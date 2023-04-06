В ходе КТО в Ингушетии погибли трое полицейских

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6 апреля, четверг | Последнее обновление — 09:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ сбежали из центра Артемовска из-за угрозы котла
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Сохранение личности, по-видимому, будет зависеть от того, насколько успешно мы сможем избавиться от автоматических мыслей, реакций и действий, с которыми в самом деле лучше справляется машина, и пробудить в себе творческое ядро.
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Чтобы оценить масштаб задач, которые стоят перед особой экономической зоной Донбасса, следует помнить, что на этой территории проживает свыше трех миллионов человек, для которых нужно либо восстановить, либо создать рабочие места.
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Только наблюдая вблизи за китайской жизнью, можно понять, насколько колоссален масштаб этой страны. Любые проблемы и сложности развития современного общества, присущие, например, России, нужно в китайском случае умножать на десять.
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В ходе КТО в Ингушетии погибли трое полицейских
В ходе КТО в Ингушетии погибли трое полицейских, еще восемь получили ранения
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В ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник не привел данных о числе ликвидированных боевиков, однако отметил, что режим КТО в Малгобекском районе Ингушетии пока не снят, передает РИА «Новости».
Напомним, в ночь на четверг стало известно, что сотрудники силовых структур вступили в бой с боевиками, которые забаррикадировались в одной из построек села Зязиков-Юрт Малгобекского района республики.
27 марта обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. На следующий день в Карабулаке было найдено тело предполагаемого участника нападения с огнестрельными ранениями.
Позднее в УФСБ сообщали, что оперативным штабом в Ингушетии была получена информация о местонахождения членов бандгруппы в Зязиков-Юрте. При попытке задержания боевики оказали сопротивление и открыли огонь.
МИД: Украина пытается воздействовать на гражданские спутники России
Москва заявила о попытке Киева воздействовать на гражданские спутники России
Украинская сторона пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Киевский режим ведет эту работу с участием специалистов нескольких других стран, сообщило ведомство на своем сайте.
Такие действия – это «запредельное нарушение международного права», подчеркнули в министерстве. Российская сторона вправе ответить подобающим образом, все нужные возможности для этого имеются, заключили в МИД.
Появилось видео допроса задержанного в Брянской области украинского пилота
Украинский пилот, задержанный в Брянской области, во время допроса рассказал, что выполнял задание ВСУ за 50 тыс. гривен.
Мужчина сообщил, что следовал за другим самолетом, чтобы по команде ведущего сделать фото. Также он рассказал, что является гражданским пилотом, а не военным, а полет выполнял по заданию за деньги, сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По словам задержанного, во время полета ему отключили удаленно приборы навигации. Поэтому о том, что попал на территорию России он не знал.
Позже российские силовики обнаружили автомат и бронежилет в кабине летчика. Сам мужчина заявил, что ему их дали «для защиты», передает ТАСС со ссылкой на Росгвардию.
«Сотрудники УФСБ разберутся, как с ним дальше работать», – сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что в Брянской области рухнул легкомоторный самолет. Выживший пилот пытался скрыться, но был задержан.
Вассерман объяснил приветствие жены президента Польши к Зеленскому на русском языке
Вассерман объяснил, почему жена президента Польши поздоровалась с Зеленским на русском языке
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Многие поляки хорошо знают русский язык, поскольку это экономически выгодно, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, объясняя причину, по которой супруга польского президента поздоровалась в Варшаве с Зеленским по-русски.
Во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Варшаву супруга главы Польши Анджея Дуды поприветствовала лидера Украины на русском языке. Отмечается, что Зеленский поздоровался первый, причем на мове. Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram назвала эту ситуацию смешной.
«На эту тему есть старый-старый анекдот: украинец – это русский, укушенный поляком. Именно поляки придумали лозунг «Украина – не Россия». Именно они очень многое сделали для того, чтобы осуществить этот лозунг. И именно они, в частности на своей шкуре, убедились, что этот лозунг неизменно оборачивается терроризмом», – говорит Вассерман.
