые машины РСЗО «Град», американская артиллерийская система М109 Paladin, а также самоходная артустановка «Акация».
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ у Торского Донецкой народной республики (ДНР).
За ночь недалеко от Червоной Дибровы и Кременной ЛНР ликвидированы две ДРГ.
За прошедшие сутки ликвидированы более 75 военнослужащих, три бронемашины, три пикапа, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-20.
В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжили бои по овладению кварталами. Подразделения ВДВ оказывают поддержку и пресекают попытки контратак ВСУ на флангах, отчитались в Минобороны.
За минувшие сутки в районе Артемовска авиацией совершены девять вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 64 огневые задачи.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск поражены подразделения противника в районах Часова Яра и Богдановки ДНР.
На Соледарском направлении противник провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 км. Подразделениями ВСУ предприняты 26 атак, в них задействовали более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая спецтехника. Все атаки отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено, сообщил Конашенков.
На Малоильиновском направлении для повышения устойчивости обороны подразделениями Южной группировки занят рубеж с учетом преимуществ Берховского водохранилища.
Отражая атаки противника, мужественно себя проявили военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения ВС РФ.
Ликвидированы более 540 военнослужащих, восемь танков и более 20 единиц другой бронетехники.
В общей сложности потери противника на Донецком направлении составили около 900 военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, две гаубицы Д-30 и британская гаубица L-118.
Средствами ПВО в районе Часова Яра сбит Су-27 воздушных сил Украины.
Под Авдеевкой уничтожен склад артбоеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника у Водяного и Угледара ДНР. Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, самоходная артустановка «Гвоздика».
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток ликвидированы около 40 военнослужащих, бронемашина и самоходная установка «Акация», перечислили в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 72 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах.
Возле города Запорожье уничтожено хранилище топлива военной техники ВСУ.
Рядом с Боровой Харьковской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Также рядом с Никополем Днепропетровской области уничтожен радиолокационный комплекс разведки «Зоопарк-1».
Средствами ПВО за последние сутки перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».
Также уничтожены 25 украинских беспилотников в районах пунктов Кременная, Кривошеевка ЛНР, Авдеевка, Белогоровка, Часов Яр ДНР, Каменское, Пологи, Токмак Запорожской области, Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
В Киеве пожаловались на неуязвимость российских ракет для ПВО Украины
MWM: ВС России нанесли удары по целям в Киеве неуязвимыми для ПВО Украины крылатыми ракетами Х-22
Российские крылатые ракеты Х-22, которые нанесли мощный удар по Киеву, неуязвимы для украинской системы ПВО, сообщило американское интернет-издание Military Watch Magazine.
По имеющейся у издания информации, ключевую роль в поражении стратегических целей на Украине играют российские крылатые ракеты Х-22, чьи большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб, передает РИА «Новости».
Как отмечается в публикации, украинские официальные лица жалуются, что Россия применяет ракеты, разработанные для обхода многоуровневой системы противовоздушной обороны, окружающей авианосные группы США, и их фактически невозможно перехватить.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, чем интересна крылатая ракета Х-22 и какие преимущества она дает российским Вооруженным силам на Украине.
Самодельная бомба взорвалась в Мелитополе
Взрывное устройство сработало в Мелитополе, пострадавших нет
Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе утром в пятницу, повреждены стоявшие рядом автомобили, сообщили власти города.
Бомба сработала около 6.50 на улице Шмидта в Мелитополе. СВУ, предположительно, находилось в мусорном баке.
Пострадавших в результате взрыва нет. Повреждены стоявшие поблизости автомобили, взрывной волной выбиты стекла в ближайшем доме, сообщается в Telegram администрации города.
В четверг в Мелитополе произошло покушение на председателя суда Запорожской области. Судья в результате покушения не пострадал, ранены два человека из охраны.
Военкоры показали кадры разрушенного Артемовска от лица ВСУ
«Военкоры Русской весны» показали кадры разрушенного Артемовска от лица ВСУ
В Сети появилась записанная украинскими военными видеозапись Артемовска, где видны разрушенные здания и уничтоженная техника НАТО.
В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликованы кадры охваченного боями Артемовска, где повсюду видны руины домов, а также уничтоженная техника НАТО – немецкий бронеавтомобиль ATF Dingo 2 и другая автомобильная техника.
