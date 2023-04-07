Губернаторы из числа наставников и финалистов «Лидеров России» дали напутствия участникам сезона

Главы российских регионов, являющиеся наставниками и финалистами конкурса управленцев «Лидеры России», дали напутствия участникам юбилейного сезона и выразили намерение пригласить победителей в свои управленческие команды.

Глава Татарстана Рустам Минниханов считает, что конкурс «Лидеры России» стал хорошей площадкой для выявления талантов. Он заявил, что за все время проведения конкурса на участие в нем заявилось более 18 тыс. татарстанцев, из которых 13 человек стали победителями.

«Как наставник, я регулярно встречаюсь с «Лидерами России» и могу сказать, что это очень активные люди с интересными идеями. Многие из них состоят в нашем управленческом резерве. Сегодня стране нужны лидеры. Участвуйте в конкурсе! Желаю успехов!» – отметил Минниханов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заверил, что неоднократно принимал кадровые решения, опираясь на результаты конкурса «Лидеры России». Он отметил, что опыт и знания неизменно оказываются востребованными и полезными. Конкурс помогает найти единомышленников, предложить свои проекты и сформировать команду для их реализации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Обязательно участвуйте в юбилейном сезоне, прокачивайте свои навыки, учитесь и стремитесь к большему!» – отметил губернатор.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин уверен, что «Лидеры России» – это конкурс для сильных управленцев нового поколения. Он отметил, что победители конкурса прошлых лет уже работают в федеральных структурах власти, возглавляют регионы, города и крупнейшие учреждения в разных сферах, и такая возможность есть у каждого.

«Как наставник конкурса могу утверждать, что участие в нем – это бесценный опыт, свежие идеи, новый взгляд на привычные вещи. Стране нужны сильные лидеры, стране нужны вы! Как сказал один философ – путь в тысячу миль начинается с первого шага. Сделайте первый шаг и вы. Удачи и покорения новых вершин!» – пожелал участникам пятого сезона Андрей Никитин.

Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал участников конкурса смелее идти к своим целям. Он отметил, что участие в конкурсе даст возможность заявить о себе, получить импульс для дальнейшего совершенствования, даст возможность реализоваться в жизни, помогает улучшить свои умения и навыки конкурсантам.

Финалист второго сезона «Лидеров России» Виталий Хоценко, назначенный в марте 2023 года временно исполняющим обязанности губернатора Омской области, сообщил, что будет рад видеть коллег по конкурсу в управленческой команде региона. Он заявил, что на конкурсе «Лидеры России» познакомился с большим количеством абсолютно неравнодушных людей.

«Во время моей работы в ДНР лидеры помогали в восстановлении социальных объектов, оказывали гуманитарную помощь, в качестве врачей-добровольцев приезжали спасать жителей Донбасса. Конкурс «Лидеры России» – это серьезный проект, где можно черпать хорошие кадры. Приглашаю финалистов и победителей в Омскую область: работы предстоит много», – призвал Хоценко.

4 апреля 2023 года дан старт пятому сезону конкурса управленцев «Лидеры России». Принять участие в нем могут граждане России и других государств до 55 лет с опытом управления не менее двух лет. Для этого необходимо до 14 мая пройти регистрацию на сайте лидерыроссии.рф. В новом сезоне каждый зарегистрированный участник сможет получить рекомендации по развитию управленческих навыков, а также стиля управления.

В числе главных призов – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, кроме того, карьерные консультации и сопровождение. Иностранные граждане, победившие в конкурсе, смогут претендовать на получение российского гражданства в упрощенном порядке, а иностранцы-финалисты – на получение по такой же системе вида на жительство в России.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению президента Российской Федерации с 2017 года. За все время на участие в нем было подано более 840 тысяч заявок из 150 стран.