Он рассказывает, что большая часть поляков в советское время учила русский язык. Более того, многие постсоветские поляки его неплохо знают, поскольку взаимодействие с русскими – экономически выгодно. А по-украински говорят немногие, поскольку «никакого ни экономического, ни культурного смысла в этом нет», замечает собеседник.
«Так что, естественно, жена польского президента обратилась к Зеленскому на обычном русском, а не на его украинском. Зеленский, к слову, освоил украинский диалект русского языка с большим трудом, и, по-моему, до сих пор владеет им хуже, чем я. Впрочем, он многим владеет хуже, чем я», – признался депутат.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом утром в среду.
Блинкен предложил Лаврову обменять Уилана
Блинкен рассказал, что в разговоре с Лавровым просил принять предложение по обмену Уилана
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что вновь призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова, чтобы Россия приняла предложения США по обмену Пола Уилана.
По словам Блинкена, говоря о Поле Уилане, у США есть предложение, и оно существует уже несколько месяцев, передает ТАСС.
Блинкен добавил, что также обсудил с Лавровым задержание журналиста американской газеты «Уолл-стрит джорнэл» Эвана Гершковича и потребовал его немедленного освобождения.
Ранее в российском МИД сообщали, что главе МИД России Сергею Лаврову позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен, стороны обсудили вопрос о задержании журналиста США Эвана Гершковича.
Ранее Блинкен рассказал, что в ходе беседы с Лавровым призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, остановить спецоперацию на Украине и принять предложение Вашингтона по обмену заключенными с целью освобождения осужденного за шпионаж Уилана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Блинкена самопиаром.
Киев заявил о планах захватить Крым за семь месяцев, искоренить все русское на полуострове и снести мост
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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего полуостров будет ждать «тяжелый период деоккупации».
По его словам, Киев «захватит» Крым за короткое по историческим меркам время – пять-шесть месяцев, передает «Коммерсант».
«Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный», – заявил Подоляк в интервью «Радио Свобода*» (признано иностранным агентом).
По его мнению, «война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины».
Война, заявил Подоляк, будет идти за право существования демократического мира в рамках международного права, а территория – это только один из элементов.
Советник офиса Владимира Зеленского добавил, что после «захвата» Крыма Украина снесет Крымский мост и будет стремиться искоренить там все русское.
«Мы должны полностью закрыть все, что касается российского культурного пространства. Должны искоренить все русское. Там должно быть только украинское культурное пространство или глобальное культурное пространство», – сказал он.
Тем, кто не захочет жить по украинским правилам в Крыму, придется уехать.
Также он пообещал «разобраться с предателями». По его мнению, многие в Крыму должны понести наказание за то, что сменили украинский паспорт.
«Чтобы Крым понял: никогда больше он не сможет ставить вопрос о каком-то особом статусе», – заключил Подоляк.
Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что на Украине завершено формирование восьми бригад «Гвардии наступления» с целью «захвата» Крыма и республик Донбасса.
Зеленский ответил на вопрос о возможности вывода войск из Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о выводе войск из Артемовска на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, заверил, что его главным приоритетом являются жизни украинских военных.
Поэтому, по словам Зеленского, если будет угроза потери личного состава, Киев примет «правильные решения», передает «Комсомольская правда».
Напомним, российские вооруженные формирования продвигаются в центре Артемовска (Бахмута), говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
До этого руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин поднял российский флаг над зданием администрации Артемовска в память об убитом военкоре Владлене Татарском.
Сценарист «Вечернего Урганта» пошутил над смертью Владлена Татарского
Сценарист «Вечернего Урганта» и комик Долгополов пошутили над смертью Владлена Татарского
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Один из сценаристов «Вечернего Урганта» Гарик Оганисян и комик Александр Долгополов во время одного из концертов за рубежом разыграли сценку с «вручением» статуэтки Владлену Татарскому, после взрыва которой военкор погиб.
