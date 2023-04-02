Джуканович проиграл выборы в Черногории

Джуканович признал поражение на президентских выборах в Черногории

Действующий президент Черногории Мило Джуканович поздравил экс-министра экономического развития страны Якова Милатовича с победой на президентских выборах.

Джуканович признал поражение на выборах, заявив, что уважает результаты голосования. Он пожелал Милатовичу «быть успешным президентом, потому что тогда и Черногория будет успешной страной», передает ТАСС. со ссылкой на RTCG.

Премьер Черногории Дритан Абазович также поздравил Милатовича с победой во втором туре выборов президента, передает РИА «Новости».

Члены руководства движения Милатовича «Европа сейчас!» провозгласили победу бывшего главы экономразвития. На улицах Подгорицы и других городов идут празднования с фейерверками, духовыми оркестрами и народными гуляниями.

По словам Милатовича, Черногория «сказала принципиальное «прощай» режиму господина Джукановича». Он пообещал «ввести Черногорию в ЕС через пять лет». Своими приоритетами Милатович назвал «верховенство права, экономику и европейскую интеграцию».

Напомним, Джукановича допустимо назвать злейшим врагом Москвы на Балканах. На парламентских выборах в 2020 году его Партия демократических социалистов набрала недостаточно голосов для того, чтобы остаться у власти.

Милатович обучался в университетах Иллинойса (Illinois State University), Вены (WU Wien), Рима (La Sapienza), магистратуру завершил в Оксфорде. Он работал экономистом в Европейском банке реконструкции и развития. Милатович – сторонник ЕС и за НАТО, но выступает за хорошие отношения с Сербией, а также старается воздерживаться от нападок на Россию.