В России образовался дефицит игры «Монополия»

РБК: В российских магазинах образовался дефицит настольной игры «Монополия»

В магазинах товаров для хобби и развлечений после ухода из России американской компании Hasbro исчезла настольная игра «Монополия», сети распродают запасы 2022 года, пишут СМИ.

Так, по данным РБК, классической «Монополии» нет в розничных точках сети «Мосигра» и в магазинах Hobby Games.

В одном из магазинов сети «Мосигра» сообщили покупателям, что запасы «Монополии» закончились почти сразу после Нового года, а новых поставок не ожидается. Там же уточнили, что владелец бренда – компания Hasbro – прекратила поставки в Россию.

«Монополия» пока есть в наличии в «Детском мире», но там уточнили, что распродают прошлогодние запасы.

Права на настольную игру «Монополия» принадлежат американской компании по производству детских товаров Hasbro, объявившей об уходе с российского рынка на фоне «политической и экономической нестабильности».

При этом компания признает, что решение уйти с российского рынка повлияло на ее финансовые показатели. Как именно – не уточняется. По данным РБК, общая выручка Hasbro за 2021 год составляла 6,4 млрд долларов, на долю России приходилось около 1,8% продаж компании.

Продукция Hasbro включена в перечень товаров для параллельного импорта, но, как отмечает РБК, игры требуют перевода, а потому в данном случае это может не сработать.

В 1988 году в СССР появился первый аналог этой игры под названием «Менеджер».

Ранее президент Владимир Путин потребовал не давать «зеленый свет» решившим уйти из России компаниям.