На видео, которое публикует «Царьград», Долгополов во время концерта вручает Оганисяну статуэтку, тот в ответ благодарит и говорит: «Пусть постоит здесь». В зале раздается смех и аплодисменты.
На выступление комиков отреагировали в Госдуме.
«Подонки глумятся над смертью военкора и 42 пострадавшими в чудовищном теракте! Зал, из такого же морального отребья, гогочет... Где бы вы ни были, в какой бы стране не прятались, правосудие и кара вас настигнет», – написал в Telegram первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
В свою очередь телеведущий Роман Бабаян назвал концерт «сборищем тупых уродов».
«Примерно так и выглядит потеря человеческого лица. Вместе с достоинством. Деграданты», – прокомментировала поступок стендаперов Ольга Скабеева.
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадало более 40 человек.
Подозреваемая в подрыве кафе в Петербурге Дарья Трепова арестована до 2 июня.
В январе 2020 года полиция в Подмосковье начала проверку в отношении комика Долгополова из-за сообщения об оскорблении чувств верующих в одном из его стендапов, позже стало известно, что комик покинул Россию.
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«МК»: Приемный сын омбудсмена Львовой-Беловой из Мариуполя бегал за детьми со словами «съем москаленка»
Усыновленный 15-летний сын из Донбасса сохранил воспоминания о прежней жизни, рассказала уполномоченная по правам детей при президенте России Мария Львова-Белова.
По ее словам, было тяжело реагировать, когда он бегал за младшими детьми, крича фразу «съем москаленка», передает «Московский комсомолец».
При этом Львова-Белова отметила, что такое поведение связано с восьмилетней пропагандой на территории Украины.
«Но мы сейчас любим друг друга», – подчеркнула омбудсмен.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что растет число обращений от россиян, которые хотели бы усыновить детей из четырех новых областей.
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Cisco из-за прекращения продаж уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems в январе этого года «физически уничтожил» свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж. В основном это запчасти, однако уничтожению подлежит и другое имущество, в том числе само IT-оборудование, говорится в бухгалтерской отчетности одного из юрлиц Cisco в России – «Сиско системс».
Решение об утилизации приняли еще в августе 2022 года. Это связано, помимо прекращения продаж, с приостановкой действия лицензий и услуг Cisco в России, а также из-за невозможности реэкспорта. Впоследствии утилизации подвергнут IT-оборудование и демо-образцы.
Как указывается в документах, материально-производственные запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов – 1,864 млрд рублей, передает ТАСС. Такой резерв под обесценение запасов не создавался ни в конце 2021-го, ни 2020 года.
Под материально-производственными запасами понимаются эксплуатационные запчасти для оборудования, кроме того, уже уничтожены основные средства российского подразделения на 1 млн рублей, включающие транспортные средства, офисную мебель и технику, а также демонстрационное оборудование.
Как уточняется в бухгалтерской отчетности, «Сиско системс» за июль-август 2022 года расторгла большинство трудовых договоров со своими сотрудниками по соглашению сторон. Общая сумма выплат работникам, а также оплат обязательных взносов во внебюджетные фонды составила порядка 190,6 млн рублей.
Напомним, в июне производитель сетевого оборудования и программного обеспечения из США Cisco Systems объявил о решении полностью прекратить работу в России.
Посол Китая назвал риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с Россией
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Пекин не поддерживает Москву в спецоперации на Украине, а заявление о «безграничной дружбе» между Китаем и Россией – это риторический прием, заявил китайский посол в ЕС Фу Цун перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет The New York Times.
Дипломат пояснил, что критики якобы неверно интерпретируют заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о сотрудничестве, передает РБК.
«(Дружба) без ограничений» – это не что иное, как риторика», – заявил Фу Цун.
Посол также добавил, что Пекин не признает Крым и вошедшие в состав России новые территории российскими и не оказывает военную поддержку Москве.