Ранее военкоры опубликовали видео «дороги смерти» на Артемовск с уничтоженной украинской техникой.
Лавров: Спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН
Глава МИД Лавров: Российская спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН
|
|
Москва проводит спецоперацию на Украине в соответствии со статьей Устава ООН и уведомляла об этом Совет Безопасности ООН, заявил глава МИД Сергей Лавров на Петербургском международном юридическом форуме.
Министр подчеркнул, что военная спецоперация проводится на основании статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону. Лавров добавил, что Совет Безопасности ООН был уведомлен об этом, передает РИА «Новости».
Глава МИД также указал, что Запад открыто злоупотребляет нормами международного правосудия в отношении Москвы. В частности, Лавров напомнил, что давление оказывается на международный суд, в который был подан иск к России по конвенции о предотвращении геноцида. «Суд не устоял под давлением коллективного Запада и пока что предписал временные меры», – указал министр.
Он также отметил, что одновременно более 30 государств, в основном Евросоюза и Североатлантического альянса, пытаются вступить в процесс на стороне Киева. Москва считает такие действия злоупотреблением процедурами суда и попыткой открытого давления и шантажа.
Ранее Лавров заявил, что после действий президента Украины Владимира Зеленского и его команды ни одна уважающая себя страна не захочет иметь дело с Киевом.
ВС России отразили удар ВСУ из HIMARS на Южнодонецком направлении
Минобороны: Российские ЗРС С-300 на Южнодонецком направлении отразили ракетный удар ВСУ из РСЗО HIMARS
Расчеты зенитных ракетных систем С-300 российской группировки войск «Восток» на Южнодонецком направлении отразили ракетный удар ВС Украины из реактивной системы залпового огня (РСЗО) американского производства HIMARS, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
Офицер сообщил, что на Южнодонецком направлении отражен ракетный удар противника: расчетами зенитных ракетных систем С-300 сбиты четыре ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, передает РИА «Новости».
Кроме того, в Минобороны рассказали, что передовые подразделения группировки «Восток» при поддержке артиллерии пресекли действия двух разведгрупп противника и уничтожили пикап, огнем самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожен минометный расчет противника в районе Пречистовки, расчетом самоходного миномета «Тюльпан» уничтожен пункт временной дислокации боевиков в районе Великой Новоселки.
Помимо того, на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск «Восток» уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа и четыре дрона-камикадзе. Гордеев также сообщил, что в районе Полтавки батарея реактивной артиллерии уничтожила пункт временной дислокации противника, а в районе Гуляйполя расчет самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» поразил украинский минометный расчет.
В Минобороны также рассказали, что дронами-камикадзе уничтожен бронеавтомобиль «Казак» в районе Малой Токмачки и два пикапа противника в районе Новоданиловки.
Ранее российская ПВО сбила под Харьковом украинскую ракету «Точка-У».
Эксперты оценили «информационный шум» вокруг попытки контрнаступления ВСУ
Эксперты рассказали о ситуации на фронте на фоне сообщений о якобы контрнаступлении ВСУ
|
|
Все участки фронта контролируются российскими войсками. Вместе с тем не утихают обстрелы и артиллерийские дуэли. Противник продолжает готовиться к контрнаступлению, сказали газете ВЗГЛЯД эксперты Владимир Рогов, Владислав Бердичевский и Алексей Леонков. Ранее Минобороны опровергло сообщения о начале контрнаступления ВСУ.
«Минувшей ночью на Запорожском направлении противник не пытался перейти в полномасштабное наступление или даже провести разведку боем. Мы фиксировали артиллерийские дуэли, работу РСЗО, беспилотники. ВСУ обстреляли порядка восьми населенных пунктов. Мы, в свою очередь, достаточно результативно отвечали», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Источники, цели и причины вчерашнего информационного шума непонятны. Например, катера на Днепре, о которых разгонялась информация, сконцентрированы на Запорожском направлении довольно давно. Это бронекатера и самоходные понтонные переправы. Силы и техника противника продолжают стягиваться, их прячут преимущественно в овощехранилищах», – продолжил он.
«Вместе с тем стоит отметить, что из логистических центров в Днепропетровской области выходит техника и направляется на юг, к нам. Таким образом можно сделать вывод, что противник продолжает готовиться к контрнаступлению, но говорить о том, что оно уже началось, пока рано», – считает собеседник.
