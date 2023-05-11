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Военный летчик объяснил необходимость создания нового летного отряда в России
Военный летчик Попов: Новый летный отряд сможет выполнять ряд важнейших задач в зоне СВО
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Количество боевых задач для ВКС России неуклонно растет. В связи с этим необходимо привлекать к работе ранее уволенных представителей ВС, которые имеют боевой опыт в других кампаниях. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный летчик Владимир Попов. Ранее источники сообщили о планах создания специального авиационного отряда для уничтожения украинских военных объектов.
«Необходимость создания подобного подразделения диктуется тем фактом, что количество задач для бомбардировочной авиации в рамках СВО неуклонно растет, ВПК активно наращивает производство самолетов и боеприпасов. Тем не менее подготовить необходимое число кадров в столь короткий срок невозможно», – сказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
«Поэтому идея о привлечении на добровольных началах летчиков, которые были уволены в 1990-е годы или позже, кажется достаточно актуальной. Это уже подготовленные бойцы, которые имеют колоссальный опыт. Конечно, им потребуется освежить знания, пройти переподготовку, но натренировать закаленного бойца проще, чем обучить курсанта с нуля», – отмечает эксперт.
«Думаю, что многие летчики, услышав призыв Минобороны через СМИ или информирование военкоматов, будут согласны еще раз послужить своей стране в нынешних условиях. Да и в целом, на мой взгляд, мы нуждаемся в увеличении численности армии», – подчеркивает собеседник.
«Кроме того, подобное подразделение может выполнять широкий спектр задач. В первую очередь речь идет об уничтожении военных объектов, баз противника, мест скопления живой силы. Также важно своевременно поражать заводы, на которых ВСУ производят снаряды и вооружения. Нельзя забывать и о логистических целях – железных дорогах или мостах», – резюмирует Попов.
Ранее источники газеты ВЗГЛЯД сообщили, что среди российских летчиков набирают добровольцев в новое подразделение бомбардировочной авиации специального назначения. Размеры формирования, структура и его конкретные задачи в зоне СВО еще уточняются. Ожидается, что оно может быть сформировано в течение нескольких месяцев.
Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабные изменения в армии, которые будут произведены с 2023 по 2026 год. По словам главы военного ведомства, изменения состава ВС, увеличение их численности, изменение военно-административного деления России потребуют от всех главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил принятия соответствующих компетентных решений, пишет Telegram-канал Минобороны.
Шойгу также напомнил о решении Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих. Все мероприятия по данному направлению должны быть согласованы со сроками поставки вооружений по гособоронзаказу, строительством инфраструктуры для размещения войск (сил) и обеспеченные соответствующими ресурсами, подчеркнул глава Минобороны.
Le Figaro: Россия применила танк «Армата» в ходе спецоперации на Украине
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Западные танки M1 Abrams и Leopard 2 не смогут оказать сопротивления российскому танку Т-14 «Армата» в случае боевых столкновений на Украине, заявил в Le Figaro обозреватель французского издания Шарль Лекурье.
По словам Лекурье, о новом танке ВС России мало данных. Автор обзора напомнил мнение Международного института стратегических исследований о том, что Т-14 «Армата» станет основой в танковых войсках России, говорится в статье Le Figaro.
При этом Лекурье отмечает, что Т-14 обладает рядом особенностей. В частности, экипаж из трех человек не размещается в башне, а находится в бронированной камере в передней части корпуса.
Кроме того, он назвал «Армату» прорывом в сравнении с другой бронетехникой и заявил, что танк уже применили в ходе спецоперации.
Также автор статьи назвал танк прорывом, если говорить о другой бронетехнике РФ. Лекурье напомнил, что данные танки на Украине уже применили для ведения огня по позициям ВСУ.
Стало известно о массированных ударах по позициям ВСУ в Запорожской области
Российские военные наносят массированные артиллерийские и ракетные удары по позициям бойцов ВСУ на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он написал, что на Запорожском фронте российские военные наносят массированные удары по украинским позициям, зафиксированы прилеты по опорникам нацистов, командным пунктам, расположениям, складам с оружием, боеприпасами и горюче-смазочным материалом.
