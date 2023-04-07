Швеция, Германия и Дания признали нежелание делиться данными по «Северным потокам»

NYT: Следователи Швеции, Германии и Дании не торопятся делиться данными по «Северным потокам»

Швеция, Германия и Дания признали, что следователи не хотят делиться данными по взрывам на «Северных потоках» в связи с вероятностью раскрытия возможности ведения разведки, сообщает газета New York Times.

По данным издания, официальные лица Швеции, Германии и Дании втайне от общественности утверждают, что следователи не имеют планов делиться результатами расследования, которые могут раскрыть ведение их разведки, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

Также газета подчеркивает возрастающую «настороженность» спецслужб европейских стран в связи с предполагаемыми действиями российской разведки.

Ранее газета New York Times сообщала, что следователи обнаружили на связанной с терактом на газопроводах «Северный поток» яхте «Андромеда» следы взрывчатки.

До этого американский журналист Сеймур Херш отметил, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах «Северный поток» являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в подрывах, кроме президента США Джо Байдена.

Напомним, после взрывов на «Северных потоках» появилась статья американского журналиста Сеймура Херша. В ней он сообщил со ссылкой на источник, что взрывчатку установили водолазы США во время учений НАТО.