«Я бы также не стал отрицать риски попыток захвата Запорожской АЭС и в целом провокаций вокруг объекта. Неслучайно западные и украинские СМИ втягивают ЗАЭС в информационную повестку самыми различными способами. Накануне ВСУ заявили, что в случае наступления они якобы будут обходить станцию. Это выглядит смешно. После того как противник год ее обстреливал тяжелой артиллерией и ударными беспилотниками, сейчас они вряд ли пройдут мимо», – подчеркнул Рогов.
«В ДНР боевые действия идут практически постоянно, но о контрнаступлении как таковом или его попытках говорить пока рано. По состоянию на минувший день наши военные немного продвинулись в сторону Авдеевки, в районе Каштанового и Крутой Балки. Но они пока там не закрепились», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Мы, конечно, готовимся дать отпор противнику, если он решит пойти в контрнаступление, закрепляемся на позициях, по всем направлениям выстроены укрепления. Во многом вчерашний шум начался из-за ситуации в Артемовске. Там идет постоянная работа артиллерии с двух сторон. Кроме того, в город зашла третья штурмовая рота ВСУ, это бывший полк «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Они очень хорошо подготовлены, высокомотивированы, поэтому началось более активное движение. Сейчас они, вероятно, немного приостановят ход нашего наступления, но надолго их не хватит», – полагает собеседник.
«Пока идут локальные бои – мы продвигаемся под Артемовском, под Авдеевкой и Угледаром. Уверенно идем вперед на Северском направлении. Никакого контрнаступления ВСУ нет, и в этом плане необходимо полностью доверять Министерству обороны», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Слухи о прорыве обороны на разных участках фронта стали результатом паники, которая, к сожалению, овладела и некоторыми нашими публичными персонами. Журналистам, находящимся в зоне СВО, необходимо тщательно сверять информацию с военным ведомством», – подчеркивает эксперт.
«Что касается реального наступления противника, то начнется оно с огневой подготовки – по нашим позициям будут массово наноситься ракетные удары. Только после этого ВСУ смогут начать взлом линии боевого соприкосновения. Никакие масштабные действия не будут основаны на планах о «ползучих атаках». Да, локальные бои могут проводиться для отвлечения внимания, но для контрнаступления будут использоваться совершенно другие силы», – резюмирует Леонков.
Ранее Министерство обороны опровергло распространенные в Сети заявления о прорывах фронта на различных участках линии соприкосновения. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале. Подчеркивается, что на Херсонском, Запорожском и Купянском направлениях активные боевые действия не ведутся, обстановка в районе СВО находится под контролем.
Напомним, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» писал о серии немасштабных боев без задействования сил главного удара с западной бронетехникой. Отмечается, что ВСУ начали «ползучее контрнаступление», пытаясь замаскировать основное направление атаки. В сообщении подчеркивается, что ВСУ готовят свои удары на Запорожском и, вероятно, Херсонском участках фронта. «Возможно, какие-то удары будут ложные», – уточняют авторы публикации.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области не наблюдается, обстановка на линии боевого соприкосновения в регионе остается спокойной. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев призвал не верить слухам о технике ВСУ на Днепре. В Росэнергоатоме также опровергли утверждения о якобы идущем наступлении ВСУ в районе Запорожской АЭС.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление ВСУ как последнее. По его словам, в случае неудачи первой попытки офис Зеленского может организовать вторую.
Рогов: Начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области не наблюдается
Рогов заявил о спокойной обстановке на линии соприкосновения в Запорожской области
Обстановка на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остается спокойной, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он написал, что начала контрнаступления ВС Украины (ВСУ) не наблюдается.
«Информацию о начале полномасштабного наступления [ВСУ] на Запорожском фронте не могу подтвердить. Все наши ребята, стоящие на защите этих рубежей, с кем мне удалось оперативно связаться, также не подтверждают разошедшуюся по Сети информацию», – написал Рогов.
Ранее российские военкоры сообщили, что ВСУ начали «ползучее контрнаступление», маскируя главный удар серией мелких.
Российский боец: ВСУ не смогут форсировать Днепр
Украинские военные не имеют возможности форсировать Днепр в случае, если украинское командование решит начать контрнаступление, заявил российский боец на прибрежных позициях в районе города Каховка Херсонской области с позывным «Джоконда».
