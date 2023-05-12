В Молдавии стало больше противников вступления страны в НАТО

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12 мая, пятница | Последнее обновление — 22:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На месте удара в Луганске нашли обломки американской ракеты
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Настороженность в странах Центральной Азии по поводу украинского конфликта здесь соседствует с желанием «по полной» использовать свое выгодное положение в сложившейся геополитической ситуации. Особенно остро эту «раздвоенность» переживает Узбекистан.
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Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
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Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Молдавии стало больше противников вступления страны в НАТО
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Число противников вступления Молдавии в НАТО за последние несколько месяцев стало на 8% больше, следует из данных опроса, опубликованных компанией Date Inteligente.
Против вхождения республики в военный блок выступают 63,5% опрошенных, поддержали вступление 26,1%, а 10,4% отказались отвечать на вопрос, передает ТАСС.
Исследование проводилось в период с 27 апреля по 8 мая, в нем приняли участие 1049 человек из 395 населенных пунктов. Погрешность авторы оценивают в 3%.
Ранее опрос показывал, что против вступления в НАТО выступают 55,5% молдаван, 26,9% поддержали.
Шендеровича в Вильнюсе проукраинские активисты облили кетчупом
Шендеровича на концерте в Вильнюсе атаковали проукраинские активисты и облили кетчупом
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Проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе облили кетчупом публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом в России), недавно обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами.
Проукраинские активисты на концерте в Вильнюсе атаковали Шендеровича и облили кетчупом. В ответ публицист назвал окружившую его группу людей с украинскими флагами «довольно ограниченными людьми».
Поводом для атаки послужили недавние высказывания Шендеровича (признан иноагентом в России) о всплесках нацизма на Украине, после чего публициста внесли базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ решением суда).
Позднее в соцсетях опознали нападавшего. В облившем Шендеровича кетчупом узнали эмигрировавшего из России в Литву в прошлом году Владислава Шипицына. Он отметился поддержкой радикальных украинских националистических движений и призывами собирать деньги на снаряды для ВСУ.
Напомним, 1 мая Шендеровича (признан иноагентом в России) внесли в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ решением суда). Ранее публициста обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами.
Боррель заявил о выгоде Китая от «поражения» России на Украине
Глава дипломатии ЕС Боррель: Китай сможет извлечь выгоду в случае «поражения» России на Украине
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В случае возможного поражения России в спецоперации с Украиной Китай сможет извлечь из этого геополитическую выгоду, написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в письме, адресованном главам МИД стран – членов ЕС.
«Проблема со стороны Китая гораздо серьезнее, чем проблема со стороны России. Пекин явно стремится построить новый мировой порядок с Китаем во главе. … Поражение России на Украине не изменит цели Пекина. Китай сможет извлечь из этого геополитическую выгоду», – написал Боррелль в частном письме министрам иностранных дел ЕС, которое попало в распоряжение газеты Financial Times.
В письме Боррель также заявил, что Евросоюз приветствует позитивные шаги со стороны Пекина, направленные на поиск решения конфликта на Украине. Он также подчеркнул готовность Брюсселя взаимодействовать с Китаем по этому вопросу, несмотря на поддержку Пекином Москвы.
Кроме того, Боррелль упомянул, что Евросоюзу не следует «блокировать растущую мощь развивающихся стран», намекая на нежелание государств – членов ЕС принять более жесткий подход США к Китаю. Также политик призвал Брюссель учитывать влияние Пекина при работе со странами с низким уровнем дохода, предостерегая от ожидания, что эти страны «примут ту или иную сторону».
«ЕС должен осознавать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе. Они будут стремиться усилить собственное пространство для маневра, не выбирая чью-либо сторону», – написал Боррель.
Ранее Боррель заявил, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней, поэтому поддержка Киеву будет оказываться и дальше. Между тем страны и организации Европейского союза уже суммарно предоставили Киеву помощь на 16 млрд евро.
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В ДНР рассказали, как уничтожили танк Leopard ВСУ
ВС России уничтожили танк Leopard на Соледарском направлении при наступлении ВСУ
Российская армия уничтожила танк Leopard ВСУ на Соледарском направлении, сообщил министр информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram.
