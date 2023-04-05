Народный фронт открыл сбор к годовщине проекта «Все для победы!»

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5 апреля, среда | Последнее обновление — 21:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Захарова: Россия не допустит поставок Украине снарядов с обедненным ураном
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Чтобы оценить масштаб задач, которые стоят перед особой экономической зоной Донбасса, следует помнить, что на этой территории проживает свыше трех миллионов человек, для которых нужно либо восстановить, либо создать рабочие места.
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Только наблюдая вблизи за китайской жизнью, можно понять, насколько колоссален масштаб этой страны. Любые проблемы и сложности развития современного общества, присущие, например, России, нужно в китайском случае умножать на десять.
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Люди, которые любого, кто как-то их заденет, могут вышибить с работы, подвергнуть судебным преследованиями или даже посадить на огромный срок, громко жалуются на то, что они являются угнетенным и замученным меньшинством.
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Народный фронт открыл сбор к годовщине проекта «Все для победы!»
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Народный фронт совместно с военными корреспондентами и журналистами известных российских СМИ открывает новый сбор, посвященный годовщине проекта «Все для победы!»
«Год назад мы запустили системный механизм помощи ребятам на передовой – проект «Все для победы!» Дело не только во внушительных суммах, идущих на нужды бойцов, самое главное – это миллионы людей, которые принимают участие в проекте. Именно их неравнодушное отношение позволяет нам передавать тепло и поддержку со всей страны ребятам, которые находятся на линии боевого соприкосновения», – сообщил руководитель Исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Отметить годовщину проекта «Все для победы!» в «Народном фронте» решили еще одним большим сбором вместе с военкорами, журналистами и блогерами.
Представители президентского движения рассчитывают совместными усилиями, благодаря поддержке жителей России, обеспечить самым необходимым более 50 воинских подразделений, а именно подарить боевым частям более 200 квадроциклов, а индивидуально бойцам более 2500 рюкзаков с тепловизорами, перископами, тентами, маскировочными сетями, зарядными устройствами, обвесами для автоматов и другими нужными вещами.
В конце мая 2022 года в Ростове-на-Дону представители «Народного фронта» встретились с военными корреспондентами и журналистами, которые пишут о специальной военной операции. Совместно было принято решение, что бойцам на передовой нужна системная общественная поддержка. И уже 7 июня стартовал проект «Все для победы!», благодаря которому на сегодняшний день собрано уже более 6 млрд рублей и более полутора миллионов человек смогли проявить солидарность с бойцами на линии боевого соприкосновения.
С начала реализации проекта военные корреспонденты и журналисты федеральных СМИ самым активным образом помогали организовать сборы средств, регулярно становясь их инициаторами. Кураторы сборов общаются с бойцами, узнают, что им необходимо, помогают своими репортажами, постами в соцсетях, статьями, выступлениями донести информацию о нуждах фронта до всей страны, детально вникают в процессы закупки и доставки, сами вручают военным вещи прямо на передовой.
Появилось видео уничтоженной колонны западной военной техники ВСУ
Появилось видео пытавшейся атаковать российские позиции сожженной западной бронетехники ВСУ
В Сети появилось видео сожженной западной бронетехники ВСУ, уничтоженной после попытки атаковать позиции российской армии, сообщили российские военкоры.
На кадрах видно, как военные ВСУ едут на автомобиле, а по обе стороны дороги стоит уничтоженная западная бронетехника, сбоку от дороги видны подорвавшиеся на минах автомобили, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Ранее российские войска за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили 400 украинских военных.
Российские войска нанесли удар по аэродрому в Одессе
Россия нанесла удар дронами-камикадзе «Герань» по аэродрому в Одессе
По аэродрому в Одессе нанесен удар дронами-камикадзе «Герань», начался сильный пожар, сообщают военкоры.
Одесская область подверглась массированной атаке дронов-камикадзе, прилеты зафиксированы на аэродроме Школьный, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
Очевидцы сообщают, что «третий раз на том же месте взрывается», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на военкоров.
Одесские власти сообщили в соцсетях, что российские войска «нанесли удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА».
Напомним, украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Одессе. Воздушная тревога в Одесской области была объявлена только после первых взрывов.