Ранее Рогов заявил, что Запорожская область остается приоритетом для нанесения основного удара в ходе возможного контрнаступления украинских националистов. Он сообщил также, что российские военные в Запорожской области находятся в полной боевой готовности, создано несколько линий глубоко эшелонированной обороны.
СМИ: Зеленский пойдет на переговоры с Россией, чтобы сохранить лицо
The Hill: Зеленский, вероятно, готов предложить прекращение боевых действий ради сохранения лица
У президента Украины не так много способов сохранить лицо на фоне происходящих событий, одним из вариантов для него остаются переговоры с Россией, считает автор сайта The Hill Джозеф Боско.
Он указывает в статье, что одной из причин для переговоров может быть возможное посредничество Пекина, передает РИА «Новости».
Боско отмечает, что Зеленский, вероятно, готов предложить «прекращение боевых действий ради сохранения лица, а это означает, что Россия сохранит за собой часть территории». При этом он отмечает, что «Крым, похоже, не подлежит обсуждению для обеих сторон».
Также на решение украинского лидера влияет и неготовность президента США Джо Байдена снабжать Киев более современным наступательным оружием.
Ранее в США объяснили, почему Украина не сможет ударить по Крыму.
Российский боец сказал, сколько осталось до освобождения Артемовска
Российский боец: До освобождения Артемовска осталось 742 метра
Артемовск в ДНР практически освобожден, по прямой до въезда в город осталось около 740 метров, заявил российский боец.
По словам бойца группы «Вагнер», зачищен квартал вблизи училища, российские военные вплотную подошли к последнему укрепленному району украинских военных в городе. Осталось пройти 742 метра по диагонали на дорогу – пересечение улиц Юбилейная и Леваневского, по которой ВСУ снабжают свой гарнизон, передает РИА «Новости».
Боец отметил, что солдатам ВСУ пришлось отступить за улицу Чайковского, где украинское командование пытается выстроить линию обороны.
Также он добавил, что украинские бойцы оказывают ожесточенное сопротивление и ведут интенсивный артиллерийский обстрел российских позиций.
Ранее российское Министерство обороны рассказало о боях на северо-западной и западной окраинах Артемовска.
Песков: За год СВО достигнуты определенные цели
Пресс-секретарь президента РФ Песков: За год СВО достигнуты определенные цели
Определенные цели были достигнуты за год специальной военной операции (СВО), но продолжаются обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, противника нужно отодвинуть на значительные расстояния, поэтому операция будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Специальная военная операция продолжается. Это очень сложная операция, и, конечно, за год достигнуты определенные цели», – сказал представитель Кремля в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины), передает ТАСС.
Он напомнил, что еще 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин говорил о необходимости в первую очередь обеспечить безопасность жителей Донбасса – тех людей, которые на протяжении долгих восьми лет фактически жили под бомбежками своей собственной страны, под теми бомбежками, которые предпочитали абсолютно не замечать на Западе.
Представитель Кремля указал, что частично эту задачу удалось решить, но пока еще мы далеки от того, чтобы ее полностью выполнить, так как продолжаются обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, других населенных пунктов, поэтому противника нужно отодвинуть на значительные расстояния и операция будет еще продолжаться.
Тем не менее, добавил пресс-секретарь президента, «освобождены от неонацистов значительные территории в Донбассе», «на этих территориях состоялись референдумы, и люди, которые проживали на этих территориях, проголосовали за то, чтобы войти в состав России, это один из очень существенных и важных итогов».
Он также отметил, что «удалось изрядно потрепать военную машину Украины», «с помощью высокоточных российских ракет удалось разрушить очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения». Песков напомнил, что «демилитаризация Украины тоже (помимо защиты Донбасса) была заявлена как очень важная цель СВО». Представитель Кремля заверил, что эта работа будет продолжаться.
Песков согласился, что сопоставить военный потенциал Украины и России, конечно, очень сложно. Он подчеркнул, что русские «так медленно действуют», потому что не ведут войну. Представитель Кремля отметил, что вести войну означает полное уничтожение инфраструктуры, городов, чего Россия не делает, Россия пытается сохранять инфраструктуру и человеческие жизни.