По его словам, пехота ВСУ атаковала российские позиции при поддержке бронетехники, в этом наступлении принимали участие немецкие танки Leopard, написал он Telegram-канале, передает Lenta.ru.
Он рассказал, что танк подорвался на противотанковой мине и «разулся». Украинские военные пытались оттащить танк, но российские бойцы сожгли его, закидав ручными гранатами.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области сбили Су-25 ВСУ.
Минобороны опровергло сообщения о «прорывах обороны» силами ВСУ
Минобороны России опровергло заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ
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Распространенные в Сети заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии соприкосновения не соответствуют действительности, на херсонском, запорожском и купянском направлениях активные боевые действия не ведутся, обстановка в районе СВО находится под контролем, сообщили в Минобороны.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что распространенные отдельными Telegram-каналами заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности.
В Минобороны информировали, что, по состоянию на 22.00, на купянском направлении активные действия не ведутся, однако в течение дня Западной группировкой войск были пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника.
В ведомстве также сообщили, что на запорожском и херсонском направлениях активные боевые действия не ведутся, общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области не наблюдается, обстановка на линии боевого соприкосновения в регионе остается спокойной. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев призвал не верить слухам о технике ВСУ на Днепре. В Росэнергоатоме также опровергли утверждения о якобы идущем наступлении ВСУ в районе Запорожской АЭС.
Путин поручил принять меры для снижения оттока россиян за рубеж
Властям необходимо принять дополнительные меры, чтобы снизить отток россиян в другие страны, соответствующий указ о дополнении Концепции государственной миграционной политики подписал президент Владимир Путин.
В документе отмечается, что отток россиян за рубеж увеличился в 2022 году на фоне изменившихся социально-экономических условий, передает ТАСС.
В связи с этим Путин поручил принять меры по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов для снижения этого процесса.
В Британии раскрыли причину поражения Запада в войне санкций с Россией
Spectator: Санкционная война Запада с Россией провалилась из-за нежелания остальных стран вести противостояние
Запад начал войну санкций с завышенной оценкой собственного влияния и намерением добиться капитуляции России и в итоге потерпел поражение из-за нежелания остальных стран вести экономическое противостояние с Москвой, считает автор публикации, опубликованной в британском журнале The Spectator.
Как отметил автор публикации, после начала санкционной войны Запада против России выяснилось, что у остальных стран нет желания вводить санкции ни против Москвы, ни против российских «олигархов». Более того, вопреки надеждам Запада на капитуляцию России, готовность остальных стран сотрудничать с ней нарушила эти планы, передает РИА «Новости».
Как отмечает издание, вскоре стало ясно, что в то время как Запад был заинтересован в экономической войне, остальной мир этого не хотел. Так, после сокращения экспорта российских нефти и газа в Европу Россия быстро увеличила экспорт в Китай и Индию.
Подтверждением неэффективности санкционной политики Запада авторы материала считают прогнозы МВФ по росту российской экономики. В итоге авторы материала пришли к выводу, что российская экономика не разрушена, она просто была реструктурирована и переориентирована с Запада на Восток и Юг.
Напомним, ЦБ спрогнозировал рост ВВП России во втором квартале 2023 года на 4,2%.
В ЕС назвали потери ВСУ в ходе конфликта на Украине
Euractiv: Потери ВСУ составили, по оценке Евросоюза, 13 тыс. убитых и 35 тыс. раненых
Украинская сторона потеряла убитыми более 10 тыс. военнослужащих с начала российской спецоперации, к такому выводу пришла разведка ЕС, сообщил портал Euractiv со ссылкой на внутренний меморандум ЕС.
Украинская сторона в ходе конфликта потеряла 13 тыс. убитыми и 35 тыс. ранеными, уточняет портал Euractiv.
Отчет основан на данных самой Украины, сообщениях СМИ и утечках разведывательных данных.
В ноябре 2022 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных.
В сентябре же глава Минобороны России Сергей Шойгу указывал, что Украина потеряла 61 тыс. 207 человек убитыми и 49 тыс. 368 человек ранеными.
Путин подписал указ о проекте по изменению уровней высшего образования
Путин подписал указ о реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования
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Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023 учебного года пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования, в частности устанавливаются сроки получения образования.
Так, сроки получения базового высшего образования составят от четырех до шести лет, магистратуры – от года до трех лет в зависимости от направления подготовки, специальности, передает ТАСС.
