МИД объяснил Германии условия разблокирования счетов Института имени Гете

Захарова назвала разморозку счетов Русского дома в Берлине условием разблокирования счетов Института имени Гете

Россия могла бы разблокировать банковские счета Института имени Гете только в ответ на полную и безусловную разморозку банковских счетов Российского дома науки и искусства (Русского дома) в Берлине, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова назвала меры в отношении филиалов Института имени Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске «соразмерным ответом» на действия немецких властей, которые в конце 2022 года заморозили счета РДНК, передает РИА «Новости».

Как указала Захарова, Москва в течение нескольких месяцев не раз предупреждала Берлин о неизбежности ответа на административно-политическое давление в отношении Русского дома, но Германия решила игнорировать эти предупреждения.

Напомним, Русский дом в Берлине является крупнейшим из 96 зарубежных представительств Россотрудничества. В декабре были заморожены счета РДНК. В январе прокуратура Берлина сообщила о расследовании против него из-за подозрения в обходе санкций.