Над администрацией Артемовска подняли российский флаг с посвящением Татарскому
Пригожин сообщил о поднятом над администрацией Артемовска российском флаге с посвящением Татарскому
Над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память», сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин, слова которого приводятся на странице его компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте», сообщил, что российский флаг и флаг «вагнеровцев» подняли на «городской администрации Бахмута (украинское название города)». Как заявил Пригожин, «юридически Бахмут взят». По его словам, украинские силы «сосредоточены в западных районах» города.
Напомним, по словам Пригожина, бои за Артемовск почти уничтожили армию Украины, но при этом «изрядно потрепали» и российские формирования.
Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Кроме того, в результате взрыва пострадали 30 человек, в том числе ребенок.
Эксперты: Киев готовит боевую авиацию для удара по двум направлениям
Военный эксперт Бартош: Украина собирает авиацию для весеннего контрнаступления
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Заявление ВСУ о наличии пяти авиабригад вызывают сомнения, поскольку ранее в НАТО сообщали о гораздо меньших количествах переданной техники советского образца. Тем не менее все поставленные самолеты будут задействованы при попытке ВСУ перейти в контрнаступление. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили военные эксперты Андрей Красноперов и Александр Бартош.
«Вооруженные силы Украины заявляют о наличии пяти бригад истребителей. Это, вне всяких сомнений, серьезное утверждение, но я сомневаюсь в достоверности этой информации. В настоящее время Украине обещаны поставки авиации со стороны стран, которые ранее входили в организацию Варшавского договора. Однако речь идет о довольно небольших количествах», – сказал летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов.
«Возможно, противник решил посчитать общее число «хвостов», включив в него даже неисправные машины. Интересно, что ВСУ высказываются о советских истребителях МиГ-29 и Су-27 как об устаревших машинах. Это западная риторика, которая откровенно выражает пренебрежение к нашим самолетам», – отмечает эксперт.
«В действительности данные машины до сих пор представляют собой надежную технику, и если Украина реально располагает озвученным количеством техники, то это угроза существенная. Однако вопрос о том, кому на них летать, никто не отменял. У ВСУ наблюдается нехватка профессиональных пилотов, обладающих опытом реальных воздушных столкновений», – подчеркивает собеседник.
«Истребители, которые получает противник из стран НАТО, вряд ли будут использованы до начала контрнаступления. В целом авиация противника сейчас работает достаточно вяло. Думаю, в случае начала активных действий эти самолеты будут задействованы по двум направлениям: от Запорожья до Мелитополя и от Запорожья до Мариуполя», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
«Собственно, это и станет основным направлением наступления ВСУ. Однако, возможно и нанесение вспомогательных ударов, например, в районах Харьковской области и Донбасса. Тем не менее основные действия будут происходить на юге, в районах Приазовья и Причерноморья», – резюмирует Бартош.
Ранее советник командования украинских воздушных сил (ВС ВСУ) Юрий Игнат заявил, что у ВС ВСУ имеются три бригады МиГ-29 и две бригады Су-27. По его мнению, «историческим шагом» стала первая поставка самолетов со стороны Польши. Тем не менее он отметил, что полученные машины являются советскими моделями четвертого поколения, что делает их «морально и физически устаревшими».
Однако позже на официальном Telegram-канале ВС ВСУ вышло развернутое пояснение Игната по имеющимся в наличии истребителям. В нем он подчеркнул, что «передача польских и словацких МиГ-29 усилит возможности авиации в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопросы «контрнаступления» и «победы». «Для завоевания преимущества нам нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения», – пишет он.
Ранее представитель польского президента Марчин Пшидач подтвердил, что страна передала Украине несколько истребителей МиГ-29. Напомним, до этого в России заявляли, что поставка некоторыми странами НАТО авиации ВСУ повысит уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию.
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Российские войска уничтожили базу наемников ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: Российские артиллеристы уничтожили десятки иностранных наемников на базе на Запорожском направлении
Российские военные с применением управляемых снарядов уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что отработали российские артиллеристы с использованием управляемых снарядов «Краснополь» и уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении. По его словам, на данный момент идет подсчет потерь противника, но точно речь идет о многих десятках иностранных боевиков, передает ТАСС.
