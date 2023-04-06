В ходе КТО в Ингушетии погибли трое полицейских, еще восемь получили ранения

В ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник не привел данных о числе ликвидированных боевиков, однако отметил, что режим КТО в Малгобекском районе Ингушетии пока не снят, передает РИА «Новости».

Напомним, в ночь на четверг стало известно, что сотрудники силовых структур вступили в бой с боевиками, которые забаррикадировались в одной из построек села Зязиков-Юрт Малгобекского района республики.

27 марта обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. На следующий день в Карабулаке было найдено тело предполагаемого участника нападения с огнестрельными ранениями.

Позднее в УФСБ сообщали, что оперативным штабом в Ингушетии была получена информация о местонахождения членов бандгруппы в Зязиков-Юрте. При попытке задержания боевики оказали сопротивление и открыли огонь.