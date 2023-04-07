Один из разыскиваемых за нападение на полицейских в Ингушетии сдался силовикам

Один из четырех разыскиваемых за нападения на силовиков житель Ингушетии сдался правоохранителям, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Как сообщил источник РИА «Новости», один из разыскиваемых, Амир Боков, 2001 года рождения, сдался сотрудникам полиции, поиски еще трех человек продолжаются.

Напомним, в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения.

В ночь на четверг стало известно, что сотрудники силовых структур вступили в бой с боевиками, которые забаррикадировались в одной из построек села Зязиков-Юрт Малгобекского района республики.