Предусмотрены два уровня высшего образования – базовое и специализированное, а также аспирантура. После специалитета студент может обучаться в магистратуре, такое образование не будет считаться вторым высшим.
Всего пилотный проект будет реализовываться в шести вузах: МАИ, МИСИС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Национальном исследовательском Томском государственном университете.
Пилотный проект в рамках реформы высшего образования пройдет в 2023-2026 учебных годах. При этом для студентов всех уровней будут сохранены прежние гарантии и обязанности.
Ранее Минобрнауки анонсировало новые образовательные программы для вузов.
Российские войска отразили восемь атак ВСУ под Донецком
Минобороны: ВС России под Донецком отразили восемь атак ВСУ и пресекли три попытки провести разведку боем
Вооруженные силы России под Донецком пресекли три попытки противника провести разведку боем и успешно отразили восемь атак украинских вооруженных сил (ВСУ) на позиции российских войск, сообщили в российском военном ведомстве.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в четверг под Донецком были пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак украинских вооруженных сил на позиции российских войск.
В Минобороны РФ также информировали, что продолжается освобождение западной части Артемовска штурмовыми отрядами при поддержке авиации и артиллерии ВС России. Тем временем подразделения «Южной» группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки.
Ранее российское оборонное ведомство опровергло заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ.
Вертолет Минобороны упал в Крыму, летчики погибли
Минобороны сообщило о двух погибших летчиках при катастрофе вертолета Ми-28 в Джанкойском районе Крыма
Военный вертолет Ми-28 упал на Крымском полуострове в ходе тренировочного полета, погибли оба летчика, сообщили в Министерстве обороны России в пятницу.
Инцидент произошел в 15.42 мск в Джанкойском районе Крыма, вертолет в ходе планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
Погибли оба летчика, на земле разрушений нет, полет проводился без боекомплекта. В министерстве отметили, что, согласно предварительной информации, причиной крушения стал отказ техники.
К месту падения направляется комиссия главного командования ВКС, она установит все причины и обстоятельства произошедшего.
В апреле в Волгоградской области разбился вертолет санавиации, погиб член экипажа.
Водитель фуры со взрывным устройством пытался напасть на военных в Белоруссии
Минобороны Белоруссии: Водитель фуры со взрывным устройством пытался напасть на военных
Водитель грузовика на трассе, идущей в направлении Украины, попытался напасть со взрывным устройством на военных в Белоруссии, участвующих в усилении охраны госграницы, он задержан, сообщило белорусское Министерство обороны.
Согласно сообщению ведомства, на участке автодороги Минск – Гомель водитель грузовика пытался напасть с применением изготовленного из пиротехнических средств взрывного устройства на группу военнослужащих, принимающих участие в усилении участков госграницы, после чего попытался скрыться, но был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов, передает РИА «Новости».
Там добавили, что никто из военных не пострадал.
В США допустили возможность ослабления санкций против России
CNN: Белый дом допустил ослабление санкций против России для обмена заключенных в РФ американцев
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Ради освобождения находящихся в РФ в заключении американцев Белый дом изучает возможность ограниченного ослабления санкций против Москвы и ведет переговоры с союзниками о включении содержащихся в этих странах россиян в сделку по обмену, сообщили источники телеканала CNN в американской администрации.
По имеющимся у источников телеканала сведениям, при ведении переговоров с союзниками США о включении содержащихся в этих странах россиян в сделку по обмену акцент делается на гражданах РФ, которым были предъявлены обвинения в шпионаже, передает ТАСС.
Как указывает телеканал, Соединенные Штаты ставят своей основной целью возвращение арестованного в России за шпионаж корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и осужденного ранее в России по той же статье американца Пола Уилана. В Вашингтоне пытаются понять, какие нестандартные предложения могут заинтересовать Москву.
По словам высокопоставленного представителя американской администрации, переговоры США с союзниками и партнерами ведутся интенсивно уже несколько месяцев, они активизировались после того, как стало ясно, что вернуть Уилана одновременно с Бриттни Грайнер (американской баскетболисткой, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков) не получится. Понимание этого факта привело к тому, что правительство США удвоило усилия с целью найти способ вернуть Уилана домой, утверждает источник.