Китай, по словам дипломата, не выступал с осуждением СВО, так как понимает обвинения России в адрес НАТО. Пекин считает, что «истинные причины» сложнее, чем говорят западные лидеры.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия и Китай определили восемь наиболее важных направлений сотрудничества.
МИД отреагировал на арест Трампа
Спикер МИД Захарова: Арест Трампа указывает на кризис либеральной идеологии
Вчерашний арест экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, открыто заявлявшего о планах баллотироваться на выборах в 2024 году, указывает на кризис либеральной идеологии, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, все происходящее случается в тот момент, когда система, которая заявлена как якобы абсолютно свободная, заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя, передает радио Sputnik.
Ранее адвокат Трампа назвал судебный процесс против 45-го президента США политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона. Более того, Трамп заявил, что мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом.
Путин назвал послу США причины конфликта на Украине
Путин: Поддержка США госпереворота на Украине в 2014 году привела к нынешнему конфликту
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Президент России Владимир Путин обвинил США с их политикой поддержки цветных революций в провоцировании нынешнего кризиса на Украине.
«Уважаемая госпожа посол, не хочется нарушать благостной обстановки вручения верительных грамот, и знаю, что, возможно, не согласитесь с моим мнением, но не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений», – передает ТАСС слова Путина послу США Линн Трейси на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.
Ранее Путин заявил, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми странами без исключений и не намерена изолироваться.
В Брянской области рухнул украинский легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал в Брянской области, сообщили в пограничном управлении ФСБ по области.
Сотрудники областного пограничного управления ФСБ зафиксировали нарушение госграницы России украинским легкомоторным самолетом, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Воздушное судно по неустановленным причинам потерпело крушение у поселка Бутовск в Брянской области. Пилот выжил и попытался сбежать на украинскую территорию.
Его задержал пограничный наряд, пилотом оказался гражданин Украины.
В отношении него проводится проверка, по результатам которой вынесут процессуальное решение.
В начале марта на Брянскую область было совершено нападение, в ходе него погибли два человека.
НАТО предупредила Китай о последствиях поставок оружия России
Столтенберг: НАТО предупредила Китай, что его ждут серьезные последствия при поставках оружия России
Серьезные последствия ожидают Китай, если он предоставит оружие России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.
По его словам, союзники по НАТО согласны, что предоставление Китаем военной помощи России было бы исторической ошибкой с серьезными последствиями, передает ТАСС.
Ранее Минобороны Украины заявило об отсутствии данных о поставках китайского оружия России.
Напомним, Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.
WSJ: Макрон намерен потребовать от Си Цзиньпина ограничить поддержку России на фоне конфликта на Украине
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Президент Франции Эммануэль Макрон может предпринять попытку оказать давление на председателя Китая Си Цзиньпина с целью убедить его ограничить поддержку России в конфликте на Украине, сообщают французские официальные лица.
Макрон в среду должен посетить Китай, где, по мнению французских чиновников, обязан попытаться отговорить китайского лидера от любой военной поддержки России, так как Китай является главным российским партнером и становится ее «все более важным спасательным кругом в сфере экономики», передает The Wall Street Journal.
Так, по мнению издания, Макрон и другие представители ЕС решили помешать Китаю перейти красную черту Запада, пока Пекин не начал поставлять Москве «оружие в больших масштабах».
По задумке европейских лидеров, Макрон отправится в поездку с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, тем самым намекая на то, что взаимодействие Китая с Россией окажет пагубное влияние на торговые связи Евросоюза с Китаем.
Однако, по мнению ведущего аналитика по Китаю Французского института международных отношений Жюльенна Марка, задумка может не привести ни к какому результату.
«У Макрона нет сверхспособностей. Все сигналы, которые посылает нам Китай, сводятся к тому, что Си Цзиньпин поддерживает Россию», – подчеркнул он.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что Европа пытается сохранить Китай как альтернативу США.
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