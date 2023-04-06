Яков Милатович официально избран президентом Черногории

Появилось видео допроса задержанного в Брянской области украинского пилота

Украинский пилот, задержанный в Брянской области, во время допроса рассказал, что выполнял задание ВСУ за 50 тыс. гривен.

Мужчина сообщил, что следовал за другим самолетом, чтобы по команде ведущего сделать фото. Также он рассказал, что является гражданским пилотом, а не военным, а полет выполнял по заданию за деньги, сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По словам задержанного, во время полета ему отключили удаленно приборы навигации. Поэтому о том, что попал на территорию России он не знал.

Позже российские силовики обнаружили автомат и бронежилет в кабине летчика. Сам мужчина заявил, что ему их дали «для защиты», передает ТАСС со ссылкой на Росгвардию.

«Сотрудники УФСБ разберутся, как с ним дальше работать», – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Брянской области рухнул легкомоторный самолет. Выживший пилот пытался скрыться, но был задержан.