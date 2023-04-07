Следователи нашли на связанной с подрывом «Севпотоков» яхте следы взрывчатки

NYT: Следователи обнаружили на связанной с подрывом «Севпотоков» яхте «Андромеда» следы взрывчатки

Следователи обнаружили на связанной с терактом на газопроводах «Северный поток» яхте «Андромеда» следы взрывчатки, сообщает газета New York Times.

По информации источников газеты среди официальных лиц Германии, в данный момент яхта стоит в сухом доке с видом на Балтийское море, следователи нашли на ней следы взрывчатки, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

Также стало известно, что два члена экипажа использовали фальшивые болгарские паспорта.

Ранее американский журналист Сеймур Херш отметил, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах «Северный поток» являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в подрывах, кроме президента США Джо Байдена.

Напомним, после взрывов на «Северных потоках» появилась статья американского журналиста Сеймура Херша. В ней он сообщил со ссылкой на источник, что взрывчатку установили водолазы США во время учений НАТО.