По его словам, российские военные имеют достаточно данных о контрнаступлении и готовы к нему, однако на этой территории единственная возможность для ВСУ атаковать – по воде. В этом случае, даже если кто-то из солдат доплывет до берега, то будет вообще не боеспособен. С российской же стороны работает авиация, артиллерия, их встретят, передает РИА «Новости».
Ранее глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что информацию о скоплении катеров и техники ВСУ на правом берегу Днепра для возможной высадки на левобережье Херсонской области нужно воспринимать крайне скептически, в Новой Каховке все спокойно.
До этого в Сети стала появляться информация о якобы массовом скоплении легких катеров ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Также российские военкоры сообщали, что ВСУ якобы начали «ползучее контрнаступление», маскируя главный удар серией мелких.
Мирошник: ВСУ прощупывают оборону ВС РФ на Кременском и Лисичанском направлениях
Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ прощупывают оборону ВС РФ на Кременском и Лисичанском направлениях
|
|
Противник перебрасывает дополнительные силы в сторону Северска, Красного Лимана и Купянска. А на Кременском и Лисичанском направлениях ВСУ пытаются прощупать нашу оборону, рассказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее Министерство обороны опровергло распространенные в Сети заявления о прорывах фронта на различных направлениях.
«В северо-западной части ЛНР ситуация остается стабильной. Наши военные постепенно продвигаются вперед. Основное, чем занимаются подразделения на данном участке фронта, мониторинг линии боевого соприкосновения. Если мы фиксируем противника, по нему тут же наносится удар», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Между тем у нас имеется информация, что за пределами участков активных столкновений противник осуществляет переброску техники и солдат в сторону Северска, Красного Лимана и Купянска. Местные жители передают, что видели там западные Leopard и Bradley», – отмечает эксперт.
«Теоретически в районах данных населенных пунктов ВСУ могут формировать оперативно-тактические группы, которые будут предпринимать попытки прорыва нашей обороны. «Прощупывание» позиций ВС РФ ведется регулярно на протяжении последних двух месяцев. Особенно активно это делается на Кременском и Лисичанском направлениях. Правда, из-за дождей они пока снизили активность», – резюмирует Мирошник.
Ранее Министерство обороны опровергло распространенные в Сети заявления о прорывах фронта на различных участках линии соприкосновения. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале. Подчеркивается, что на Херсонском, Запорожском и Купянском направлениях активные боевые действия не ведутся, обстановка в районе СВО находится под контролем.
Напомним, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» писал о серии немасштабных боев без задействования сил главного удара с западной бронетехникой. Отмечается, что ВСУ начали «ползучее контрнаступление», пытаясь замаскировать основное направление атаки. В сообщении подчеркивается, что ВСУ готовят удары на Запорожском и, вероятно, Херсонском участках фронта. «Возможно, какие-то удары будут ложные», – уточняют авторы публикации.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области не наблюдается, обстановка на линии боевого соприкосновения в регионе остается спокойной. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев призвал не верить слухам о технике ВСУ на Днепре. В Росэнергоатоме также опровергли утверждения о якобы идущем наступлении ВСУ в районе Запорожской АЭС.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление ВСУ как последнее. По его словам, в случае неудачи первой попытки офис Зеленского может организовать вторую.
Житель Швейцарии назвал Путина «красавчиком» и призвал украинцев вернуться домой
Житель Швейцарии усомнился в психическом здоровье Зеленского и призвал украинцев вернуться домой
Житель Швейцарии призвал беженцев с Украины вернуться домой; он усомнился в психическом здоровье президента Украины Владимира Зеленского и при этом назвал российского лидера Владимира Путина «красавчиком».
Видео было опубликовано 11 мая в одном из украинских пабликов в Instagram*, после чего разошлось в Telegram-каналах. На кадрах водитель проезжавшего мимо автомобиля призывает украинцев вернуться на родину. «Вы нам здесь не нужны», – говорит он, передает РИА «Новости».
Он также поставил под сомнение психическое здоровье украинского президента, сделав характерный жест пальцем у виска во время разговора о Зеленском. После этого швейцарец назвал российского лидера Владимира Путина «красавчиком» и закончил беседу.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с февраля 2022 года в Европу приехали более 8 млн украинских беженцев, и теперь власти Европейского союза рассматривают возможность выплаты беженцам с Украины социальных пособий, чтобы мотивировать их вернуться на родину.
|
|