В понедельник Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
Украинский беспилотник атаковал военкомат в Брянской области
Губернатор Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на военкомат в Брянской области
Вооруженные силы Украины, используя беспилотник, атаковали военкомат в Севском районе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в Telegram, что здание районного военкомата получило повреждения в результате «сброса взрывного устройства» беспилотником.
Напомним, в конце марта в результате обстрела украинскими войсками села Кистер Погарского района Брянской области погибли 20 коров.
Зеленский ответил на вопрос о возможности вывода войск из Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о выводе войск из Артемовска на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, заверил, что его главным приоритетом являются жизни украинских военных.
Поэтому, по словам Зеленского, если будет угроза потери личного состава, Киев примет «правильные решения», передает «Комсомольская правда».
Напомним, российские вооруженные формирования продвигаются в центре Артемовска (Бахмута), говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
До этого руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин поднял российский флаг над зданием администрации Артемовска в память об убитом военкоре Владлене Татарском.
Офицера украинского спецназа Ясинского ликвидировали в Артемовске
Офицер украинского спецназа «Сокол» и активист Евромайдана Денис Ясинский уничтожен в Артемовске (украинское название – Бахмут), сообщили СМИ.
Украинский националист Ясинский получил осколочное ранение, в результате чего скончался, передает ФАН со ссылкой на Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что Ясинский был активистом Евромайдана и участником карательных операций, организованных киевским режимом в Донбассе.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы почти вплотную подошли к железнодорожной станции в центре Артемовска (Бахмут), ВСУ отступают в западную часть города.
Folha de S.Paulo заявила о встрече Путина с советником президента Бразилии
Folha de S.Paulo сообщила о визите в Россию советника президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморима
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На прошлой неделе Россию посетил советник президента Бразилии по международным вопросам, экс-глава МИД и бывший министр обороны Селсу Аморим, который встретился с российским президентом Владимиром Путиным, пишут СМИ.
По данным Folha de S.Paulo, Аморима удивил прием в Кремле, где он час беседовал с Путиным. Издание заявило, что Аморим говорил в основном о ситуации на Украине, а по инициативе российской стороны рассматривались вопросы двусторонних отношений России и Бразилии. Пресс-служба Кремля о встрече не сообщала, передает ТАСС.
Аморим заявил, что хотел узнать отношение России к предложению Бразилии выступить в роли посредника между Москвой и Киевом. По словам Аморима, российская сторона заявила, что «ценит усилия как Бразилии, так и Китая». Аморим признал, что нужно время для подготовки момента, «когда появится политическая воля». Он считает, что «идеи мира получат развитие», когда одна из сторон решит, что цена продолжения конфликта «выше цены вероятных уступок».
После визита в Москву Аморим посетил Париж, где встретился с советником французского лидера Эммануэля Макрона Эммануэлем Бонном.
Напомним, правительство Бразилии отказалось подписывать касающуюся специальной военной операции России на Украине декларацию «Саммита за демократию», который был организован Вашингтоном. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен выступить с предложением создать своеобразный «мирный клуб» по Украине в ходе визита в Китай.
Ходаковский сказал, чем Владлен Татарский был опасен для властей Украины
Ходаковский: Владлен Татарский был опасен для врага, потому что проникал в сердца людей, рассказывая о нюансах СВО
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Татарский подкреплял свои слова смелыми поступками, совершенными в зоне СВО. Максим Фомин – так его звали на самом деле – писал тексты как «право имеющий». Это и сделало его опасным для киевских властей, сказал газете ВЗГЛЯД военачальник Александр Ходаковский, комментируя гибель военкора Владлена Татарского.
«Фомин сделал свой выбор еще в 2014 году. Тогда он, исходя из собственных идеологических соображений, пришел в мое подразделение в качестве служащего стрелковой роты. Этот человек никогда не боялся трудностей – всегда брался за выполнение самых опасных боевых задач и работал на невероятно сложных направлениях», – рассказал заместитель начальника главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
«Будучи непосредственным участником СВО, он особое внимание уделял медийной деятельности. Максим был прирожденным оратором, способным вести за собой людей. Ему доверяли тысячи граждан нашей необъятной страны, потому что видели в нем человека, который «прочувствовал» ситуацию, изучил ее изнутри», – подчеркивает собеседник.
