Orion завершил беспилотный полет на орбиту Луны

Космический корабль Orion совершил приводнение в Тихом океане у побережья Калифорнии, так он завершил первый беспилотный полет на орбиту Луны, прямую трансляцию ведет НАСА.

Отмечается, что в 12.40 по времени Восточного побережья США (20.40 мск) капсула корабля коснулась поверхности океана в 480 километрах от Сан Диего, передает РИА «Новости».

Корабль Orion был создан США совместно с ЕС, он стартовал с Земли в свой первый испытательный беспилотный полет с миссией «Артемида-1» 16 ноября. Это полет является подготовкой к будущим пилотируемым полетам.

Ранее СМИ сообщали, что в соответствии с лунной программой НАСА под названием Artemis лунную базу, где смогут жить и работать ученые, планируется построить к 2030 году.