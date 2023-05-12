В Молдавии стало больше противников вступления страны в НАТО

Число противников вступления Молдавии в НАТО за последние несколько месяцев стало на 8% больше, следует из данных опроса, опубликованных компанией Date Inteligente.

Против вхождения республики в военный блок выступают 63,5% опрошенных, поддержали вступление 26,1%, а 10,4% отказались отвечать на вопрос, передает ТАСС.

Исследование проводилось в период с 27 апреля по 8 мая, в нем приняли участие 1049 человек из 395 населенных пунктов. Погрешность авторы оценивают в 3%.

Ранее опрос показывал, что против вступления в НАТО выступают 55,5% молдаван, 26,9% поддержали.