«Под именем Владлена Татарского, Фомин соединил в себе талант отличного хроникера и практический боевой опыт. Он проникал в сердца, рассказывал о нюансах СВО и делился бесценным опытом участника спецоперации. Его тексты имели вес, ведь он говорил как «право имеющий». Это и сделало его опасным для противника», – акцентирует военачальник.
«Подчеркну, несмотря на важность идеологической деятельности Максима, он оказался полезным и в практической сфере. Татарский обладал навыками управления БПЛА и неоднократно помогал нам «закрывать» особо сложные участки боевых действий. Это был человек с большой буквы», – резюмирует Ходаковский.
Ранее в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Максима Фомина (более известного как Владлен Татарский), прогремел взрыв. В результате теракта пострадали 32 человека, восемь из которых в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.
В организации преступления подозревают Дарью Трепову. Девушка также присутствовала на мероприятии. Сообщается, что именно она передала Татарскому статуэтку в подарок, которая, как предполагается, и содержала взрывчатку. Механизм сработал в 18.15 по московской времени. Сейчас она задержана.
Теракт вызвал широкий общественный резонанс. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин опубликовал статью, в которой назвал погибшего Татарского «воином-праведником». По его мнению, Владлен был не только профессиональным бойцом, но и прекрасным человеком, постоянно стремившимся к саморазвитию.
Коллега Владлена, военкор Александр Коц подчеркивает, что он «воевал и словом, и делом». Отмечается, что именно Татарский был «одним из первых энтузиастов-пассионариев, кто начал внедрять квадрокоптеры в качестве средства разведки и корректировки».
В биографии, опубликованной РИА «Новости», отмечается, что военный корреспондент, блогер и журналист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Юрьевич Фомин) родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области УССР. В 1999 году он устроился работать на шахту, затем занимался бизнесом.
В 2014 году присоединился к донецкому ополчению. Вскоре он вошел в состав подразделения «Витязь», состоял в рядах Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), год провел в батальоне «Восток», а затем служил в разведке Народной милиции ЛНР.
В начале февраля 2022 года вновь присоединился к батальону «Восток». С февраля 2022 года Владлен Татарский работал в зоне специальной военной операции. В своем Telegram-канале освещал события в зоне СВО, до этого сообщал о ходе конфликта на востоке Украины.
Кроме военной и блогерской деятельности, Владлен Татарский писал книги. В 2021 году вышел его автобиографический роман «Бег», затем вышли книги «Война» и «Медитация».
Напомним, 20 августа прошлого года в результате теракта также погибла Дарья Дугина. Ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В ФСБ сообщали, что убийство раскрыто, причастными считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан.
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Сенатор Цеков: Польше выгоден любой исход конфликта на Украине
Сенатор Цеков объяснил, почему Польшу устроит поражение ВСУ на поле боя
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Сейчас Польша вовсю хозяйничает на Украине. Это касается вопросов трудовой миграции, транспорта, энергетики и других секторов экономики. А когда ВСУ проиграют на поле боя – Западная Украина сама попросится в состав Польши. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Сергей Цеков, комментируя заявление главы СВР Сергея Нарышкина о планах Варшавы получить контроль над западной частью Украины.
«Варшава оказывает военную помощь ВСУ не просто так: в ответ поляки начинают вовсю хозяйничать на Украине, планируя поставки энергии с украинских АЭС, прорабатывают другие энергетические и транспортные проекты, получают гигантскую рабочую силу в виде миллионов беженцев. Варшава извлекает все выгоды из конфликта на Украине», – пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
«Поражение ВСУ на поле боя тоже выгодно Варшаве, пусть и в меньшей степени. В таком случае Западная Украина сама захочет войти в состав Польши в ожидании якобы европейского уровня жизни. Правда, в течение первых пары лет местные жители быстро разочаруются в отношении поляков к ним. Но это уже другой вопрос», – добавил собеседник.