После взрывов в пригороде Запорожья сдетонировали боеприпасы ВСУ
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: После взрывов в пригороде Запорожья сдетонировали боеприпасы ВСУ
В результате взрывов в ближайшем пригороде Запорожья, находящегося под контролем Киева, началась детонация боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что взрывы, которые были слышны во временно оккупированном городе Запорожье, прозвучали в ближайшем пригороде областного центра. По имеющимся у него данным, в результате попадания начался пожар и детонация боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Напомним, во вторник российские военные нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации резервов ВСУ.
Беспилотник ВСУ обстрелял административное здание в Брянской области
Губернатор Брянской области Богомаз: Беспилотник ВСУ обстрелял административное здание в городе Стародуб
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелял административное здание в городе Стародуб Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. По имеющимся у него данным, пострадавших в результате атаки нет. Глава региона заверил, что на месте работают оперативные службы.
Накануне утром на наливном пункте «Брянск» в Брянской области была предпринята попытка совершения теракта против системы нефтепроводов «Дружба». Днем ранее ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области.
Пентагон заявил о мобилизации оборонной промышленности США
Пентагон заявил о мобилизации оборонной промышленности США на фоне конфликта на Украине
Вашингтон на фоне спецоперации на Украине активировал работу американского военно-промышленного комплекса, сообщил представитель Пентагона Джефф Юргенсен.
В частности, эксперт в комментарии Financial Times заявил, что Пентагон мобилизовал оборонную промышленную базу «невиданным до этого десятилетиями образом».
Кроме того, сообщил Юргенсен, в январе американское военное ведомство запустило программу, которая облегчает заключение контрактов в оборонной сфере для малого бизнеса, передает ТАСС.
Тем временем бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Киев готов «делать все что угодно», чтобы вовлечь США в военный конфликт с Москвой.
На Украине опровергли слухи о гибели командующих ВСУ
В Минобороны Украины опровергли слухи о гибели командующих ВСУ
Заместитель украинского министра обороны Анна Маляр заявила, что все командующие ВСУ живы, сообщения об их гибели она опровергла.
По словам Маляр, сообщения о якобы ликвидации украинских командующих появлялись три раза за последние семь дней, написала она в Telegram-канале.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что сотрудник офиса Алексей Титаренко погиб в подконтрольной Киеву части ДНР, а в ряде СМИ Украины и России появлялись сообщения о ликвидации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что Залужный не будет присутствовать на заседании комитета на уровне начальников генштабов. Причиной была названа «напряженная ситуация» в стране.
Военкоры показали уничтоженную технику НАТО в одном из дворов Артемовска
Военкоры показали разнообразную уничтоженную технику стран НАТО в одном из дворов Артемовска
Военкоры показали снятое военным ВСУ видео уничтоженной техники из разных стран НАТО в одном из дворов Артемовска.
Украинский военный снял, как всего лишь в одном дворе Артемовска находятся уничтоженные американский HMMWV (Humvee), канадский бронеавтомобиль Senator, там же найдена подбитая турецкая бронемашина BMC Kirpi.
Он также снял БМП-2 и другую технику, которая не опознана, отмечают военкоры в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что военкоры заметили особый знак на американских боевых машинах на Украине.
Российские бронепоезда отразили атаки украинских диверсантов
Минобороны: Четыре российских бронепоезда успешно отразили атаки украинских диверсантов
Специальные бронированные поезда российских железнодорожных войск успешно отразили все атаки украинских диверсантов в зоне спецоперации, заявил начальник Главного управления Железнодорожных войск Минобороны генерал-лейтенант Олег Косенков.
Он уточнил, что специальные поезда «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей» сопровождают эшелоны с военными грузами и восстанавливают поврежденные участки железнодорожных путей. Косенков добавил, что спецпоезда также успешно отразили все нападения диверсионно-разведывательных групп ВСУ, передает ТАСС.
В Минобороны добавили, что специальные бронепоезда вооружены зенитными установками ЗУ-23-2 и автоматическими гранатометами АГС-17. У них также есть средства радиоэлектронной борьбы и дроны для ведения разведки. Боевые расчеты поездов имеют штатное стрелковое оружие.
Ранее сообщалось, что российские военные за сутки сбили самолет в Харьковской области и десять беспилотников ВСУ.
