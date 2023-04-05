Путин снял с должности замминистра МЧС Гречушкина

Сенатор: Россия ускоряет переход к высокотехнологической экономике

Сенатор Долгов: Результатом российской самостоятельности в промышленности станет усиление нашего влияния в мире

Достичь промышленного и технологического суверенитета России помогут расширение инвестпрограмм, а также развитие экспорта и подготовка молодых специалистов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Во вторник президент Владимир Путин провел Госсовет по развитию промышленности.

«Президент поддержал многие рекомендации нашей рабочей группы «Промышленность» под руководством тульского губернатора Алексея Дюмина. Я говорю о докапитализации региональных фондов развития промышленности, об увеличении финансирования НИОКР, о дополнительной поддержке высокотехнологических проектов и производств», – рассказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

«В целом, мы видим, что глава государства поручил ускорить переход к высокотехнологическому укладу экономики. Это дает дополнительный импульс развитию производственных отраслей и ведет к нашему технологическому и промышленному суверенитету», – отметил собеседник.

«Российской самостоятельности в промышленности поспособствует запуск дополнительных инвестиционных программ и выход на новые экспортные рынки. Также президент поддержал предложения по выделению дополнительных средств предприятиям и компаниям, которые занимаются высокотехнологическим экспортом. Здесь одним из важнейших результатов будет усиление нашего влияния в мире», – пояснил сенатор.

«Среди мер поддержки промышленного экспорта могу отметить логистическую субсидию, льготные кредиты экспортерам, субсидию банкам на кредитование высокотехнологических производств, которую поддержали президент и Центробанк. Есть и масса других мер, заложенных в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт». В целом президент в условиях непростого бюджета дал установку найти дополнительные средства для поддержки промышленного роста. Он также упомянул про рачительное расходование средств Фонда национального благосостояния», – указал парламентарий.

«Кроме того, мы обсуждали подготовку молодых специалистов для работы в промышленной сфере – это расширение программ профессионалитета, специалитета и другие меры, направленные на кадровое укрепление наших производств. Также мы прорабатывали совершенствование преподавания технических наук, например – о возвращении черчения в школьную программу», – перечислил парламентарий.

«Помимо этого, увеличение числа точных и естественных наук в школе поспособствует притоку большего числа квалифицированных кадров в промышленность. Отдельно Путин говорил об улучшении социальных условий трудящихся, например, о продолжении ипотечных программ», – сказал Долгов.

Во вторник президент Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное развитию российской промышленности и индустриального потенциала в условиях санкций. По словам главы государства, страна смогла «выйти на новый цикл роста экономики».

Он призвал оперативно проработать меры поддержки для опережающего развития обрабатывающей промышленности, организовать собственное производство критически важной продукции, увеличить глубину переработки сырья, разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии.

Президент напомнил о важной цели: обеспечить в нынешнем году привлечение 2 трлн рублей инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. К 2030 году этот показатель должен превысить 10 трлн рублей.

«В целом нужно расширять финансовые преференции, меры господдержки для проектов, направленных на достижение технологического суверенитета, включая дополнительные субсидии как производителям, так и потребителям такой продукции», – подчеркнул он.

В свою очередь, губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин предложил закрепить приоритет российских товаров во всех видах закупок.

Кроме того, Дюмин попросил президента вернуть в школы урок черчения. По словам губернатора, об этом просят «все». «Химия, металлургия, оборонка, инженеры, конструкторы, технологи, даже педагоги технических вузов», – перечислил глава региона, отметив, что черчение – это начало основ по инженерным знаниям.

С черчением, уверен Дюмин, не сравнятся другие дисциплины, в том числе 3D-моделирование. По его словам, об этом говорят конструкторы и молодые инженеры, технологи всех направлений и всех отраслей.