«Поэтому как бы не развивалась ситуация на Украине, Польша получает и получит свои выгоды в любом случае. Вопрос лишь в их размере и масштабах», – заключил Цеков.
Напомним, во вторник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе визита в Минск заявил: получение контроля над западом Украины – бывшими «восточными кресами» – это мечта польских националистов, сообщает РИА «Новости».
По его словам, Варшава считает, что «условием для реализации этой идеи является крах украинской государственности в результате военного поражения». «Поэтому польская власть выступает против мирного урегулирования конфликта на Украине», – подчеркнул Нарышкин.
В январе бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривала вариант аннексии западной части Украины в самом начале проведения Россией СВО. Официальная Варшава назвала эти слова «российской пропагандой», но эксперты считают, что Сикорский просто сказал то, что у польских властей итак давно уже было в планах.
При этом в середине марта польская дипломатия угодила в очередной скандал. Посол Варшавы в Париже допустил, что польской армии придется столкнуться с ВС России в случае, если ВС Украины будут разгромлены. Позже заявление дипломата дезавуировали, однако сделали это неуклюже. По мнению экспертов, в реальности Варшава вновь обозначила свои планы на украинский кризис – и в этом вопросе она расходится с другими партнерами по НАТО.
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Минобороны: Потери ВСУ за сутки составили более 580 военнослужащих и наемников
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Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Гряниковки, Тимковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) рядом с пунктами Розовка, Новоселовское, Артемовка ЛНР, Першотравневое, Масютовка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 40 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа.
Огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении сорвана контратака противника у Северска Донецкой народной республики (ДНР), поражены подразделения ВСУ недалеко от Невского и Червоной Дибровы ЛНР.
Уничтожены более 80 военнослужащих, бронемашина и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении уничтожены два бронетранспортера, танк, четыре бронемашины и гаубица Д-30. Потери живой силы противника за минувшие сутки на этом направлении составили свыше 410 военнослужащих и наемников, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ под Никольским и Новополем ДНР. Кроме того, пресечена деятельность трех ДРГ в районах Владимировки, Мирного и Никольского.
За прошедшие сутки на этих направлениях ликвидированы до 30 военнослужащих, бронеавтомобиль, а также два склада боеприпасов подразделений ВСУ у Новомихайловки ДНР и Гуляйполя Запорожской области.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 20 военнослужащих и самоходная гаубица «Акация», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 89 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах. Недалеко от пунктов Ласточкино и Новомихайловка ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 110-й механизированной и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
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Бердичевский: Идейность Татарского была «красным флагом» для властей Украины
Депутат Бердичевский: Идейность Татарского была «красным флагом» для властей Украины
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Идейность блогера и военкора, бывшего ополченца, безусловно была красным флагом для киевских карателей. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что в результате взрыва в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский.
«Я не был близко знаком с Владленом Татарским, но несколько раз все же с ним встречался. Все знали его как харизматичного и достаточно активного военкора и ополченца. Сражаясь в Донбассе с 2014 года, он прекрасно знал о чем говорит. Скорее всего, именно из-за своих убеждений и непримиримой позиции он и погиб», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«В этом преступлении совершенно четко прослеживается украинский след. Они пытаются добраться до всех. Татарского убили общеопасным способом, среди большого количества людей, в кафе. Нечто подобное случилось и с первым руководителем ДНР Александром Захарченко», – отметил собеседник.
«Идейность блогера и военкора, бывшего ополченца, безусловно была «красным флагом» для киевских властей. Им не дает покоя жизнь и активная работа таких деятельных людей, как Дарья Дугина, Владлен Татарский и многие другие российские журналисты», – полагает парламентарий.
«За последний год военкоры стали источниками важнейшей информации. И сегодня приходится признать, что Украина ведет войну против граждан России, причем прямо внутри нашей страны. Приспешники Зеленского пытаются дестабилизировать обстановку в России путем совершения террористических актов и ведения информационной войны», – убежден он.
«Под прицелом украинских диверсантов сегодня в первую очередь те, кто имеет большое влияние на аудиторию, говорит нелицеприятные для Зеленского и его команды вещи. У киевской власти нет и не может быть никаких моральных понятий и общечеловеческих ценностей», – заключил Бердичевский.