Бастрыкин: ВСУ готовили нападение на Донбасс с выходом на границы России в марте 2022 года
Председатель СК Бастрыкин: ВСУ готовили нападение на Донбасс с выходом на границы России в марте 2022 года
В Москве есть документальные подтверждения подготовки киевским режимом нападения на Донбасс в марте 2022 года с выходом на российские границы, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
По его словам, была проведена большая следственная работа на территориях Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, есть документальные подтверждения подготовки киевским режимом спецоперации по нападению на Донбасс с последующим выходом на российские границы в марте 2022 года, передает ТАСС.
По информации Следственного комитета, были завербованы для участия в военных действиях в рядах ВСУ наемники из более 70 стран, в основном Европы и США.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что в настоящее время киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса.
Могилу погибшего под Артемовском бойца «Вагнера» разрушили в Приморье
Могилу погибшего под Артемовском бойца «Вагнера» осквернили в Приморье в День Победы
Вандалы, разрушившие могилу участника спецоперации в городе Большой Камень Приморского края, ответят по закону, заявил представитель группы «Вагнер» во Владивостоке с позывным Марс.
Он подтвердил, что в Большом Камне осквернили могилу бойца ЧВК «Вагнер», погибшего весной под Артемовском.
Представитель группы уточнил, что в ситуации в настоящее время разбираются правоохранители, и добавил, что виновные ответят по закону, передает РИА «Новости».
Ранее издание Deita.ru сообщило, что в День Победы, 9 мая, на могиле участника спецоперации на кладбище в Большом Камне Приморского края вандалы разрезали российский флаг и сломали крест. Известно, что погибший служил в группе «Вагнер».
В Сети высмеяли перепутавшего «Кинжал» с обычной авиабомбой Кличко
Пользователи Сети высмеяли мэра Киева Кличко, который перепутал «Кинжал» с авиабомбой БетАБ-500ШП
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Пользователи соцсетей высмеяли мэра украинской столицы Виталия Кличко, который представил немецким журналистам обломки якобы сбитой украинской ПВО ракеты «Кинжал». По словам экспертов, киевский градоначальник выдал за «Кинжал» бомбу БетАБ-500ШП.
Корреспондент немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал в Twitter видео с мэром Киева Виталием Кличко, который говорит о якобы сбитых Украиной обломках российских ракет. При этом один из образцов представлен как оболочка боевой части гиперзвуковой ракеты «Кинжал», пишет «Коммерсант».
Однако в Сети усомнились в достоверности этой информации. Так, авторы Telegram-канала Милитарист предположили, что Кличко пал жертвой обмана со стороны украинских вооруженных сил и выдал за «Кинжал» бомбу БетАБ-500ШП.
Военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник в своем Telegram также написал, что «показанный кусок головной части не принадлежит ни аэробаллистической ракете 9-С-7760 (авиационного ракетного комплекса Х-47М2 «Кинжал»), ни близкородственной ей 9М723 ни в одной из известных версий их оснащения».
Издание Украина.ру в своем Telegram и вовсе высмеяло киевского градоначальника. «Масштаб – москальская выдумка! Арифметика – москальская лженаука! Моск (укр. – мозг) – МОСКальский орган!» – написали авторы канала.
Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но это заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позже уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету. В Пентагоне также заявили, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы сбили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Пентагон умышленно разгоняет фейк о сбитой ракете «Кинжал», пытаясь создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК.
Песков: Артемовск будет освобожден
Пресс-секретарь президента РФ Песков выразил уверенность в перспективах освобождения Артемовска
В Кремле уверены в способности российских войск освободить Артемовск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков выразил уверенность в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская, энтитет Боснии и Герцеговины), что Артемовск будет освобожден. При этом он отметил, что тактика и стратегия – это прерогатива военных, однако все подразделения, задействованные в специальной военной операции, едины в своей цели, передает ТАСС.
Представитель Кремля также констатировал, что в Артемовске ведутся очень тяжелые наступательные действия, это очень сильный укрепрайон, там сосредоточена огромная группировка Вооруженных сил Украины, которая постоянно получает подпитку, в том числе и иностранной техникой, иностранными боеприпасами.
Накануне российское Министерство обороны рассказало о боях на северо-западной и западной окраинах Артемовска.