Ранее сообщалось, что в США заметили разрушительный эффект от санкций против России.
Российские войска отразили 26 атак ВСУ на Соледарском направлении, уничтожено более 540 украинских военных
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Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Двуречного Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В течение ночи под Котляровкой Харьковской области пресечено действие диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника на этом направлении за последние сутки составили более 60 военнослужащих, бронемашина, две боевые машины РСЗО «Град», американская артиллерийская система М109 Paladin, а также самоходная артустановка «Акация».
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ у Торского Донецкой народной республики (ДНР).
За ночь недалеко от Червоной Дибровы и Кременной ЛНР ликвидированы две ДРГ.
За прошедшие сутки ликвидированы более 75 военнослужащих, три бронемашины, три пикапа, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-20.
В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжили бои по овладению кварталами. Подразделения ВДВ оказывают поддержку и пресекают попытки контратак ВСУ на флангах, отчитались в Минобороны.
За минувшие сутки в районе Артемовска авиацией совершены девять вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 64 огневые задачи.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск поражены подразделения противника в районах Часова Яра и Богдановки ДНР.
На Соледарском направлении противник провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 км. Подразделениями ВСУ предприняты 26 атак, в них задействовали более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая спецтехника. Все атаки отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено, сообщил Конашенков.
На Малоильиновском направлении для повышения устойчивости обороны подразделениями Южной группировки занят рубеж с учетом преимуществ Берховского водохранилища.
Отражая атаки противника, мужественно себя проявили военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения ВС РФ.
Ликвидированы более 540 военнослужащих, восемь танков и более 20 единиц другой бронетехники.
В общей сложности потери противника на Донецком направлении составили около 900 военнослужащих убитыми и ранеными, более 30 единиц бронетехники, две гаубицы Д-30 и британская гаубица L-118.
Средствами ПВО в районе Часова Яра сбит Су-27 воздушных сил Украины.
Под Авдеевкой уничтожен склад артбоеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника у Водяного и Угледара ДНР. Потери противника составили до 110 военнослужащих, танк, самоходная артустановка «Гвоздика».
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток ликвидированы около 40 военнослужащих, бронемашина и самоходная установка «Акация», перечислили в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 72 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах.
Возле города Запорожье уничтожено хранилище топлива военной техники ВСУ.
Рядом с Боровой Харьковской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Также рядом с Никополем Днепропетровской области уничтожен радиолокационный комплекс разведки «Зоопарк-1».
Средствами ПВО за последние сутки перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».
Также уничтожены 25 украинских беспилотников в районах пунктов Кременная, Кривошеевка ЛНР, Авдеевка, Белогоровка, Часов Яр ДНР, Каменское, Пологи, Токмак Запорожской области, Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
В ЛНР предположили, что Луганск обстреляли дальнобойными ракетами
Марочко предположил, что Луганск обстреляли дальнобойными ракетами
Украинские военные впервые применили в ходе обстрела Луганска ракеты, способные лететь на 150 км до цели, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Подобные боеприпасы, ударившие в пятницу по городу, вероятнее всего, должны иметь дальность до 150 км, заявил Марочко ТАСС.
Агентство отмечает, что официального подтверждения этим данным пока не было.
Напомним, в пятницу в Луганске произошли два взрыва, на место отправились силовики и сотрудники МЧС. О пострадавших и погибших не сообщалось.
В Киеве пожаловались на неуязвимость российских ракет для ПВО Украины
MWM: ВС России нанесли удары по целям в Киеве неуязвимыми для ПВО Украины крылатыми ракетами Х-22
Российские крылатые ракеты Х-22, которые нанесли мощный удар по Киеву, неуязвимы для украинской системы ПВО, сообщило американское интернет-издание Military Watch Magazine.
По имеющейся у издания информации, ключевую роль в поражении стратегических целей на Украине играют российские крылатые ракеты Х-22, чьи большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб, передает РИА «Новости».
Как отмечается в публикации, украинские официальные лица жалуются, что Россия применяет ракеты, разработанные для обхода многоуровневой системы противовоздушной обороны, окружающей авианосные группы США, и их фактически невозможно перехватить.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, чем интересна крылатая ракета Х-22 и какие преимущества она дает российским Вооруженным силам на Украине.
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