Накануне в результате взрыва в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга погиб военкор Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин). В заведении проходил творческий вечер военкора.
По последним данным число пострадавших возросло до 30 человек, среди них есть несовершеннолетний. В пресс-службе городского комитета по здравоохранению сообщили, что пострадавшему ребенку провели операцию по удалению осколков. Девочка находится в «состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет».
По подозрению в убийстве общеопасным способом военкора Владлена Татарского задержана жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова. Отмечается, что девушку и ее супруга задерживали на акциях против специальной военной операции России на Украине. Кроме того, она «переводила деньги организации, признанной экстремистской». По предварительным данным, в 17.17 она зашла в кафе с коробкой.
Ряд СМИ сообщал, что во время творческого вечера Татарскому передали статуэтку в подарок. Высказывается предположение, что статуэтка содержала взрывчатку. По другой версии, взрывное устройство было заранее заложено в кафе. Как писала газета ВЗГЛЯД, обстоятельства резонансного преступления в Петербурге наводят на мысли о работе украинских спецслужб.
Ветеран «Альфы» Сергей Гончаров в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указал на сходство убийств Владлена Татарского и Дарьи Дугиной. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в ночь на понедельник сообщил, что над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память». Коллеги военкора, блогеры и журналисты отмечают, что «Владлен Татарский воевал и словом, и делом».
В биографии, опубликованной РИА «Новости», отмечается, что военный корреспондент, блогер и журналист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Юрьевич Фомин) родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области УССР. В 1999 году он устроился работать на шахту, затем занимался бизнесом.
В 2014 году присоединился к донецкому ополчению. Вскоре он вошел в состав подразделения «Витязь», состоял в рядах Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), год провел в батальоне «Восток», а затем служил в разведке Народной милиции ЛНР.
В начале февраля 2022 года вновь присоединился к батальону «Восток». С февраля 2022 года Владлен Татарский работал в зоне специальной военной операции. В своем Telegram-канале освещал события в зоне СВО, до этого сообщал о ходе конфликта на востоке Украины.
Кроме военной и блогерской деятельности, Владлен Татарский писал книги. В 2021 году вышел его автобиографический роман «Бег», затем вышли книги «Война» и «Медитация».
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Генерал ВСУ признал неспособность НАТО обеспечить Украину боеприпасами
Украинский генерал Кривонос сообщил о неспособности стран НАТО производить необходимое ВСУ количество боеприпасов
Даже если страны НАТО попытаются наладить производство артиллерийских боеприпасов, они не смогут производить необходимое для украинской армии количество боеприпасов, заявил экс-заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Украины генерал Сергей Кривонос.
Кривонос сказал, что ВСУ тратят «тысячи снарядов в день». По его словам, сейчас члены НАТО не могут «производить такое количество артиллерийских боеприпасов», передает РИА «Новости».
Напомним, западные страны резко увеличили объемы помощи Украине, в первую очередь поставки боеприпасов и вооружений. В США решили увеличить производство боеприпасов из-за Украины. Однако, по данным СМИ, Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят.
Российские войска за сутки уничтожили более 460 украинских военных
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Ударами авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника возле Синьковки Харьковской области и Артемовки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери противника за сутки составили до 75 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении и активными действиями подразделений поражены живая сила и техника ВСУ недалеко от Червоной Дибровы ЛНР. Ликвидированы около 50 военнослужащих, две бронемашины, пикап и гаубица Д-30.
В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за сутки уничтожены до 285 военнослужащих и наемников, танк, три машины пехоты, два бронетранспортера, бронемашина, боевая машина РСЗО «Град», четыре гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ поблизости от Угледара и Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил Конашенков.
Общие потери противника на этих направлениях за минувшие сутки составили до 45 военнослужащих, гаубица Д-30, польская самоходная артиллерийская установка Krab.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки ликвидированы порядка десяти военнослужащих, а также самоходная гаубица «Акация».
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 79 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98 районах, перечислили в Минобороны.
Средствами ПВО за сутки перехвачены десять снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч».
Уничтожены семь украинских беспилотников в районах пунктов Александровка ДНР, Наугольное и Старая Краснянка ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
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