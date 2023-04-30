В Киеве раскритиковали заявление Меркель о попытках предотвратить конфликт на Украине

Советник главы офиса Зеленского Подоляк раскритиковал заявление Меркель о попытках предотвратить конфликт на Украине

Если нельзя исправить ошибки прошлого, то не нужно оправдываться, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о попытке предотвратить конфликт на Украине.

Обращаясь к Меркель, Подоляк в своем Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) указал, что если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто перестаньте оправдываться, передает РИА «Новости».

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что все средства, которые были доступны, использовались для предотвращения военного конфликта на Украине.