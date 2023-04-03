НАСА объявило состав экипажа лунной миссии Artemis 2

НАСА: Четверо астронавтов вошли в состав миссии к Луне Artemis 2

Американские астронавты Кристина Кук, Виктор Гловер, Рейд Уайзмен и канадский астронавт Джереми Хансен войдут в состав миссии Artemis 2, которая совершит полет вокруг Луны в ноябре 2024 года, сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

В сообщении говорится, что полет будет осуществляться на корабле НАСА Orion. Миссия обогнет Луну и вернется на Землю, передает ТАСС.

Весной 2019 года НАСА анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривал беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Полет состоялся 16 ноября – 11 декабря 2022 года.

Второй этап (Artemis 2) – облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Ранее СМИ сообщали, что в соответствии с лунной программой НАСА под названием Artemis лунную базу, где смогут жить и работать ученые, планируется построить к 2030 году.