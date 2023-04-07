Минобороны рассказало о работе над противоспутниковыми комплексами в России

«Военная мысль» рассказала о работе по созданию комплексов противоспутниковой борьбы в России

В России продолжается создание комплексов противоспутниковой борьбы – истребителя-перехватчика МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой и самолета с боевым лазером на базе Ил-76, сообщает издание Минобороны.

Как пишет «Военная мысль», ведется работа над комплексом «Контакт» на базе тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31; боевой лазерной системой А60 «Сокол-Эшелон» на базе транспортного самолета Ил-76; а также над боевой лазерной системой «Пересвет»

В открытой печати о работах по ракетному комплексу авиационного базирования в последний раз официально сообщалось в 2009 году, было сказано, что «реанимируется» система противоспутниковой обороны. В 2018 году в Сети появились снимки самолета-носителя на базе МиГ-31 с неизвестной ракетой черного цвета – высказывалось предположение, что это противоспутниковый боеприпас, передает РИА «Новости».

В 2016 году сообщалось о работе над комплексом А-60. В 2020 году ТНТК имени Бериева выпустило патент на разрабатываемый самолет-носитель боевой лазерной системы, была представлена компьютерная модель самолета.

Данные разработки являются глубоким развитием советских проектов.

В 2020 году между Вашингтон обвинил Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT). Речь идет о системе эшелонированной противоракетной обороны (ПРО) А-235 «Нудоль». В декабре 2020 года США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты. По мнению Вашингтона, Россия разрабатывает два типа оружия – DA-ASAT, якобы способные уничтожать спутники на низкой околоземной орбите и несколько раз тестировавшиеся, а также будто бы испытанные в 2017 и 2020 годах системы космического базирования.

Министр обороны России Сергей Шойгу в 2021 году подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.

