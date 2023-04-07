Польшу предупредили о расплате кровью за использование ЯО

Mysl Polska: В Польше не осознают всю опасность желания иметь ядерное вооружение

Польское правительство не осознает опасность расположения ядерного оружия на своей территории по программе Nuclear Sharing, выразила мнение обозреватель Mysl Polska Сильвия Горлицкая.

По ее словам, Польше стоит подумать о благе населения и ограничиться одним противоракетным щитом и обойтись без ядерного вооружения, передает РИА «Новости».

Горлицкая отметила, что стремление Польши получить ядерное оружие вызвано решением России расположить свое ТЯО в Белоруссии. При этом журналист подчеркнула, что в Польше не понимают, что «бывшие сателлиты СССР», принятые в НАТО в 1990 годы, не могут участвовать в проекте Nuclear Sharing и у них не получится разместить на своей территории западное ядерное оружие.

Обозреватель добавила, что наличие у Варшавы ядерного вооружения станет «очень рискованным для самих же поляков» и им следует быть «благодарными» западным партнерам за отказ размещать боеголовки в Польше.

Резюмируя, Горлицкая заметила, что польское правительство поддержкой киевского режима и «провокацией Москвы» рискуют попасть в список участников конфликта.

«Полякам стоит пожелать, чтобы они не ощутили на себе последствия конфликта, за участие в котором «пришлось бы расплатиться своей кровью», – заключила журналист.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что в «ядерной миссии» с Белоруссией Россия оставила про запас самое главное.